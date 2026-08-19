Solti Berni csúnyán beszólt Sebestyén Balázsnak, mégis ő húzta a rövidebbet

Sebestyén Balázs külseje óriási beszédtémát szolgáltatott. A műsorvezető az utóbbi időben bajusszal jelent meg egy új műsor forgatása miatt, a változás pedig természetesen nem kerülte el a közösségi média népének figyelmét sem. Most Solti Berni is megosztotta a véleményét, amit feltehetően viccnek szánt, azonban az internet népe ezt nagyon komolyan vette.

Sebestyén Balázs műsorvezető nem várt beszólást kapott külsejére (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ezt az üzenetet kapta Sebestyén Balázs

Berni egy Balázsról készült, bajuszos fotót osztott meg Instagram-történetében, ami azonnal felkerült a Redditre.

Ehhez az egészhez én csak annyi szeretnék hozzáfűzni, hogy sokáig azt gondoltam, Balázsnak minden jól áll, de.. ez a bajusz rendkívül hervasztó! Tavaly is kellemetlen volt és azóta sem javult a helyzet! Egy ilyen szép arcot kár volt elrontani, de te tudod... csak így már kevésbé élvezhető a látvány... na mindegy... most inkább elfordulok, és próbálom kiheverni, amit láttam!

– olvashattuk a Redditen. A kommentelőknek se kellett több, egymás után érkeztek a reakciók.

Ez lenne Sebestyén Balázs új külseje, amibe Berni viccesen beleállt (Fotó: Instagram)

A kommentelők között akadtak olyanok, akik inkább azt vetették fel, hogy Berni külseje vagy éppen férje megjelenése sem feltétlenül tökéletes, mások pedig azt találgatták, miért érezte szükségét annak, hogy egyáltalán véleményezze Balázs bajuszát.