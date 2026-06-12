Ezért szingli még mindig Molnár Anikó: „Nekem az ilyen nem férfi...”

Molnár Anikó édesanyjának betegsége ólomként nehezedik a vállára. Az OnlyFans tartalomgyártónak muszáj erősnek maradnia, hiszen minden feladatot egyedül lát el.

Molnár Anikó OnlyFans tartalomgyártóként tartja fent magát és fizeti édesanyja kezeléseit (Fotó: Szabolcs László/hot!magazin)

Molnár Anikó mindenről lemond, hogy támogassa édesanyját

Az egykori Való Világ szereplő élete fenekestül felfordult, mióta édesanyjánál Alzheimer-kórt állapítottak meg az orvosok. Molnár Anikó azóta mindent megtesz, hogy támogatást nyújtson családjának, ám nehéz helyzetben van, hiszen a munka, a kiadások, és a ház körüli teendők is mind az ő kötelessége. Úgy tűnik, hogy a rengeteg teendő mellett idén az is kizárt, hogy eljusson nyaralani.

Korábban az OnlyFans tartalomgyártó arról mesélt, hogy édesanyja romló állapota csak még nehezebbé tette az együttélést. Noha Anikó mindent megtett, hogy a problémák a lehető legminimálisabbra csökkenjenek, végül nehéz döntést kellett hoznia: a 77 éves asszonyt jelenleg idősek otthonában ápolják.

Úgy érzem, hogy amióta bekerült az otthonba, jobb lett az állapota. Normalizálódott a helyzet, amennyire lehet. Szinte minden nap meglátogatom és vigyázok rá, de így azért nekem is könnyebb a rengeteg munka mellett

– mesélte a Borsnak az OnlyFans tartalomgyártó.

Molnár Anikót barátai segítették át a nehéz perceken, amikor úgy érezte, összegyűltek felette a viharfelhők.

Nagyon nehéz, hogy ennyi minden nehezedik rám, de szerencsére vannak emberek, akikre számíthatok a bajban. A barátaim segítettek, és mellettem voltak, nélkülük nem bírtam volna mi ezt az időszakot.

Molnár Anikó A Nagy Ő-ben is kereste a szerelmet, ám egyelőre nem találta meg (Fotó: Szabolcs László/hot!magazin)

Molnár Anikó foglalkozása miatt partnert sem talál

Molnár Anikó párja még nem kopogtatott be az OnlyFans-modellhez. Noha Anikó sokszor érzi úgy, hogy könnyebb lenne egy társsal az oldalán, mégsem vágyik eszeveszett módon egy párkapcsolatra.

„Sokszor eszembe jut, hogy könnyebb lenne, ha lenne egy párom, de ez nem úgy van, hogy azért nincs, mert nem akarja az ember, hanem mert nem jön olyan férfi, akit én be tudnék engedni az életembe.” Molnár Anikó véleménye szerint a férfiak manapság túl éretlenek hozzá, emiatt randizni sem szokott eljárni. Társkeresőn ugyan fent van, de arra sincs ideje, hogy az alkalmazást megnyissa.

Én azt gondolom, hogy ha valakit a sors nekem szán, azt utánam tolja talicskán is. Nincs időm, sem energiám randikat lebeszélni, elkészülődni és órákat a másikkal tölteni. Egyszerűen most nem fér bele, és idegzetem sincs hozzá.

Habár napi szinten halmozzák el üzenetekkel az udvarlók, Molnár Anikó mégsem talál egy ígéretes jelöltet sem.

Sokan írnak nekem, aztán, ha nem válaszolok, regényeket kapok, hogy mire fel vagyok én ilyen beképzelt és nagyképű. A férfiak nem bírják elviselni, ha egy nő határozott és magabiztos. Nekem pedig az ilyen nem férfi, hiszen ha nem bírnék ennyit, már felfaltak volna az oroszlánok

– mondta lapunknak a korábbi Nagy Ő.