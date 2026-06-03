Ennél aranyosabbat nem fogsz ma látni! Sáfrány Emese és tündéri kisfia közös videójától olvadozik az internet

Nincs is annál szebb dolog a világon, mint amikor egy édesanya és gyermeke között teljes a harmónia. Sáfrány Emese legújabb Instagram-videója pontosan erről tanúskodik. A légtornász anyuka egy végtelenül cuki felvételen mutatta meg, hogyan telnek az estéik kisfiával, Nolennel. A felvételen együtt mondják azt az altatódalt, amit még maga Emese tanított kisfiának – a végeredmény pedig egyszerűen szívmelengető.

Sáfrány Emese és kisfia együtt mondják a saját, közös altatódalukat a kanapén kuckózva Fotó: Szabolcs László

Sáfrány Emese vallomása könnyeket csal a követők szemébe

A kis Nolen vagány Barcelona mezben ül a kanapén, miközben anyukájával hatalmas átéléssel éneklik a közös altatódalt. A saját gyártású családi slágerből a kisfiú már egyetlen sort sem téveszt, a végeredmény pedig egyszerűen szívmelengető.

Furcsa, hogy az ember azt hiszi, a nagy pillanatokat fogja örökre megőrizni, közben meg ezek az apró, csendes esti rutinok lesznek a legmélyebbek. Amikor félálomban odabújik, és már előre tudja a következő sort. Ezek azok a pillanatok, amikről tudom, hogy egyszer majd mindennél többet fognak jelenteni

– fogalmazott a posztban Emese.

A rajongók teljesen odáig vannak a felvételért, a kommentszekciót elárasztották a szívecskék. Nem is csoda, hiszen Emese és Nolen párosa egyszerűen istenien cuki együtt, ez a videó pedig tökéletes bizonyítéka annak, hogy a legkisebb pillanatokból lesznek a legnagyobb emlékek.