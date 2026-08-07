Botrány az IKEA-ban: Bemutatóágyon estek egymásnak a szerelmes vásárlók a döbbent családok előtt

A feketébe öltözött pár a tajvani IKEA-áruház bemutatótermét változtatta saját privát szerelmi fészkévé július 16-án. A vásárlók megdöbbenve figyelték, ahogy a pár tagjai egymást simogatták és csókolóztak, miközben a cipőiket egyszerűen átrakták a szomszédos kiállított ágyra.

Fotó: SunWenhao

Az IKEA ágyán estek egymásnak

A botrányos esetet egy felháborodott édesanya rögzítette, miután saját gyermeke szaladt oda hozzá azzal, hogy valami „undorítót” látott. Az anya a Threads nevű közösségi platformon osztotta meg a videót, és élesen bírálta a párt, amiért képtelenek voltak uralkodni magukon a nyilvánosság előtt: „Menjetek haza, a kocsiba, vagy vegyetek ki egy szobát!” – írta.

Börtönbüntetést is kaphatnak

Az internetezők körében gyorsan elterjedt a felvétel, és a kommentelők többsége dühösen jegyezte meg, hogy „az IKEA nem hotel”. A helyi törvények értelmében a párnak komoly következményekkel kell szembenéznie: Tajvanban a köztörvényes szeméremsértésért akár egy évig terjedő börtönbüntetés vagy mintegy 220 fontnak (kb. 100 000 forintnak) megfelelő pénzbírság is kiszabható. Sem az IKEA, sem a helyi rendőrség nem fűzött még hivatalos kommentárt az esethez.

Nem ez az első eset, hogy az IKEA bemutatótermei nemkívánatos jelenetek helyszínévé válnak. 2020-ban Kínában egy felnőttfilmes tartalomgyártó forgatott X-kategóriás videót egy forgalmas áruházban, miközben gyanútlan vásárlók és idősek sétáltak el mellette.