Halottakkal beszélget a sztárok jósnője – Édesapja mellett Fenyő Miklós is megjelent előtte, döbbenetes, mit mondott neki

Már több elhunyt hírességgel is kapcsolatba került Lénárt Évi, a sztárok jósnője. Berki Krisztiánnal, Fenyő Miklóssal és Jákli Mónikával is beszélt. Most pedig egy újabb számára fontos ember, a nemrég elhunyt édesapja jelent meg előtte, akivel napi szinten beszélget.

Fenyő Miklós január végén hunyt el, ekkor jelent meg Lénárt Évi előtt (Fotó: Hagymási Bence)

Lénárt Évi édesapja nemrég hunyt el

Évit különösen mélyen érintette édesapja elvesztése, ám elmondása szerint a gyászban sokat segít neki, hogy az édesapja lelke továbbra is jelen van az életében.

„Amióta meghalt, napi szinten beszélgetek vele. Tanácsokat ad, most például a hagyatéki ügyekkel kapcsolatban, illetve arról mesél, hogy kik vannak ott vele, és mit csinálnak. A virágai rám maradtak, így most én gondozom őket, és azokkal kapcsolatban is többször mondta, hogy milyen szépek, mióta én gondozom őket” – mondta a Borsnak Évi.

A jósnő számára ez a különleges kapcsolat nem új keletű. Már egészen kisgyermekkora óta érzékeli az elhunytak jelenlétét, ezért számára az sem volt ismeretlen élmény, amikor édesapja halála után ismét megtapasztalta a szellemi jelenlétet.

„Sokat segít a gyász feldolgozásában az, hogy beszélek vele, mert így legalább tudom, hogy csak a fizikai teste halt meg, a lelke él tovább, és ez megnyugtat engem. Van, mikor látom őt, de olyan is előfordul, hogy csak a hangját hallom. Korábban is megesett már velem olyan, hogy megjelent nekem valaki, óvodás korom óta látom a szellemeket és az elhunyt lelkeket.”