A Végzet Prófétája már látja: hetek választanak el minket egy újabb világháborútól

Aggasztó jövőképet vázolt fel Craig Hamilton-Parker, akit sokan csak a „Végzet Prófétájaként” vagy az „új Nostradamusként” emlegetnek. A látnok – aki korábban állítólag a Covid-járványt és II. Erzsébet királynő halálát is megjövendölte – legújabb, ősi pálmaleveleken (Nadi-kéziratok) alapuló jóslata szerint már 2026 végéig egy hatalmas nemzetközi konfliktus robbanhat ki.

A Nadi-kéziratok baljós jóslata

A YouTube-on megosztott figyelmeztetések szerint a veszélyes időszak már megkezdődött, és az alábbi kritikus fejlemények várhatók:

2026–2027: Globális riasztási időszak lép életbe.

Globális riasztási időszak lép életbe. Augusztus–Szeptember: Fokozódó nemzetközi feszültségek és helyi háborúk várhatók.

Fokozódó nemzetközi feszültségek és helyi háborúk várhatók. 2026 Október: Egy olyan konfliktus kezdődhet, amelyben egyszerre akár öt ország is érintett lehet.

Donald Trump és az amerikai vezetés veszélyben

A látnok víziója szerint a közeljövőben közvetlen veszély fenyegetheti az amerikai vezetést, Donald Trumpot és alelnökét, JD Vance-t egy óvóhelyre zárkózva látta. Bár a "Végzet Prófétája" nem jósol atomháborút, szerinte a feszültségek ellenére Trump hatalmon marad, és akár egy harmadik ciklust is megkezdhet a Origo beszámolója szerint.