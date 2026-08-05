42 fok is lehet, máris megdőlt az országos és fővárosi melegrekord

Erre a napra vonatkozóan eddig egy 1905-ös orosházi mérés tartotta a melegrekordot, akkor 40 fokot mértek. A HungaroMet előzetes adatai alapján 12 óra 30 perckor Újpesten már 40,3 fokot mutatott a hőmérő, és ezzel mára még nincs vége.
A korábbi fővárosi rekord 39,0 fok volt, amit 1947-ben Gellérthegyen mértek, de Újpesten ezt már déli 12 óra előtt meghaladta a hőmérséklet. A hőmérséklet nagyjából délután 3–4 óráig tovább emelkedik, helyenként a 42 fokot is elérheti. Vagyis ismét veszélybe kerül az abszolút melegrekord, idén nyáron már másodjára.
A hőségben sajnos több helyen már a hajnalok sem hoznak felfrissülést. Augusztus 4-én hajnalban Bodán mindössze 26,8 fokig csökkent a hőmérséklet. A fővárosban sem volt sokkal jobb a helyzet: Budapest János-hegyen 26,1 fokig hűlt csupán a levegő. Mindkét érték megdöntötte a Budapest Széchenyi-hegyen 1998-ban mért 26,0 fokos korábbi rekordot, így új fővárosi és országos legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is született - írja az Időkép.
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