Michael Jackson lánya döbbenetes titkot árult el a gyerekkoráról

Megdöbbentő dolog derült ki Paris Jackson gyerekkoráról. Michael Jackson lánya bevallotta, hogy csak 15 éves korában találkozott először az édesanyjával, Debbie Rowe-val és hosszú idő volt, mire szorosabb kapcsolat alakult ki kettejük között.

Michael Jackson lánya 15 évesen találkozott először anyjával, Debbie Rowe-val

(Fotó: Denis Guignebourg/Bestimage/Northfoto)

Paris Jackson gyerekkoráról vallott

gyerekkoráról vallott Michael Jackson lánya 15 évesen találkozott először édesanyjával, Debbie Rowe -val

lánya 15 évesen találkozott először édesanyjával, -val Ezt követően fokozatosan alakult ki kettejük között szorosabb kapcsolat.

Michael Jackson lánya döbbenetes titkot árult el gyerekkoráról

Paris Jackson a Call Her Daddy podcast vendégeként szívszorító vallomást tett a gyerekkoráról. Michael Jackson lánya 15 éves koráig egyáltalán nem is ismerte édesanyját, Debbie Rowe-t. Az első találkozás pedig egyáltalán nem volt olyan drámai, mint amire az ember egy ilyen hosszú különélés után számítana. Paris Jackson visszaemlékezése szerint egyszer csak lesétált a lépcsőn, és az édesanyját a nagymamájával, Katherine Jacksonnal együtt találta a nappaliban. A pillanat rendkívül természetesnek tűnt számára.

Szia, anya.

Az akkor tinédzser lány mindössze ennyit mondott anyjának, mire Debbie Rowe egyszerűen visszaköszönt neki. Leültek, röviden beszélgettek, majd később együtt töltötték a napot. Michael Jackson lánya szerint éppen ez a természetesség tette igazán különlegessé az első találkozást. Nem próbálták meg egyetlen alkalom alatt bepótolni az éveket, amelyek kimaradtak az életükből. Egyszerűen elkezdtek időt tölteni egymással.

Paris Jackson szorosabb kapcsolatba került anyjával

Az anya-lánya kötelék mára látványosan megváltozott ahhoz képest, ahonnan indult. Paris Jackson azóta szoros kapcsolatba került édesanyjával. Michael Jackson lánya szerint ez azért is lehet, mert nagyon hasonló a személyiségük. Anyja nyilas, amíg ő maga kos, vagyis mindketten tűzjegyűek, és Paris Jackon szerint ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy könnyen megtalálják a közös hangot.

Debbie Rowe Michael Jackson halála után döntött úgy, hogy felveszi a kapcsolatot gyerekeivel

(Fotó: ADHD/Northfoto)

Michael Jackson és Debbie Rowe kapcsolata

Michael Jackson és Debbie Rowe kapcsolata már a kilencvenes években komoly figyelmet kapott. Rowe a popsztár bőrgyógyászának asszisztenseként dolgozott, amikor megismerkedtek és rövid időn belül össze is házasodtak. Ezt követően két gyermekük született: Prince 1997-ben, Paris pedig 1998-ban. A házasság azonban nem bizonyult tartósnak, mivel kettejük kapcsolata nem szerelem, hanem egy barátságon és kölcsönös megállapodáson alapuló partnerség volt. Így 2000-ben el is váltak, a gyermekek pedig az édesapjuknál maradtak. Debbi Rowe ezt követően visszavonult a nyilvánosságtól, és Kaliforniában élte mindennapjait. Michael Jackson halála után azonban úgy döntött: újra a gyermekei életének része lesz.