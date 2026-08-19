Solti Berni csúnyán beszólt Sebestyén Balázsnak, mégis ő húzta a rövidebbet

Sebestyén Balázs külseje óriási beszédtémát szolgáltatott. A műsorvezető az utóbbi időben bajusszal jelent meg egy új műsor forgatása miatt, a változás pedig természetesen nem kerülte el a közösségi média népének figyelmét sem. Most Solti Berni is megosztotta a véleményét, amit feltehetően viccnek szánt, azonban az internet népe ezt nagyon komolyan vette.
Berni egy Balázsról készült, bajuszos fotót osztott meg Instagram-történetében, ami azonnal felkerült a Redditre.
Ehhez az egészhez én csak annyi szeretnék hozzáfűzni, hogy sokáig azt gondoltam, Balázsnak minden jól áll, de.. ez a bajusz rendkívül hervasztó! Tavaly is kellemetlen volt és azóta sem javult a helyzet! Egy ilyen szép arcot kár volt elrontani, de te tudod... csak így már kevésbé élvezhető a látvány... na mindegy... most inkább elfordulok, és próbálom kiheverni, amit láttam!
– olvashattuk a Redditen. A kommentelőknek se kellett több, egymás után érkeztek a reakciók.
A kommentelők között akadtak olyanok, akik inkább azt vetették fel, hogy Berni külseje vagy éppen férje megjelenése sem feltétlenül tökéletes, mások pedig azt találgatták, miért érezte szükségét annak, hogy egyáltalán véleményezze Balázs bajuszát.
Olyan vélemény is megjelent, amely szerint Berni talán egyszerűen unatkozott, és így próbálta magára irányítani a figyelmet. Solti Berni neve korábban is felbukkant a bulvárban. Férjével, Solti Ádámmal együtt a realityvilág ismert szereplőivé váltak, magánéletük pedig időről időre a nyilvánosság figyelmébe került. A Bors korábban arról is beszámolt, hogy a pár a családbővítés lehetőségéről is beszélt. Most azonban nem a saját életük, hanem Sebestyén Balázs bajusza került a középpontba. Hogy Balázs mit szól Berni meglehetősen kemény kritikájához, egyelőre nem tudni, az viszont biztos, hogy a műsorvezető új külseje ezúttal sem maradt észrevétlen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.