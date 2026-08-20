Frank Beard halála előtt hónapokon át egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek miatt egyre hosszabb időre kényszerült távol maradni a színpadtól. A ZZ Top legendás dobosa 77 éves korában halt meg, és csak most derült ki, mennyire súlyos volt az állapota a halála előtti időszakban.

ZZ Top legendás dobosa, Frank Beard augusztus 17-én, 77 éves korában hunyt el (Fotó: Christopher Helton / Northfoto)

A ZZ Top legendás dobosa augusztus 17-én, 77 éves korában hunyt el

legendás dobosa augusztus 17-én, 77 éves korában hunyt el Frank Beard halála előtt súlyos egészségügyi problémákkal küzdött

halála előtt súlyos egészségügyi problémákkal küzdött Így már csak Billy Gibbons él az eredeti tagok közül

A ZZ Top dobosa, Frank Beard halála előtt súlyos egészségügyi problémákkal küzdött

A ZZ Top dobosa 77 éves korában, augusztus 17-én hunyt el texasi farmján, hospice-ellátásban, családja körében. Frank Beard halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az kiderült, hogy az utolsó időszakban súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. A Page Six beszámolója szerint a dobos már 2025. márciusában kénytelen volt ideiglenesen visszalépni a turnézástól egy meg nem nevezett egészségügyi probléma miatt. ZZ Top Instagram oldalán egy bejegyzésben jelentették be a rossz hírt, de a zenekar akkor még csak átmeneti távollétről beszélt, és a dobos később vissza is tért a színpadra. 2025 szeptemberében ismét csatlakozott a csapathoz, és novemberig koncertezett is. Frank Beard utolsó fellépése november 2-án volt Kaliforniában, a Viejas Casino & Resortban. Ekkor még a közönség számára úgy tűnhetett, hogy a ZZ Top dobosának visszatérése sikeres volt, ám egészségügyi problémái később ismét felerősödtek.

Az utolsó hónapokban már nem tudott színpadra állni

2026-ban azonban már nem vett részt a ZZ Top turnéján. A zenekar eleinte nem részletezte, miért hiányzik a dobos, később azonban világossá vált, hogy Frank Beard egészségi állapota miatt vonult kényszerpihenőre. Ez pedig különösen nehéz volt számára lelkileg is, hiszen egész pályafutását a színpadon töltötte.

ZZ Top zenekar 2004-ben bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be (Fotó: AdMedia / Northfoto)

Több mint öt évtizeden át volt a ZZ Top dobosa

Frank Beard neve gyakorlatilag összeforrt a ZZ Top-pal. A dobos 1969-ben csatlakozott a formációhoz, és több mint ötvenöt éven keresztül volt a zenekar meghatározó tagja. Billy Gibbons gitárossal és Dusty Hill basszusgitárossal együtt alkotta azt a legendás triót, amely később a texasi rock egyik legismertebb képviselőjévé vált. A ZZ Top több mint 50 millió lemezt adott el világszerte, 2004-ben pedig bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be. Frank Beard halálával azonban a ZZ Top eredeti triójából már csak Billy Gibbons maradt. Dusty Hill még 2021 júliusában halt meg 72 éves korában.