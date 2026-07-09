Molnár Anikó még mindig 15 macskáról gondoskodik – „Azon vagyok, hogy a számuk lecsökkenjen”

Molnár Anikó februárban beszélt először arról a helyzetről, ami a házában alakult ki. Ennyi állat mellett rengeteg dolog volt, amit el kellett végeznie, hogy ne legyen büdös és rendezetlen az otthona. Anyagilag is egy rendkívül megterhelő időszak volt ez Anikó számára, aki azóta pár macskát már el tudott ajándékozni, azonban többen is még mindig hozzá járnak ételért. Így nem arról van szó, hogy ennyi macska él az Onlyfans-modell otthonában, mivel a legtöbb csak reggel és este megy hozzá.

Molnár Anikó otthona a mai napig hemzseg a háziállatoktól (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó meglenne a saját állataival is

Még 15 macska van nálam, nyilván ahogy tudom, olyan tempóban befogdosom őket. Viszont ezek nem az igazi, kis kedves cicák, hanem vadak, szóval ők csak enni járnak és ennyi. Ezért is nehéz őket ilyenkor ivartalanítani, vagy ha betegek, akkor becsapdázni és elvinni az orvoshoz. Most azon vagyok, hogy a számuk lecsökkenjen, mert jól elvagyok a 3 kiskutyámmal és a 2 saját macskámmal

– árulta el lapunknak a korábbi Nagy Ő.

Azért nem olyan egyszerű Anikó helyzete, mivel ennyi cicát elajándékozni nem a legegyszerűbb, főleg, hogy nagy részük vad, akiket nehezebb befogni. „A menhelyeknél jelenleg hatalmas macskadömping van, így magánszemélyeknek próbálom elpasszolni őket. Ott viszont sokan mondják, hogy kell nekik, aztán mégse jönnek, vagy mondják, hogy visszaszólnak és soha nem hallok többet felőlük. Illetve most fejeztem be édesanyám házának a felújítását és az utóbbi időben nem nagyon volt időm velük foglalkozni” – jegyezte meg Molnár Anikó, akinek édesanyja jelenleg idősek otthonában él.

Molnár Anikó édesanyja már négy hónapja él idősek otthonában, ahol lánya hetente személyesen meglátogatja őt (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó nem tudja, hogyan tovább

A felújítással foglalkoztam most leginkább, mellette édesanyámat is hetente látogatom és így nem tudom mennyi időm lesz arra, hogy idén elmenjek nyaralni, szóval ez még a jövő zenéje. Nyilván nagyon jól esne most egy kis kikapcsolódás, hogy kicsit kiszakadjak a mindennapokból

– emelte ki a TV2 sztárja.

Molnár Anikónak nehezen telt az eddigi éve, mivel négy hónapja költöztette be beteg édesanyját az idősek otthonába, akivel napi szinten tartja a kapcsolatot.