Teljesen új oldalát mutatta meg Sáfrány Emese: döbbenetes, mit csinál

Sáfrány Emese ezúttal tényleg elkápráztatta követőit, hiszen hihetetlen tehetségét mutatta meg.
Emese egy kevésbé ismert Instagram-profiljáról jelentkezett be, amelyet a tehetségének szentelt: szabadidejében festményeket készít.
Úgy tűnik, Sáfrány Emese művészet iránti szeretete nem ismer határokat: hatalmas méretű vásznakra fest különböző tematikájú képeket, amelyeknek egyik jellegzetes eleme az arany papírok beépítése.
A mostanában több különböző festményen dolgozó Emese egy korábbi bejegyzésében elmondta, hogy számára a művészet nem csupán alkotás, hanem egy folyamat is, amelyen ő maga is keresztülmegy minden egyes munkája során.
Ebben a bejegyzésben azt is elárulta, hogy mostanában több új képen dolgozik, sőt új technikákat is kipróbál - ezek segítségével önmagában is új dolgokat fedez fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.