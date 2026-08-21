Sáfrány Emese és Béres Anett barátsága próbatétel elé került: "Nem finomkodunk egymással!"

Sáfrány Emese: „Ellenfelek leszünk a Farm VIP-ben...”

Hogy lesznek-e konfliktusaik és ha igen, milyen természetűek, arról egyikük sem beszélhet, de az biztos, hogy ma is jó, ha nem a legjobb barátnői egymásnak. A Bors Sáfrány Emesével beszélgetett, miután a TV2 hétfő esti eseményén bejelentették a sikerműsor folyatásának időpontját. „Azt gondolom, hogy a mi párosunk éppen attól lesz izgalmas, hogy szoros és szétszakíthatatlan a barátságunkat állítjuk szembe azzal, hogy ellenfelek leszünk a Farm VIP-ben. Egymás mellett és egymásért küzdeni, és nyerni már láttak minket.”

A forgatás előtt sokat beszélgettünk erről a számunkra is merőben új helyzetről, és abban maradtunk, hogy mindent megteszünk és nem finomkodunk egymással, ha egy feladatban szembe kerülünk egymással

„Abban biztosak voltunk, hogy a kényesebb, vitásabb szituációkat is jól tudjuk majd kezelni. Hogy ez így lett-e, azt nem árulhatom el, de annyit igen, hogy jó döntés volt a csatorna részéről, hogy ilyen felállásban hívtak minket a műsorba” – kezdte sokat sejtetően Sáfrány Emese.

Béres Anett és Sáfrány Emese az Ázsia Expresszben már bizonyítottak (Fotó: TV2)

„A Farm VIP-ben élesebben rajzolódnak majd ki az ellentétek...”

De vajon mitől működik Sáfrány Emese és Béres Anett minden akadályt lebíró barátsága? „Jó kérdés, de nincs erre pontos válaszom. Azt biztos, hogy rengeteg dologban hasonlítunk egymásra, de az is tény, hogy bőven akadnak sarkos véleménykülönbségeink is. Az Ázsia Expressz volt a kapcsolatunk eddigi legnagyobb próbatétele, és be kell valljam, féltettük is a barátságunkat, hiszen a minket megelőző évadban, sőt a mi brigádunkban is láttunk szétesni barátságokat, sőt szerelmeket is. Talán éppen ezek a tapasztalások adtak nekünk elszántságot ahhoz, hogy mi csak azért is megmutassuk, hogy hangos viták nélkül is le lehet hozni egy ilyen kihívást. A Farm VIP-nek egyébként nagyon más a dinamikája. Ugyanakkor nem tudnám egyértelműen kijelenteni, hogy az egyik, vagy a másik a nehezebb. A Farm VIP-ben élesebben rajzolódnak majd ki az ellentétek a két csapat között, sőt csapaton belül is. Ugyanakkor azt is elárulom, hogy nekem az alvással sokkal több gondom akadt a Farmon, mint az Ázsia Expresszben. Ez egyébként őszintén meg is lepett. Ami viszont egyértelmű volt számomra már a Farm VIP forgatása előtt is, hogy az Ázsia Expressz fizikai értelemben sokkal megterhelőbb volt annál, ami a Farmon várt rám” – szögezte le Sáfrány Emese.