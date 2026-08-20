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A Végzet Prófétája már látja: hetek választanak el minket egy újabb világháborútól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors végzet prófétája
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 20. 20:00
végjóslat
A Végzet Prófétájaként elhíresült férfi szerint hamarosan kitör egy újabb borzalmas háború.

Aggasztó jövőképet vázolt fel Craig Hamilton-Parker, akit sokan csak a „Végzet Prófétájaként” vagy az „új Nostradamusként” emlegetnek. A látnok – aki korábban állítólag a Covid-járványt és II. Erzsébet királynő halálát is megjövendölte – legújabb, ősi pálmaleveleken (Nadi-kéziratok) alapuló jóslata szerint már 2026 végéig egy hatalmas nemzetközi konfliktus robbanhat ki.

 

A Nadi-kéziratok baljós jóslata

A YouTube-on megosztott figyelmeztetések szerint a veszélyes időszak már megkezdődött, és az alábbi kritikus fejlemények várhatók:

  • 2026–2027: Globális riasztási időszak lép életbe.
  • Augusztus–Szeptember: Fokozódó nemzetközi feszültségek és helyi háborúk várhatók.
  • 2026 Október: Egy olyan konfliktus kezdődhet, amelyben egyszerre akár öt ország is érintett lehet.

Donald Trump és az amerikai vezetés veszélyben

A látnok víziója szerint a közeljövőben közvetlen veszély fenyegetheti az amerikai vezetést, Donald Trumpot és alelnökét, JD Vance-t egy óvóhelyre zárkózva látta. Bár a "Végzet Prófétája" nem jósol atomháborút, szerinte a feszültségek ellenére Trump hatalmon marad, és akár egy harmadik ciklust is megkezdhet a Origo beszámolója szerint.

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