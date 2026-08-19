Folttisztítás házilag – hatékony mosási titkok a spanyol nagyitól

Ezek a hagyományos mosási tippek, házi praktikák folttisztításhoz ma is hasznosak lehetnek. A folttisztítás házilag is lehetséges, mutatjuk, hogyan!

Folttisztítás házilag: neked van bevált módszered?

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Folttisztítás házilag: vörösborfolt eltávolítása ruhából sóval

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy véletlenül vörösbort löttyintettünk a ruhánkra – legtöbbször persze akkor, amikor éppen fehéret viseltünk! Nos, a spanyol nagyik verhetetlen trükkje erre a helyzetre nem más, mint a só: először egy tiszta kendővel fel kell itatni a folyadékot, majd vastagon beborítani sóval, ami magába szívja a nedvesség egy részét. Ezután nincs más teendő, mint hideg vízzel kiöblíteni és kimosni a ruhadarabot.

Olívaolajfolt ellen mosogatószer

Spanyolországban az olívaolaj úgy folyik, mint máshol a csapvíz – kár, hogy sokkal maradandóbb nyomot hagy! A zsíros foltokra a megoldás egy kis színtelen mosogatószer, amit finoman bele kell dolgozni az anyagba, majd pár perc után langyos vízzel kiöblíteni. Fontos, hogy vasalni csak akkor szabad, ha már a folt teljesen eltűnt, mert a hő rögzítheti azt.

Paradicsomfolt eltávolítása ruhából hideg víz és napfény segítségével

Vajon a spanyol konyha egyik kedvenc alapanyaga, a paradicsom mivel jön ki? A gazpacho, a paradicsomszósz és a sofrito könnyen hagy narancsvörös nyomot, de legalább ilyen könnyen el is tüntethető az ibériai nénik trükkjével: a friss foltot az anyag hátoldala felől, hideg vízzel kell átöblíteni, majd folyékony mosószerrel kezelni. A világos, napfényt jól tűrő textileket mosás után a napon lehet megszárítani, amely segíthet halványítani a visszamaradt elszíneződést.

Izzadságfolt eltávolítása fehér ruhából citrommal

A mediterrán forróság bizony gyakran nyomokat hagy a világos pamutfelsőkön, amiket a gyakorlott kezek hagyományosan citromlé és víz keverékével kezeltek. Az egyveleget rövid ideig a folton hagyták, majd alaposan kimosták a ruhát. Érdemes azonban kerülni ezt a megoldást a színes, vagy kényes anyagokon, ugyanis a citromsav károsíthatja, vagy kifakíthatja őket. De, ha a cél a sárga folt eltávolítása fehér ruhából, akkor nincs hatékonyabb, mint a citrom.