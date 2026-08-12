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Sziget Fesztivál: Hajdú Péter sajnálja, de idén nélküle megy le a gigabuli

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hajdú Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 12. 20:00
Sziget fesztiválFrizbiTVDJ OTIbuli
A Frizbi TV műsorvezetője szinte, sőt inkább egyetlen alkalmat sem hagyott ki, mióta csak Gerendai Károly és Müller Péter Sziámi megrendezték az első egyhetes együttlétet. Hajdú Péter abban az évben, vagyis 1993-ban vált felnőtté, így az a bizonyos hét tényleg a korlátlan szabadság élményét adta meg számára. Az ismert tévés bánja is, hogy idén kihagyja a Sziget Fesztivált.
Buster
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Hajdú Péter igazi Sziget Fesztivál fan, hiszen gyakorlatilag a fiatalságának képei sejlenek fel benne, ha azon emlékei között kutat, ami ehhez a világhírű egy hetes programcunamihoz köti. Látta gigászivá fejlődni a világ egyik legjobbként számon tartott fesztiválját és megtapasztalta azt az időszakot is, ami 2017-től, vagyis a fesztivál eladásától új időszámításként vésődött be a Sziget Fesztivál rajongóinak emlékezetébe. Igaz, hogy a nemzetközi gigavállalat egy évvel az adásvétel után, 2018-ban elérte a látogatói csúcsszámot, de a következő évtől sikerült zuhanópályára állítaniuk a Szigetet, ami korábban többször is elnyerte az Európa legjobb fesztiváljának járó elismerést. A szigorú üzleti alapokra helyezett szervezési metódus nem bizonyult fogyaszthatónak a korlátlan szabadsághoz szokott közönség számára. Persze nem tett jót a renoméjának az sem, hogy 2020-ban és 2021-ben is elmaradt a koronavírus-járvány miatt. No, de ennyit a rövidke „történelmi” áttekintésről és térjünk vissza Hajdú Péterhez, akivel idén biztosan nem futunk össze az Óbudai-szigeten!

Hajdú Péter először hagyja ki Európa legnagyobb buliját, a Sziget Fesztivált.
Hajdú Péter szánja bánja, de idén nem lesz ott a Sziget Fesztivál egyetlen napján sem (Fotó:  Markovics Gábor)

Hajdú Péter: „A Sziget Fesztivál feltette Magyarországot a világ bulitérképére”

„Idén nem megyünk a Sziget Fesztiválra, mert eljöttünk a családdal nyaralni. Így ez lett az első év, amikor nem bulizok napokon át a kedvenc előadóim koncertjein. Azt hiszem, ennek fényében nyugodtan mondhatom, hogy a világ egyik legjobb ötlete született meg annak idején az alapítók, vagyis Gerendai Károly és Müller Péter Sziámi fejében, amikor megálmodták ezt a fesztivált. Gyakorlatilag forradalmasították az európai fesztiválkultúrát és Magyarországot feltették a világ bulitérképére.”

Az én nagy kedvencem egyébként a portfólió egy másik emblematikus eleme, a Balaton Sound, és nagyon sajnálom, hogy 2024-ben végleg bezárták a kapuit”

 – kezdte a Borsnak Hajdú Péter.

A Sziget Fesztivált idén is rengetegen látogatják.
A Sziget Fesztivál újra a régi fényében tündököl (Fotó: Bors)

DJ Oti helyett Mourinho és Vinícius Júnior

A Frizbi TV műsorvezetője régebben szentírásként tekintett azokra a naptári napokra, amikor a kedvenc fesztiváljait, vagyis a Szigetet és a Soundot rendezték, de ma már fontosabb számára, hogy együtt pihenhessen szeretteivel. Ugyanakkor elárulta, hogy az idei bulis hét sem telhet el úgy, hogy legalább két Hajdú ne venne részt a teljes, totális és újjászülető Sziget Fesztivál programjain. „Annak idején szóba sem jöhetett, hogy a két kedvenc fesztiválom, fesztiválunk idején bármiféle elfoglaltságot véssek be a naptárba.”

Amint bejelentették az aktuális időpontokat, kitörölhetetlenül írtam be a kalendáriuma, majd az elsők között vettem meg a hetijegyeket. Idén viszont Eszti és én is rengeteget dolgozunk a nyár folyamán, és éppen a Sziget hétre alakult úgy, hogy mindketten ráérünk egy hosszabb nyaralásra, így ezt választottuk.

„Egyébként a feleségem ott volt DJ Oti koncertjén, ami ugyan nem kapcsolódott szervesen a szigethez, de legalább a helyszín és a hangulat stimmelt. Ezen a ponton ”mea culpáznom” kell, mert én nem kísértem el Esztert, mivel ugyanazon a napon volt a Fradi-Real Madrid meccs és én inkább a lelátón tomboltam. José Mourinhót és Vinícius Júniort látni majdnem akkora élmény volt, mint Esztinek bulizni Sebestyén Balázs alteregójával. Egyébként a nagy fiam és a nagy lányom is kint lesznek a szigeten, így tulajdonképpen családilag képviseltetve leszünk” – magyarázta Hajdú Péter.

 

 

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