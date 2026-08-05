JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
39°C Székesfehérvár

Krisztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

42 fok is lehet, máris megdőlt az országos és fővárosi melegrekord

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hőmérséklet
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 05. 14:54
fővárosi melegrekordmelegrekord
Egyre többfelé emelkedik 40 fok fölé a hőmérséklet. Ma délután 42 fok is lehet!
Bors
A szerző cikkei

Erre a napra vonatkozóan eddig egy 1905-ös orosházi mérés tartotta a melegrekordot, akkor 40 fokot mértek. A HungaroMet előzetes adatai alapján 12 óra 30 perckor Újpesten már 40,3 fokot mutatott a hőmérő, és ezzel mára még nincs vége.

Máris megdőlt az országos és fővárosi melegrekord
Máris megdőlt az országos és fővárosi melegrekord
Fotó: sebra /   shutterstock

Melegrekord dőlt Budapesten 

A korábbi fővárosi rekord 39,0 fok volt, amit 1947-ben Gellérthegyen mértek, de Újpesten ezt már déli 12 óra előtt meghaladta a hőmérséklet. A hőmérséklet nagyjából délután 3–4 óráig tovább emelkedik, helyenként a 42 fokot is elérheti. Vagyis ismét veszélybe kerül az abszolút melegrekord, idén nyáron már másodjára.

A hőségben sajnos több helyen már a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Augusztus 4-én hajnalban Bodán mindössze 26,8 fokig csökkent a hőmérséklet. A fővárosban sem volt sokkal jobb a helyzet: Budapest János-hegyen 26,1 fokig hűlt csupán a levegő. Mindkét érték megdöntötte a Budapest Széchenyi-hegyen 1998-ban mért 26,0 fokos korábbi rekordot, így új fővárosi és országos legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is született - írja az Időkép.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu