Sziget Fesztivál: Hajdú Péter sajnálja, de idén nélküle megy le a gigabuli

Hajdú Péter igazi Sziget Fesztivál fan, hiszen gyakorlatilag a fiatalságának képei sejlenek fel benne, ha azon emlékei között kutat, ami ehhez a világhírű egy hetes programcunamihoz köti. Látta gigászivá fejlődni a világ egyik legjobbként számon tartott fesztiválját és megtapasztalta azt az időszakot is, ami 2017-től, vagyis a fesztivál eladásától új időszámításként vésődött be a Sziget Fesztivál rajongóinak emlékezetébe. Igaz, hogy a nemzetközi gigavállalat egy évvel az adásvétel után, 2018-ban elérte a látogatói csúcsszámot, de a következő évtől sikerült zuhanópályára állítaniuk a Szigetet, ami korábban többször is elnyerte az Európa legjobb fesztiváljának járó elismerést. A szigorú üzleti alapokra helyezett szervezési metódus nem bizonyult fogyaszthatónak a korlátlan szabadsághoz szokott közönség számára. Persze nem tett jót a renoméjának az sem, hogy 2020-ban és 2021-ben is elmaradt a koronavírus-járvány miatt. No, de ennyit a rövidke „történelmi” áttekintésről és térjünk vissza Hajdú Péterhez, akivel idén biztosan nem futunk össze az Óbudai-szigeten!

Hajdú Péter szánja bánja, de idén nem lesz ott a Sziget Fesztivál egyetlen napján sem (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter: „A Sziget Fesztivál feltette Magyarországot a világ bulitérképére”

„Idén nem megyünk a Sziget Fesztiválra, mert eljöttünk a családdal nyaralni. Így ez lett az első év, amikor nem bulizok napokon át a kedvenc előadóim koncertjein. Azt hiszem, ennek fényében nyugodtan mondhatom, hogy a világ egyik legjobb ötlete született meg annak idején az alapítók, vagyis Gerendai Károly és Müller Péter Sziámi fejében, amikor megálmodták ezt a fesztivált. Gyakorlatilag forradalmasították az európai fesztiválkultúrát és Magyarországot feltették a világ bulitérképére.”

Az én nagy kedvencem egyébként a portfólió egy másik emblematikus eleme, a Balaton Sound, és nagyon sajnálom, hogy 2024-ben végleg bezárták a kapuit”

– kezdte a Borsnak Hajdú Péter.

A Sziget Fesztivál újra a régi fényében tündököl (Fotó: Bors)

DJ Oti helyett Mourinho és Vinícius Júnior

A Frizbi TV műsorvezetője régebben szentírásként tekintett azokra a naptári napokra, amikor a kedvenc fesztiváljait, vagyis a Szigetet és a Soundot rendezték, de ma már fontosabb számára, hogy együtt pihenhessen szeretteivel. Ugyanakkor elárulta, hogy az idei bulis hét sem telhet el úgy, hogy legalább két Hajdú ne venne részt a teljes, totális és újjászülető Sziget Fesztivál programjain. „Annak idején szóba sem jöhetett, hogy a két kedvenc fesztiválom, fesztiválunk idején bármiféle elfoglaltságot véssek be a naptárba.”

Amint bejelentették az aktuális időpontokat, kitörölhetetlenül írtam be a kalendáriuma, majd az elsők között vettem meg a hetijegyeket. Idén viszont Eszti és én is rengeteget dolgozunk a nyár folyamán, és éppen a Sziget hétre alakult úgy, hogy mindketten ráérünk egy hosszabb nyaralásra, így ezt választottuk.

„Egyébként a feleségem ott volt DJ Oti koncertjén, ami ugyan nem kapcsolódott szervesen a szigethez, de legalább a helyszín és a hangulat stimmelt. Ezen a ponton ”mea culpáznom” kell, mert én nem kísértem el Esztert, mivel ugyanazon a napon volt a Fradi-Real Madrid meccs és én inkább a lelátón tomboltam. José Mourinhót és Vinícius Júniort látni majdnem akkora élmény volt, mint Esztinek bulizni Sebestyén Balázs alteregójával. Egyébként a nagy fiam és a nagy lányom is kint lesznek a szigeten, így tulajdonképpen családilag képviseltetve leszünk” – magyarázta Hajdú Péter.