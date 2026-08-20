Felfoghatatlan tragédia rázta meg a floridai Hollywood városát. Egy fiatal pár ellen emeltek vádat minősített emberölés és súlyos gyermekelhanyagolás miatt. A gyanú szerint addig rázták héthetes kislányukat, amíg az bele nem halt a sérüléseibe.

Felfoghatatlan kegyetlenség: Call of Duty-val játszott az anya és az apa, míg 7 hetes kislányuk haldoklott

Fotó: freestocks.org / Pexels (illusztráció)

Sokkoló sérülések: agyhalott lett a csecsemő

A horrorisztikus események akkor kezdődtek, amikor a 20 éves Gracie Jai Tellez felhívta a segélyhívót. Azt állította, hogy a kislánya „hideg, sápadt és nem reagál semmire”. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, a gyermeket kórházba szállították és gépekre kötötték. Négy nappal később azonban beállt nála az agyhalál, így lekapcsolták a létfenntartó rendszerről.

A boncolás során az orvosszakértők elképesztő brutalitás nyomait találták meg:

Koponyatörés

Ideghártya-leválás és vérzés a szemben

Vérzés a gerinc mentén

Súlyos, traumatikus agysérülés

A szakértők kimondták: a gyermeket olyan brutális erővel rángatták és ütötték, ami egyértelműen gyilkosság.

Arcátlanul hazudtak a rendőröknek

A 22 éves apa, Robert Lee Ingram és a nő azt állították, hogy a gyerek teljesen jól volt, és miután megitatták, lefektették aludni. Védekezésként előadták, hogy a telefonjukon a FaceTime applikációt használták házi készítésű bébiőrként, így figyeltek a kicsire.

A nyomozók azonban lefoglalták és átvizsgálták a telefonokat, és a digitális bizonyítékok azonnal lebuktatták a hazug szülőket. Semmilyen nyoma nem volt annak, hogy ellenőrizték volna a csecsemőt. Ehelyett a telefonos adatok szerint a tragédia éjszakáján órákon át a Call of Duty nevű háborús játékkal játszottak, és YouTube-videókat néztek, miközben a kislányuk a szomszéd szobában haldoklott.

A rendőrség hivatalos közleménye szerint a szülők semmilyen magyarázatot nem tudtak adni a szörnyű sérülésekre. Bár tagadják a bűnösségüket, a bíróság döntése értelmében óvadék nélkül, külön cellákban várják a tárgyalást a Broward megyei börtönben. Ha bűnösnek találják őket, évtizedekre rács mögé kerülhetnek - írta a Daily Star.