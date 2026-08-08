Energiaválság: Molnár Anikó is belevágott a spórolásba, így védi állatait a hőségtől

Továbbra is hosszú út előtt áll Magyarország, mivel a jelek szerint rövid távon javul a helyzet, ám hosszú távon még évek munkája, hogy minden megoldódjon. A magyar polgárok és így a sztárok is egy emberként fogtak össze az energiaválság idején, hogy ők is példát mutassanak követőiknek. Molnár Anikó bár közösségi oldalán nem annyira aktívan reklámozza, hogy spórol, ám lapunknak most elmesélte, hogy ő is komolyan veszi a jelenlegi krízishelyzetet.
Az már köztudott, hogy a korábbi Nagy Ő nagyon kedveli a kis kedvenceket. Korábban arról számolt be, hogy 25 állattal él együtt, amelyek közül csupán 3 kutya és 2 macska a sajátja. A többi kedvenc pedig kóbor állat, akiket Anikó megsajnált és befogadott. Azóta már megfogyatkozott az állatok száma, mivel az OnlyFans-modell próbál új gazdikat találni nekik.
Ez pedig sikeresnek bizonyul, mivel a Borsnak most azt mesélte, hogy a héten is jelentkeztek három macskáért. De hiába fogyatkozik a négylábúak tábora, azért nehéz a vízhiány és az energiaválság miatt kialakult helyzetben spórolnia Anikónak, hiszen sok állatról kell gondoskodnia.
A saját állataim leginkább a házban vannak, mivel nem szeretnek ekkora hőségben kimozdulni. A kóbor kedvencek pedig napközben mindig elmennek és csak a kajáért jönnek. A kutyusok fekvő helyének mosását most kicsit háttérbe szorítottam, mivel nem lehet hetente ennyi vizet elpazarolni rájuk. A saját ruháimmal is óvatosabban mosok, mivel hetente csak háromszor indítom el a gépet, fehér, színes és ágynemű
– jegyezte meg lapunknak Molnár Anikó.
A mosás mellett mással is megpróbál minél többet spórolni a TV2 korábbi sztárja.
Egyetlen egy légkondi van a házban, amit nyilván nem 18 fokra, hanem inkább 24-25-re állítok, illetve napelem is van, ami ilyenkor nagy segítség tud lenni. Ugye, sok díszvilágítást is felszereltem, amiket most még este sem szoktam használni, szóval én ezekkel próbálok hozzájárulni ehhez a helyzethez
– mesélte Anikó.
A sztárok közül Anikó is azon a véleményen van, hogy jelen pillanatban nagy összefogásra van szükség, hogy mihamarabb megoldódjon ez a probléma.
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