Embertelen körülmények uralkodnak Molnár Anikó otthonában – Fotók

Molnár Anikó otthonában hemzsegnek a macskák és a kutyák, a lakás pedig egyre élhetetlenebb. Az OnlyFans tartalomgyártó a TV2 Tények Plusz műsorában árulta el, hogy kezdetben csak néhány állatot fogadott örökbe, mostanra azonban teljesen átvették az uralmat. Anikó otthona borzalmas körülmények között van.

Molnár Anikó vissza akarja kapni az életét, amely mára az állatokból és a takarításból áll (Fotó: TV2)

Molnár Anikó állatai a házba piszikítanak

Molnár Anikó édesanyja betegsége mellett most más miatt is aggódhat, ami egyre sürgetőbb problémává válik. Hamarosan itt a párzási szezon, a macskák pedig teljesen a fejére nőttek.

Elképesztő körülmények uralkodnak az egykori Nagy Ő otthonában: állatok egymás hegyén-hátán, fekhelyek minden sarokban, állati ürülék a padlón. Molnár Anikó naphosszat csak takarít és fertőtlenít, az állatok azonban csak még nagyobb bajt okoznak.

Hálószobája ajtaja elé egy plusz ajtót kellett felszerelnie biztonsági zárral ellátva, ugyanis oda csak a legkiváltságosabb állatok tehetik be a lábukat. Ők 3 kutyája és 2 macskája, akik reggelre mindig a pelenkára piszkítanak. Az OnlyFans-modell pomázi családi otthonában 25 állattal él együtt, költségei az egekben, kiadásait pedig egyre nehezebben bírja.

Ennyi állattal muszáj folyamatosan mosnom és takarítanom. Több 100 ezer forintba kerül csak az állatok étele, az édesanyám miatt kidobott alapanyagok, a rezsi és még sorolhatnám.

Molnár Anikó OnlyFans munkája mellett otthon is helyt kell, hogy álljon (Fotó: TV2)

30 napja maradt hátra

A jelenleg embertelen körülmények között élő modellnek alig egy hónapja maradt, hogy ennek véget vessen, különben kezdődik minden előröl: „Jön a tavasz, itt a párzási időszak, a cicák gyorsan hordják ki a kicsiket. Nekem úgy nagyjából 30 napom maradt, hogy ezt a problémát megoldjam.”

Molnár Anikó egy konténerben gyűjti össze a felhalmozott lomokat, mint a koszos pelenkák és fekhelyek, amelyeket hamarosan el kell szállíttatnia.

Mindemellett édesanyja egyre romló állapota is ólomsúlyú teherként nehezedik a vállára. Az embert próbáló feladatoknak egyelőre nem látja a végét.

Amit ő megcsinál étel, azt másnap nekem ki kell dobnom, ha kidobok valamit a szemétbe, az másnapra visszakerül. Ma is úgy kezdtem, hogy 2 kiló moslékot szedtem össze a ház körül. Már beletörődtem a helyzetbe, de ez egyre nehezebb

– mondta Anikó, aki nem csak mentálisan, de anyagilag is egyre rosszabb helyzetbe kerül.