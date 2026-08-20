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Halottakkal beszélget a sztárok jósnője – Édesapja mellett Fenyő Miklós is megjelent előtte, döbbenetes, mit mondott neki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Lénárt Évi
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 20. 18:00
halottlátásFenyő MiklósBerki Krisztiánjósnő
A sztárok jósnője, Lénárt Évi gyerekkora óta kapcsolatban áll a szellemvilággal. Amióta elhunyt az édesapja, minden nap beszélget vele, de több hírességgel is sikerült kapcsolatba lépnie, mint például Berki Krisztiánnal vagy Fenyő Miklóssal.
Kiss Nikolett
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Már több elhunyt hírességgel is kapcsolatba került Lénárt Évi, a sztárok jósnője. Berki Krisztiánnal, Fenyő Miklóssal és Jákli Mónikával is beszélt. Most pedig egy újabb számára fontos ember, a nemrég elhunyt édesapja jelent meg előtte, akivel napi szinten beszélget.

Fenyő Miklós január végén hunyt el, ekkor jelent eg Lénárt Évi előtt.
Fenyő Miklós január végén hunyt el, ekkor jelent meg Lénárt Évi előtt (Fotó: Hagymási Bence)

Lénárt Évi édesapja nemrég hunyt el

Évit különösen mélyen érintette édesapja elvesztése, ám elmondása szerint a gyászban sokat segít neki, hogy az édesapja lelke továbbra is jelen van az életében.

„Amióta meghalt, napi szinten beszélgetek vele. Tanácsokat ad, most például a hagyatéki ügyekkel kapcsolatban, illetve arról mesél, hogy kik vannak ott vele, és mit csinálnak. A virágai rám maradtak, így most én gondozom őket, és azokkal kapcsolatban is többször mondta, hogy milyen szépek, mióta én gondozom őket” – mondta a Borsnak Évi.

A jósnő számára ez a különleges kapcsolat nem új keletű. Már egészen kisgyermekkora óta érzékeli az elhunytak jelenlétét, ezért számára az sem volt ismeretlen élmény, amikor édesapja halála után ismét megtapasztalta a szellemi jelenlétet.

„Sokat segít a gyász feldolgozásában az, hogy beszélek vele, mert így legalább tudom, hogy csak a fizikai teste halt meg, a lelke él tovább, és ez megnyugtat engem. Van, mikor látom őt, de olyan is előfordul, hogy csak a hangját hallom. Korábban is megesett már velem olyan, hogy megjelent nekem valaki, óvodás korom óta látom a szellemeket és az elhunyt lelkeket.”

Lénárt Évi napi szinten beszélget nemrég elhunyt édesapjával.
Lénárt Évi napi szinten beszélget nemrég elhunyt édesapjával (Fotó: Lénárt Évi)

Fenyő Miklós halála után jelent meg Évi előtt

Több sztár is megjelent előtte az utóbbi években. Berki Krisztiánnal például rendszeresen tartja a kapcsolatot. Az egykori médiaszemélyiség a magánéleti és üzleti döntéseiben is segíti őt. A Hungária énekese pedig a halála után jelent meg nála. Fenyő Miklós Szandit féltette.

Berki Krisztián például hetente kétszer jelenik meg, és beszélget velem. Jó barátság alakult ki köztünk, így ő már üzleti és magánéleti ügyekben is segít nekem. Amikor meghalt Fenyő Miklós, ő is megjelent. Szandi miatt aggódott nagyon, de mondtam neki, hogy az énekesnő erős lélek, ne féltse. Rajtuk kívül Jákli Mónikával is beszéltem, aki azt mondta, hogy nagyon aggódik a gyermeke miatt

– mondta a sztárjósnő.

 

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