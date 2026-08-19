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"A 7 éves mostohalányom kizabálja a gyümölcsöt a hűtőmből - teljesen kiakaszt"

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 19. 09:00
mumsnetmostoha
Teljesen kiakadt egy nő, aki szerint túlságosan önző és mohó a 7 éves mostohalánya.

Megosztotta az internetezők táborát is egy mostohaanya, aki bevallotta, teljesen kikészül a mostohalányától, amiért kieszi az összes gyümölcsöt a hűtőből. A brit nő a Mumsnet csoportban osztotta meg, hogy vagyonokat költ gyümölcsre, mióta a férje 7 éves lánya hozzájuk költözött.

A 7 éves gyerek minden gyümölcsöt behabzsol
A 7 éves gyerek minden gyümölcsöt behabzsol
Fotó: Mohammad-Amiri / shutterstock

A nő többet keres, mint a férje, bár most szülési szabadságon van és saját bevallása szerint az őrületbe kergeti, hogy a gyerek megeszi az összes gyümölcsüket, és „semmit sem hagy a férjének és neki”. Hozzátette, hogy eddig egy hét alatt fogyott el a két fürt banánból, bogyós gyümölcsökből, őszibarackból, dinnyéből, szőlőből és mandarinból álló bevásárlásuk, ám a gyerek most két nap alatt elfogyasztotta az egész adagot.

A nőt az is felháborította, hogy a gyerek anyja egyetlen fillért sem volt hajlandó adni, amíg a lány náluk lakott, így minden költség őket terhelte. A férj sem érti, mi ezzel a probléma, miközben az asszony fizetéséből élnek, mert a férj csak részmunkaidőben dolgozik.

Az internet közönsége két táborra szakadt. Az egyik fél azt mondta, a gyereknek kell a vitamin, így legyen elnézőbb vele az asszony, a másik része szerint viszont borzalmasan önző a lány, ha eleszi a családja elől az ételt. 

A kérdező elárulta, hogy a 7 éves lánynak már többször volt "balesete" a hígabb széklet miatt, amit minden bizonnyal a sok gyümölcsfogyasztás okoz. Nem azzal van a baja, hogy gyümölcsöt eszik a gyerek, hanem azzal, hogy mértéktelenül zabálja, és emiatt gyakran nem eszi meg a vacsorát.

„Azt akarom, hogy megtanulja, az étel pénzbe kerül, nincs feneketlen pénztárcánk és azért, mert unatkozol, nem zabálhatsz fel mindent, vagy éppen, mert nem edted meg a vacsorádat. Egy családban minden egyes tagra gondolni kellene, egyenlően elosztani és nem elenni a másik elől, mert nekünk olyan kedvünk van".

Több kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kellene keresni az okokat, amiért a gyerek ennyire habzsol.

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