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Folttisztítás házilag – hatékony mosási titkok a spanyol nagyitól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 19. 14:00
vörösbor foltmosás
A régi mediterrán mosóházakban évszázadokig abból dolgoztak, ami éppen kéznél volt: citromból, sóból, ecetből, szappanból és persze a perzselő napsütésből. A folttisztítás házilag nagyon hatékony tud lenni, sok-sok ruhát lehet megmenteni a kidobástól, ha ismerjük a megfelelő alapanyagokat és módszereket.
Bors
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Ezek a hagyományos mosási tippek, házi praktikák folttisztításhoz ma is hasznosak lehetnek. A folttisztítás házilag is lehetséges, mutatjuk, hogyan!

Folttisztítás házilag: neked van bevált módszered?
Folttisztítás házilag: neked van bevált módszered?
Fotó: Pexels

Folttisztítás házilag: vörösborfolt eltávolítása ruhából sóval

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy véletlenül vörösbort löttyintettünk a ruhánkra – legtöbbször persze akkor, amikor éppen fehéret viseltünk! Nos, a spanyol nagyik verhetetlen trükkje erre a helyzetre nem más, mint a só: először egy tiszta kendővel fel kell itatni a folyadékot, majd vastagon beborítani sóval, ami magába szívja a nedvesség egy részét. Ezután nincs más teendő, mint hideg vízzel kiöblíteni és kimosni a ruhadarabot.

Olívaolajfolt ellen mosogatószer

Spanyolországban az olívaolaj úgy folyik, mint máshol a csapvíz – kár, hogy sokkal maradandóbb nyomot hagy! A zsíros foltokra a megoldás egy kis színtelen mosogatószer, amit finoman bele kell dolgozni az anyagba, majd pár perc után langyos vízzel kiöblíteni. Fontos, hogy vasalni csak akkor szabad, ha már a folt teljesen eltűnt, mert a hő rögzítheti azt.

Paradicsomfolt eltávolítása ruhából hideg víz és napfény segítségével

Vajon a spanyol konyha egyik kedvenc alapanyaga, a paradicsom mivel jön ki? A gazpacho, a paradicsomszósz és a sofrito könnyen hagy narancsvörös nyomot, de legalább ilyen könnyen el is tüntethető az ibériai nénik trükkjével: a friss foltot az anyag hátoldala felől, hideg vízzel kell átöblíteni, majd folyékony mosószerrel kezelni. A világos, napfényt jól tűrő textileket mosás után a napon lehet megszárítani, amely segíthet halványítani a visszamaradt elszíneződést.

Izzadságfolt eltávolítása fehér ruhából citrommal

A mediterrán forróság bizony gyakran nyomokat hagy a világos pamutfelsőkön, amiket a gyakorlott kezek hagyományosan citromlé és víz keverékével kezeltek. Az egyveleget rövid ideig a folton hagyták, majd alaposan kimosták a ruhát. Érdemes azonban kerülni ezt a megoldást a színes, vagy kényes anyagokon, ugyanis a citromsav károsíthatja, vagy kifakíthatja őket. De, ha a cél a sárga folt eltávolítása fehér ruhából, akkor nincs hatékonyabb, mint a citrom.

Marhaepeszappan a makacs gallérokra

Az ételfoltos és zsíros gallérok megmentője a marhaepe szappan, ami benedvesítés után egy kis dörzsöléssel hatékonyan eltávolítja a makacs szennyeződéseket.

Fehér ecet a kellemetlen szagokra

A kellemetlen illatú konyharuhák vagy izzadságszagú törölközők egyik legnagyobb ellenszere a fehér ecet, ami kevés vízzel hígítva, áztatás után azonnal semlegesíti a nem kívánatos szagokat. Klórtartalmú fehérítővel azonban soha nem szabad összekeverni, mert veszélyes gáz képződhet.

Szódabikarbóna a konyharuhákra

Szintén a szagok semlegesítésében segít a szódabikarbóna, ami ráadásul a foltok ellen is hatékony: kis ideig szórjuk a szennyeződésre, majd mossuk ki a ruhadarabot és máris olyan lesz, mint új korában!

Vérfolt eltávolítása kizárólag hideg víz

A vér fehérjetartalmú folt, ezért minél hamarabb hideg vízbe kell áztatni, majd mosószerrel vagy folttisztító szappannal óvatosan kezelni. A foltot addig nem ajánlott melegíteni, vasalni vagy gépben szárítani, amíg teljesen el nem tűnik.

Napfény a fehér textilek természetes frissítésére

A spanyol nagymamák egyik legegyszerűbb „folttisztítója” maga a nap volt. A kimosott fehér lepedőket, abroszokat és pamutruhákat a szabadban szárították, mert a napfény halványíthat bizonyos növényi eredetű elszíneződéseket. Színes, fekete és kényes anyagokat viszont nem érdemes hosszasan erős napsütésben hagyni, mert kifakulhatnak.

Kávéfolt eltávolítása tejjel és gyors öblítés

Hozzánk hasonlóan a spanyoloknál is egy csésze forró kávéval indul a reggel, így a kávéfoltok elleni házi praktikák régóta a háztartások részei. 

  • A friss szennyeződést először hideg vízzel öblítik át, 
  • majd egy kevés tejjel, vagy enyhe mosószeres oldattal kezelik. 
  • Ezután jöhet a szokásos mosás, nem túl magas hőmérsékleten - írja a Fanny magazin.

 

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