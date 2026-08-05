JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Huba névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most üres a pénztárcád? 5 csillagjegy, amely most anyagilag küzd, de a jövőben gazdagság vár rá

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 19. 11:00
gazdagjegy
A csillagok szerint a mostani pénzügyi nehézségek, az alulfizetett állások és a kiégés nem tartanak örökké. 5 csillagjegy van, amelyek a jelenlegi válságokból merítve olyan túlélési mintákat és belső erőt építenek fel, amellyel később valódi vagyont teremtenek.

Az asztrológia rámutat, hogy a jövőbeli gazdagságuk nem a hirtelen jött szerencsének, hanem a kemény leckékből tanult tudatosságnak köszönhető. Íme a rangsor. 5 csillagjegy gazdag lesz.

5 csillagjegy gazdag lesz
5 csillagjegy gazdag lesz
Fotó:   123RF

1. Skorpió: A hamvaiból feltámadó főnix

A Skorpiók élete a pénzügyi végletek körforgása: képesek mindent elveszíteni, majd a semmiből újjáépíteni a birodalmukat. Ez a folyamat megtanította őket a találékonyságra és a határok meghúzására. Bár most még az alulértékelt munkahelyek vagy mások anyagi támogatása miatti hatalmi harcokkal küzdenek, a Plútó hatása segít elhagyni a túlélő üzemmódot. A következő két évben radikális növekedés várható a bevételeikben, ha hajlandóak lesznek megszakítani a kapcsolatot az energiarabló helyekkel és emberekkel.

2. Szűz: A „hasznos vagyok, nem gazdag” elmélet vége

A Szűz hajlamos kétszer annyit dolgozni feleannyi pénzért, és bemagyarázni magának, hogy ez így praktikus. Az Uránusz azonban most alapjaiban rázza meg ezt a hitrendszert. Rá kell jönniük, hogy a másokon való önzetlen segítés nem mehet a saját egzisztenciájuk rovására. Amint elkezdik a saját stabilitásukat az első helyre tenni, megnyílik az út a jólét felé. 2026 végén egy hatalmas lehetőség formájában beérik a most meghozott sok apró döntés gyümölcse.

3. Rák: Elég a mások terheinek cipeléséből

A Rákok anyagi stressze szinte mindig érzelmi nyomással párosul: hajlamosak mindenki más problémáját megoldani, miközben a saját igényeiket az utolsó helyre sorolják. A jelenlegi pénzügyi szűkösségük a folyamatos túlélő üzemmód eredménye. A gazdagsághoz nem kell erejükön felül gürcölniük; egyszerűen abba kell hagyniuk a munkájuk ingyen vagy áron alul való felkínálását. Amint elkezdik tisztelni a saját idejüket, a pénzügyi helyzetük megváltozik, különösen 2026 közepétől, amikor a Jupiter ragyogó energiákkal támogatja a karrierjüket. 

4. Halak: A káoszból a kőkemény stabilitásba

A Halak jegy szülöttei valószínűleg átéltek már teljes pénzügyi összeomlást azért, mert kerülték a számokat, vagy rossz emberekben bíztak meg. Mostanra azonban elfáradtak a bizonytalanságban. A Szaturnusz jelenléte a jegyükben kijózanítóan hat rájuk: segít rendszerezni, priorizálni és tudatosan tervezni a jövőt. Az egyedi látásmódjuk és tehetségük lesz az, amiből profitálni tudnak. A 2026-os év kiemelkedő lesz számukra.

5. Nyilas: Struktúrát kell adni a nagy álmoknak

A Nyilas a zodiákus nagy álmodozója, aki pontosan látja a lehetőségeket, de gyakran elakad a megvalósításban a következetlenség vagy a túlzott költekezés miatt. A jegy ura, a Jupiter ugyan növekedést ígér, de a Nyilasnak meg kell tanulnia, hogy a fejlődéshez struktúra és fegyelem szükséges. Most kezdenek okosabban bánni az idejükkel és a pénzükkel. A következő két év életük legjövedelmezőbb időszaka lehet, ha mernek végre teljes mellszélességgel kiállni a saját ötleteik mellett. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu