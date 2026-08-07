Botrány az IKEA-ban: Bemutatóágyon estek egymásnak a szerelmes vásárlók a döbbent családok előtt

A feketébe öltözött pár a tajvani IKEA-áruház bemutatótermét változtatta saját privát szerelmi fészkévé július 16-án. A vásárlók megdöbbenve figyelték, ahogy a pár tagjai egymást simogatták és csókolóztak, miközben a cipőiket egyszerűen átrakták a szomszédos kiállított ágyra.
A botrányos esetet egy felháborodott édesanya rögzítette, miután saját gyermeke szaladt oda hozzá azzal, hogy valami „undorítót” látott. Az anya a Threads nevű közösségi platformon osztotta meg a videót, és élesen bírálta a párt, amiért képtelenek voltak uralkodni magukon a nyilvánosság előtt: „Menjetek haza, a kocsiba, vagy vegyetek ki egy szobát!” – írta.
Az internetezők körében gyorsan elterjedt a felvétel, és a kommentelők többsége dühösen jegyezte meg, hogy „az IKEA nem hotel”. A helyi törvények értelmében a párnak komoly következményekkel kell szembenéznie: Tajvanban a köztörvényes szeméremsértésért akár egy évig terjedő börtönbüntetés vagy mintegy 220 fontnak (kb. 100 000 forintnak) megfelelő pénzbírság is kiszabható. Sem az IKEA, sem a helyi rendőrség nem fűzött még hivatalos kommentárt az esethez.
Nem ez az első eset, hogy az IKEA bemutatótermei nemkívánatos jelenetek helyszínévé válnak. 2020-ban Kínában egy felnőttfilmes tartalomgyártó forgatott X-kategóriás videót egy forgalmas áruházban, miközben gyanútlan vásárlók és idősek sétáltak el mellette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.