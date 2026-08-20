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Retró árkvíz: meg fogsz döbbenni, mi mennyibe került 50 évvel ezelőtt!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors teszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 20. 19:00
retrókvíz
Emlékszel a fél évszázaddal ezelőtti árakra? Az alábbi kvízből kiderül!

Mennyire emlékszel a rendszerváltás előtti időkre? Netán nem is éltél, de olvastál róla... az alábbi kvízzel tesztelheted a tudásodat! Teszteld magad: mi mennyibe került 1975-ben?

Retró kvíz: mennyit fizettünk az árukért 1975-ben?
Retró kvíz: mennyit fizettünk az árukért 1975-ben?
Fotó: Fortepan

Retró árkvíz 1975-ből: miért mennyit kellett fizetni bő 50 éve?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Lehetett-e még kapni 1975-ben a híres 3,60-as kenyeret?

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Ide kattintva egy retró Budapest-kvízt tölthetsz ki, itt pedig azt tesztelheted, mennyire ismered a régi korok szexszimbólumait.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu