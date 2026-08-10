Sáfrány Emese festményeit Olaszországban állítják ki: „Sokszor nem vesznek komolyan az ismertség miatt”

Sáfrány Emese kisfia nevelése mellett fogott bele a festészetbe, ami már korábban is nagy szenvedélye volt, de akkor végül a légtornát választotta. Most azonban lenyugodott és megérett arra, hogy igazán szívből jövő, érzelmeket közvetítő képeket készítsen. És most úgy tűnik, ez sikerült, hiszen egy olasz galéria felfigyelt Sáfrány Emese festményeire és kétéves szerződést ajánlottak neki. A sztáranyuka erről a lehetőségről és az ide vezető útról a Borsnak mesélt.

Sáfrány Emese gyermeke nevelése mellett festészettel foglalkozik, tehetségét pedig külföldön is elismerik (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Sáfrány Emese festményeit Olaszországban állítják ki

Az elmúlt években leginkább arról lehetett hallani, hogy Sáfrány Emese légtornászként tevékenykedik, de most úgy tűnik, inkább a festésben találta meg önmagát. Ezt az is bizonyítja, hogy bár talán lassabban, de biztos léptekkel halad a siker felé.

Egy magyar galériával már együtt dolgozom, illetve van egy művészi profilom az Instagramon, és valójában ott követett be ez az olasz galéria. Látták a képeimet és megkerestek az együttműködéssel, és leszerződtünk két évre. Ez azt jelenti, hogy két képem folyamatosan ki lesz náluk állítva, és ha valamelyik elkel, akkor mindig pótoljuk eggyel, amit kiválasztanak a meglévőkből, mint ahogy most az első kettőt. Sőt, hamarosan lesz egy megnyitó is, amire ki fogok repülni, és találkozhatok a galéria saját gyűjtői körével

– avatott be a részletekbe.

„Szóval nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, bár én úgy élek, hogy mindig vannak a fejemben elképzelések, hogy mi az, amit szeretnék elérni, és mik a reális lépcsőfokok. Bíztam abban, hogy ha megvan az első galériás együttműködés Magyarországon, akkor a következő lépés külföld lehet, de így, hogy a galéria keresett meg, még nagyobb dolognak tartom. Bár tudtam, hogy a képeim nagy része inkább a külföldi piacon fog inkább helytállni, mert ez a stílus, amiben én festek, inkább a annak a piacnak lehet érdekes, de örülök, hogy épp Olaszország, mert imádom az olaszokat, a stílusukat, mindent, és persze tudom, hogy rajonganak a művészetért” – fejtette ki boldogan Emese.

Sáfrány Emese festészetében sokan kételkedtek

Bár az ismertség rengeteg előnnyel járhat, ha a különböző műsorfelkérésekre gondolunk, mint például az Ázsia Expressz, amit Sáfrány Emese meg is nyert Béres Anett-tel. Azonban a nyilvánosság árnyoldalairól talán kevesebb szó esik, de a művészet kapcsán Emese mindkettőt megtapasztalta.

Itthon annak, hogy ismert vagyok, van hátránya és előnye is, főleg ha a festésre gondolok. Lehet, hogy több emberhez eljutnak a műveim, viszont sokszor nem vesznek komolyan az ismertség miatt. Sokan szkeptikusak, hogy eddig légtornáztam, most meg festegetek, ebbe is csak belefogtam, de nem lesz belőle semmi

– vallotta be.