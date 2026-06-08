Béres Anett: „Néha fenn vagyok társkeresőn”

Béres Anett, az egykori reality szereplő, pár évvel ezelőtt saját vállalkozást indított, ami biztosítja számára a megélhetést. A hot! magazinnak nyilatkozva elárulta, arra a legbüszkébb, hogy képes megállni a saját lábán, mások támogatása nélkül.

Béres Anett kinőtt korábbi szerepeiből, az egykori realitysztár ma már büszke üzletasszony

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Béres Anett párja még várat magára

Béres Anettnak jelenleg nincs új kapcsolata, de jól érzi magát a bőrében, egy szerető család, egy rakoncátlan kiskutya és rengeteg barát veszi körül. Béres Anett balesete előtt zárt le nagy nehezen egy kapcsolatot, és egyelőre nincs a fókuszában egy új szerelem. A hot! magazinnak elárulta, jól érzi magát a bőrében, és hisz abban, hogy a sors majd rendezi a magánéletét is. Béres Anett kora miatt nem aggódik, bár nemrégiben szörnyű műtéten esett át. Ettől függetlenül úgy érzi, szerinte még bőven van ideje arra, hogy rátaláljon az igazi.

Sok barátom van. Nem haverok, hanem igazi barátnők, ami nagy szerencse

- vallja be Anett. „Egyikük tizenkét éves korom óta mindig mellettem van, és már Emesét is ide tudom sorolni. Nagyon jó a kapcsolatom a szüleimmel, nem vagyok egyedül, de ha nem lennének a barátaim, biztos nehezebb lenne. Néha fenn vagyok társkeresőn, de úgy vagyok vele, hogy majd az élet eldönti ezt is: amikor kell, jön majd az új kapcsolat. Hiszek a sorsban. Ráadásul én nem tudok szerelem nélkül együtt lenni valakivel csak azért, hogy ne legyek egyedül! Nálam nagyon fontos, hogy meglegyen a kémia, hogy odalegyek a másikért, ez az érzés pedig nem jön könnyen. Volt sok randim, volt, akivel ugyanazok voltak a céljaink is, de a szerelem csak nem jött” – mesélte az egykori va­ló­ság­show-­sze­rep­lő.

Béres Anett barátnője, Sáfrány Emese társaságában

Fotó: hot! magazin/TV2

Béres Anett: „Elértem mindent, amit akartam”

Egy italmárkát forgalmaz már tizennyolc éve, az volt az első saját vállalkozása. Emellett fogyasztószalont vezet, ahova csak nők járnak. Vannak különféle infrás gépeik, hullámmasszázs, zsírbontó és izomstimuláló gépek.

„Szerencsére van forgalom, szeretik, mert az infrás készülékek hatékonyabbak, ráadásul feszesítik a bőrt, eltüntetik a narancsbőrt. Nem sima edzé­sek ezek: olyan, mintha egy komplex kezelést kapna az ember.”

Az inf­luen­szer­ke­dés­sel, tartalomgyártással annyira nem foglalkozom, bár néha azért kirakok valamit.

„Vannak megkereséseim, akad néhány együttműködés, de én nem megyek a munkák után. Nem mindent vállalok el, csak azt, ami tényleg tetszik. Online kaszinó is keresett már meg, de igazából nincs szükségem több pénzre! Huszonkét éves korom óta dolgozom, elértem mindent, amit akartam, ráadásul teljesen egyedül. Nem állítom, hogy gazdag vagyok, de mindenem megvan, amit szeretnék” – árulta el az üzletasszony.