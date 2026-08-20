Augusztus 20-i tragédia: Az Irigy Hónaljmirigy tagjai így úszták meg a földi poklot

Húsz év telt el, de 2006. augusztus 20. estéjét aligha felejti el bárki, aki akkor Budapesten volt. Az államalapítás ünnepére több mint egymillió ember gyűlt össze a Duna két partján, hogy megnézzék a hagyományos tűzijátékot. Aztán nagyjából este kilenc órakor egyik pillanatról a másikra megváltozott minden. Az egyik legerősebb zivatarcella éppen a tűzijáték kezdetével érte el a fővárost. A széllökések a mérések szerint több helyen meghaladták a 120 kilométer/órát, Lágymányoson pedig 123 km/órás széllökést is mértek. A felhőszakadás, a viharos szél és a jégeső együtt érkezett, a Duna-parton pedig pillanatok alatt kitört a pánik. Miközben a vihar öt ember, köztük egy 11 éves kislány életét vette el, az Irigy Hónaljmirigy tagjai éppen a tragédiák gócpontja, vagyis a rakpart felé igyekeztek, de a városhatárig sem jutottak. Varga Győző így emlékszik a történtekre.

Varga Győző a mai napig emlékszik arra a 20 évvel ezelőtti, tragikus augusztus 20-ra

(Fotó: TV2)

Varga Győző és a Mirigyek be sem jutottak az augusztus 20-i fellépésük helyszínére

„Már úton voltunk Budapest felé, mert aznap este nekünk is fellépésünk lett volna a Duna-parton. Aztán egyszer csak lecsapott a vihar. Onnantól gyakorlatilag az volt a legnagyobb probléma, hogy be tudjunk jutni a fővárosba.”

Az utakat kicsavart fák torlaszolták el, mindenhol akadályok voltak. Nem az volt már a kérdés, hogy odaérünk-e időben a koncertre, hanem az, hogy egyáltalán be tudunk-e jutni Budapestre

– mesélte az Irigy hónaljmirigy oszlopos tagja. A zenekar így nem került bele közvetlenül abba a pokoli helyzetbe, amely néhány kilométerrel odébb, a Duna-parton bontakozott ki. Miközben ők Budapest felé próbáltak haladni, a fővárosban már emberek ezrei kerestek menedéket. A korabeli beszámolók szerint a tömeg szinte egyik pillanatról a másikra indult meg. Sokan nem tudták, merre meneküljenek, a víz pillanatok alatt elöntötte az utcákat, a szél pedig ágakat, törmeléket és egyéb tárgyakat sodort magával. Több helyen üvegcsörömpölés hallatszott, az emberek kapualjakba, buszmegállókba és aluljárókba húzódtak. Azt az augusztus 20-át Varga Győző éppen úgy nem felejti el, amíg él, mint azok a százezrek, akik aznap este az életükért futottak a tomboló vihar elől.



