Gáspár Győző kiborította Hajdú Pétert: „A szőr fölállt a hátamon”

Már most sejthető, hogy sokan nézik majd meg a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor soron következő epizódját, hiszen egy olyan házaspár fogadta el a műsorvezető meghívását, akiket ugyan lehet szeretni, vagy nem szeretni, de az biztos, hogy mindenki kíváncsi rájuk. Így van ez már az ezredforduló, vagyis 1999 óta, amikor Gáspár Győző a Romantic együttessel berobbant a köztudatba. És hogy mi Győzike titka? Nos talán éppen az, amit Hajdú Péter is megtapasztalt a házaspárral töltött nap alatt. Vagyis, hogy a roma showman bármikor képes valami olyasmit előrántani a „kabátujjából”, amitől az embernek eláll a szava.

Hajdú Péter nem hitt a szemének, amikor Gáspár Győző belevágott a „koporshow”-ba (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter kimondta, amit Gáspár Győzőről gondol

Hajdú Pétert első körben arra kértük, hogy nézőként és szakemberként próbálja megfejteni a Győzike-jelenség sikerét. „Kezdeném azzal, hogy alapvetően kedvelem a teljes Gáspár családot. Rendhagyó és műfajteremtő az, amit ők letettek az asztalra a Győzike show-val.”

Számtalan helyzetben mutatták meg az elmúlt majd három évtizedben, hogy képesek felállni nehéz, vagy akár kilátástalannak tűnő helyzetekből is.

„Mindezt úgy, hogy látjuk mindannyian, menyire különböznek Bea asszonnyal. Talán éppen ez a különbözőség adja az ő erejüket. Egyszerűen van rájuk igény. Emlékezzünk csak vissza a szállóigére, ami miattuk született: „Senki sem nézte, de mindenki látta…” Sokat, sőt mindent elárul róluk ez a mondat. Gáspár Győző zseniálisan képes konfliktusokat generálni, amiről tanúbizonyságot tett a Beköltözve felvételén is. Bea pedig végtelen türelemmel teszi őt helyre, ha egy kicsit túllő a célon” – kezdte a Borsnak a műsorvezető.

Gáspár Bea és Gáspár Győző először beszéltek életük nehéz időszakáról (Fotó: YouTube)

„Bevallom azt hittem, hogy ez az egész dolog csak a show része volt”

A Beköltözve Hajdú Péterhez házigazdája ezután elárulta, mivel sikerült kiborítania őt Gáspár Győzőnek és azt is, melyik volt a felvétel legdrámaibb pillanata. „Őszintén meglepett, amikor Győzike előállt azzal, hogy a koporsókereskedés a mai napig központi szerepet játszik az életében. Bevallom azt hittem, hogy ez az egész dolog csak a show része volt. Amikor belekezdett a prezentációba, ki is borultam kicsit a dolog morbiditásán. Szó szerint a szőr fölállt a hátamon, miközben a különböző modelleket mutogatta” – mondta ma már nevetve Hajdú Péter, aki ezután kitért a Gáspárékkal töltött nap egyik szívszorító pillanatára is. „Sok pletykát lehetett hallani Bea asszony korábbi betegségéről. Időnként ők maguk is elejtettek egy-egy félmondatot. Most azonban részletekbe menően is beszéltek arról, min mentek keresztül. Nagyon megható volt látni és hallani, ahogyan az este folyamán megnyíltak és őszintén beszéltek életük egyik legnehezebb időszakáról” – tette hozzá Hajdú.