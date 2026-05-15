Bosszú! Stohl András szerelmi életén rontás ül – Megszólalt a léleklátó

Egészen a közelmúltig úgy tűnt, Stohl András volt az a Nagy Ő, akinek sikerült jól választania a műsor végén. Kiss Krisztával tagadhatatlanul szép párt alkottak. Éppen ezért volt meglepő, amikor a Titkok Ramónával című műsorban néhány napja bejelentették, hogy bár békében, de elváltak ágytól asztaltól. Lapunk arra volt kíváncsi, lehet-e spirituális oka annak, hogy a népszerű színész kapcsolatai nem az égben köttetnek és pláne nem tartanak emberi léptékkel nézve az idők végezetéig.
Stohl Andrásnak segítségre van szüksége
A kérdést pedig hazánk legismertebb spiritisztájának, Kiss Katónak tettük fel. A léleklátó először a számmisztikát hívta segítségül, majd sugalmazást kapott a túlvilágról.
„András sorsszáma a hármas, ami alapvetően megmutatja, hogy hatalmas benne a szabadság iránti vágy és az életörömre való igény. Ugyanakkor jelzi, hogy képtelen egy helyben maradni.
„Mindig nyüzsögnie kell és izzik benne a kalandvágy. Ez egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy ne lenne meg benne a hűség iránti igény. Nagyon fontos számára, hogy mindig új dolgokat ismerjen és tapasztaljon meg. Véleményem szerint Stohl András egy, már többször reinkarnálódott lélek. Vagyis: nagyon magas az érzelmi intelligenciája. Az ilyen emberek nem tudnak megállapodni egyetlen ember mellett. Ők nagyon hamar kinövik a kapcsolataikat” – kezdte a Borsnak Kiss Kató léleklátó.
Kató ugyanakkor egy kicsit mélyebbre is ásott, így talált rá egy rontásra, amivel egy ismeretlen hölgy sújtotta Andrást. „Stohl András a kedvenc színészeim egyike, így bevallom, kiemelt figyelmet szenteltem neki korábban és arra jutottam, hogy jó ideje rontás van rajta. Volt a környezetében egy hölgy, akinek ő nagyon, de nagyon tetszett, azonban András nem áldozta rá a figyelmét. Ezért végül a nő rontást tett rá és még egy szerelmi kötéssel is próbálkozott.”
A kötés teljesen hatástalan volt, de a rontás azóta is érezteti a hatását, vagyis befolyásolja a kapcsolatait.
„Ez egyébként egy rontáslevétellel könnyen orvosolható és javaslom is Stohl Andrásnak, hogy keressen meg ez ügyben” – tett ajánlatot Stohl Andrásnak Kiss Kató.
