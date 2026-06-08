Béres Anett: „Néha fenn vagyok társkeresőn”

Béres Anett, az egykori reality szereplő, pár évvel ezelőtt saját vállalkozást indított, ami biztosítja számára a megélhetést. A hot! magazinnak nyilatkozva elárulta, arra a legbüszkébb, hogy képes megállni a saját lábán, mások támogatása nélkül.
Béres Anettnak jelenleg nincs új kapcsolata, de jól érzi magát a bőrében, egy szerető család, egy rakoncátlan kiskutya és rengeteg barát veszi körül. Béres Anett balesete előtt zárt le nagy nehezen egy kapcsolatot, és egyelőre nincs a fókuszában egy új szerelem. A hot! magazinnak elárulta, jól érzi magát a bőrében, és hisz abban, hogy a sors majd rendezi a magánéletét is. Béres Anett kora miatt nem aggódik, bár nemrégiben szörnyű műtéten esett át. Ettől függetlenül úgy érzi, szerinte még bőven van ideje arra, hogy rátaláljon az igazi.
Sok barátom van. Nem haverok, hanem igazi barátnők, ami nagy szerencse
- vallja be Anett. „Egyikük tizenkét éves korom óta mindig mellettem van, és már Emesét is ide tudom sorolni. Nagyon jó a kapcsolatom a szüleimmel, nem vagyok egyedül, de ha nem lennének a barátaim, biztos nehezebb lenne. Néha fenn vagyok társkeresőn, de úgy vagyok vele, hogy majd az élet eldönti ezt is: amikor kell, jön majd az új kapcsolat. Hiszek a sorsban. Ráadásul én nem tudok szerelem nélkül együtt lenni valakivel csak azért, hogy ne legyek egyedül! Nálam nagyon fontos, hogy meglegyen a kémia, hogy odalegyek a másikért, ez az érzés pedig nem jön könnyen. Volt sok randim, volt, akivel ugyanazok voltak a céljaink is, de a szerelem csak nem jött” – mesélte az egykori valóságshow-szereplő.
Egy italmárkát forgalmaz már tizennyolc éve, az volt az első saját vállalkozása. Emellett fogyasztószalont vezet, ahova csak nők járnak. Vannak különféle infrás gépeik, hullámmasszázs, zsírbontó és izomstimuláló gépek.
„Szerencsére van forgalom, szeretik, mert az infrás készülékek hatékonyabbak, ráadásul feszesítik a bőrt, eltüntetik a narancsbőrt. Nem sima edzések ezek: olyan, mintha egy komplex kezelést kapna az ember.”
Az influenszerkedéssel, tartalomgyártással annyira nem foglalkozom, bár néha azért kirakok valamit.
„Vannak megkereséseim, akad néhány együttműködés, de én nem megyek a munkák után. Nem mindent vállalok el, csak azt, ami tényleg tetszik. Online kaszinó is keresett már meg, de igazából nincs szükségem több pénzre! Huszonkét éves korom óta dolgozom, elértem mindent, amit akartam, ráadásul teljesen egyedül. Nem állítom, hogy gazdag vagyok, de mindenem megvan, amit szeretnék” – árulta el az üzletasszony.
Az Ázsia Expresszben Sáfrány Emesével ketten 15 milliót nyertek. Az összeg fele lett az övé, abból gépeket vett a szalonba, azaz a jövőjébe fektette.
Az a műsor életem legnagyobb élménye volt; talán azért is sikerült nekünk nyerni, mert mindketten élveztük.
„Sokszor a földön aludtunk, elképzeltük, hogy mi ott élünk, és nincs pénzünk. Volt, hogy csótányok mászkáltak körülöttünk, de elviseltük. Imádtuk a kalandokat, nem hiányzott a luxus. Pedig sok helyen nemhogy kád, de zuhanyzó sem volt, csak egy csap, aminél meg lehetett mosakodni. Vagyis alapdolgok hiányoztak, de a kaland egyszerűen beszippantott minket. A legrosszabb rész az volt, amikor haza kellett jönnünk. A barátságunk viszont azóta is töretlen!” – tette hozzá Anett, akit hamarosan a Farm VIP-ban is viszontláthatunk.
Anett a harmadik ValóVilágban szerepelt 22 évvel ezelőtt. Azt az évadot Milo nyerte, a sok más tévéműsorban viszontlátott Leo előtt.
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