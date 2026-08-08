Energiaválság: Molnár Anikó is belevágott a spórolásba, így védi állatait a hőségtől

Továbbra is hosszú út előtt áll Magyarország, mivel a jelek szerint rövid távon javul a helyzet, ám hosszú távon még évek munkája, hogy minden megoldódjon. A magyar polgárok és így a sztárok is egy emberként fogtak össze az energiaválság idején, hogy ők is példát mutassanak követőiknek. Molnár Anikó bár közösségi oldalán nem annyira aktívan reklámozza, hogy spórol, ám lapunknak most elmesélte, hogy ő is komolyan veszi a jelenlegi krízishelyzetet.

Molnár Anikó az energiaválság idején is odafigyel kis kedvenceire (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó így spórol az energiaválság alatt

Az már köztudott, hogy a korábbi Nagy Ő nagyon kedveli a kis kedvenceket. Korábban arról számolt be, hogy 25 állattal él együtt, amelyek közül csupán 3 kutya és 2 macska a sajátja. A többi kedvenc pedig kóbor állat, akiket Anikó megsajnált és befogadott. Azóta már megfogyatkozott az állatok száma, mivel az OnlyFans-modell próbál új gazdikat találni nekik.