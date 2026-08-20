Közel 37 év elteltével is jó döntésnek tartja Erox Martini, hogy hazánkban telepedett le. Ma is úgy gondolja, nem volt véletlen, hogy nálunk lelt új otthonra. A hot! magazinnak mesélt karrierjének kezdetéről, magánéleti válságáról és legújabb projektjéről is.
„Sorsszerű volt, ahogy ideérkeztem” – kezdte a hot!-nak Erox Martini. „Szerelemből jöttem Magyarországra, amikor még nagyon fiatal voltam, de nem gondoltam volna, hogy ennyi időt fogok itt tölteni. Nem volt mindig könnyű, de tulajdonképpen ugyanúgy kezdtem a pályámat, mint bárki más: az éjszakai életben dolgoztam, egy szállodában szólistaként léptem fel. Én azonban többre vágytam! Ezért 1998-ban elindultam a Kifutó című műsorban a TV2-n, ahol közönségdíjat nyertem. Ez meghozta az első fontos sikereket és sok saját arany- és platinalemezt” – mondta az énekes-producer, akit a hullámvölgyek sem kerültek el.
Bőven voltak persze nehézségek is az évek során. Pár évvel a műsor után teljesen más irányt vett az életem. Addig szinte csak a karrieremmel foglalkoztam, de aztán született egy gyerekem, Mario, aki ma már 23 éves, és szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk
– tért át a magánéletére.
A magyar Eros Ramazzottiként is emlegetett zenész nemrég nagy fába vágta a fejszéjét: a legendás Sanremói Dalfesztivál csillagait hozza el egy estére a magyaroknak Budapestre, az augusztusi hosszú hétvégén.
„Ez a terv már több mint 15 éve a fiókban volt. Még 2010-ben találkoztam a Ricchi e Poveri menedzserével egy olaszországi koncerten, és nagyon megtetszett neki a zeném. Csináltunk is pár zenei projektet. Aztán idővel felmerült, hogy hozzuk el ide is az említett együttest. Most, azt éreztem, eljött az idő, hogy igazi olasz sztárokat csábítsunk Budapestre, így az estet egy Adriano Celentano dalait előadó olasz együttes nyitja meg, akiket a világhírű zeneszerző, Ennio Morricone fia, Andrea követ, a főfellépő Ricchi e Poveri előtt pedig jómagam és a Vegas Show Band lépünk színpadra.”
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