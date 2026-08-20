Emlékszel László Attilára, a Csillag Születik győztesére? A csúcsról zuhant vissza a valóságba

László Attila kora ellenére már sok mindent átélt élete során, hiszen alig 14 éves volt, amikor megnyerte a Csillag Születik 2011-es évadát. Akkor a fiatal énekes a csúcsok csúcsán érezte magát, később azonban rá kellett jönnie, a siker nem jön ilyen könnyen. Az azóta eltelt 15 évben keményen dolgozott a karrierjén, bár nem tagadja, szülei nélkül nem minden alakult volna így. Attila most, közel 30 évesen a Borsnak mesélt a tehetségkutatók kevésbé csillogó világáról.

László Attila gyerekként nyerte meg a Csillag Születiket, azóta 15 év telt el (Fotó: László Attila Facebook)

László Attila sokat tanult az elmúlt 15 év alatt

A 14 éves László Attila nevét a Csillag Születik 3. évadának győzteseként egyik pillanatról a másikra ismerte meg az ország, ám akkor még fogalma sem volt, hogy ezt hogyan kellene kezelnie.

Az elmúlt 15 év egy szép tanulási folyamat volt. Amikor az ember egy tehetségkutatóban szerepel, akkor nyilván nagyon hirtelen kapják fel, ezért hajlamos azt hinni, hogy most már befutott, ott van, ahová mindig el akart jutni, és már nincs feljebb. De aztán rá kell jönni arra, hogy ez csak egy ugródeszka

– emlékezett vissza, majd így folytatta:

„Fontos hinni magunkban, és kitartónk lenni, mert ez a szakma nem a hirtelen hírnévszerzésről szól, hanem tényleg dolgozni kell, és szépen, lassú léptekben haladni előre. Ez a 15 év azt mutatja számomra, hogy mindenkinek megvan a saját útja, és azon kell haladni. Valakinek gyorsabban jön a siker, valakinek kevésbé, de ez sok mindenre megtanít, például türelmesnek lenni, vagy céltudatosnak maradni, akkor is, ha csak apró lépésekben tudsz feljebb jutni” – osztotta meg az elmúlt másfél évtized tapasztalatait az énekes.

László Attila dalai között saját szerzemények és feldolgozások is vannak, amikkel az ország csaknem minden pontjára eljutott már 15 év alatt (Fotó: Kovács Photo/Facebook)

A Csillag Születik László Attilája gyerekként nyert

Persze a fiatal zenész sem gondolkodott mindig ilyen éretten a hírnévről, hiszen 14 évesen cseppet sem volt egyszerű feldolgozni a hirtelen jött ismertséget. Ez persze nem csoda, hiszen még sok felnőtt is küzd vele.

„Akkor ez sokkal nehezebb volt, hiszen a pontokat mindig csak utólag kötjük össze, nyilván akkor még teljesen másként láttam mindent. Ahogy véget ért a Csillag Születik, elengedték a kezemet, és attól fogva úgy kellett boldogulnom, ahogy tudtam, de engem valahogy nem nagyon kaptak fel. Azt gondolom, hogy nem nagyon láttak bennem potenciált, amit teljesen megértek, de épp ezért mondhatni csak saját magamra tudtam számítani” – idézte fel.

Nyilván nehéz volt a műsor után ezt megélni, hogy nem tudom mihez kezdjek. 14-15 éves voltam, Erdélyből költöztünk ide, de aztán még azon is gondolkoztunk, hogy visszaköltözünk, ha ennyi volt ez az egész, de sokan biztattak, tanácsot adtak, így végül maradtam és azóta is ezt csinálom

– mesélte.