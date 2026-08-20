Közel 37 év elteltével is jó döntésnek tartja Erox Martini, hogy hazánkban telepedett le. Ma is úgy gondolja, nem volt véletlen, hogy nálunk lelt új otthonra. A hot! magazinnak mesélt karrierjének kezdetéről, magánéleti válságáról és legújabb projektjéről is.

Erox Martini a legnagyobb olasz sztárokat hozza el Budapestre.

(Fotó: hot! magazin/archív)

Közel 37 éve él Magyarországon, és ma is sorsszerűnek tartja, hogy itt telepedett le.

Karrierje a hazai éjszakai életben indult, az áttörést pedig a Kifutó című műsor közönségdíja hozta meg számára.

A sikerek mellett nehéz időszakokat is megélt, miközben a család egyre fontosabb szerepet kapott az életében.

Büszke 23 éves fiára, Marióra, akivel nagyon jó kapcsolatot ápol.

Legújabb projektjében olasz világsztárokat, köztük a Ricchi e Poverit hozza el Budapestre.

Erox Martini magánéleti nehezségeiről is vallott

„Sorsszerű volt, ahogy ideérkeztem” – kezdte a hot!-nak Erox Martini. „Szerelemből jöttem Magyarországra, amikor még nagyon fiatal voltam, de nem gondoltam volna, hogy ennyi időt fogok itt tölteni. Nem volt min­dig könnyű, de tulajdonképpen ugyanúgy kezdtem a pályámat, mint bárki más: az éjszakai életben dolgoztam, egy szállodában szólistaként léptem fel. Én azonban többre vágytam! Ezért 1998-ban elindultam a Kifutó című műsorban a TV2-n, ahol közönségdíjat nyertem. Ez meg­hozta az első fontos sikereket és sok saját arany- és platinalemezt” – mondta az énekes-producer, akit a hullámvölgyek sem kerültek el.

Bőven voltak persze nehézségek is az évek során. Pár év­vel a műsor után teljesen más irányt vett ­az életem. Addig szinte csak a karrieremmel foglalkoztam, de aztán született egy gyerekem, Mario, aki ma már 23 éves, és szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk

– tért át a magánéletére.

A magyar Eros Ramazzotti­ként is emlegetett zenész nemrég nagy fába vágta a fejszéjét: a legendás Sanremói Dalfeszti­vál csillagait hozza el egy estére a magyaroknak Budapestre, az augusztusi hosszú hétvégén.

„Ez a terv már több mint 15 éve a fiókban volt. Még 2010-ben találkoztam a Ricchi e Poveri menedzserével egy olaszországi koncerten, és nagyon megtetszett neki a zeném. Csináltunk is pár zenei projektet. Aztán idővel felmerült, hogy hozzuk el ide is az említett együttest. Most, azt éreztem, eljött az idő, hogy igazi olasz sztárokat csábítsunk Budapestre, így az estet egy Adriano Ce­len­tano dalait előadó olasz együttes nyitja meg, akiket a világhírű zeneszerző, Ennio Morricone fia, Andrea követ, a főfellépő Ricchi e Poveri előtt pedig jómagam és a Vegas Show Band lépünk színpadra.”