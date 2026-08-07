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Valkusz Milán lecserélte Marics Petit? Bejelentették új duója első fellépését

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Valkusz Milán
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 07. 20:00
Marics PetiVALMARkoncert
A VALMAR rappere ismertségét egyértelműen a Marics Petivel közös duónak köszönheti, most azonban mégis maga mögött hagyja barátját. Valkusz Milán egy teljesen új duóban lép színpadra szombaton, ráadásul élőben énekel.
Balla Nikolett
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Valkusz Milán és Marics Peti közös projektje, a VALMAR 2018 óta létezik, bár az országos ismertséget csak a Szikora Róberttel közös Úristen című dal hozta meg. A duó népszerűsége azóta viszont töretlen, a két fiatal zenész szinte ontja a slágereket, a nyarat pedig a legnagyobb hazai színpadokon bulizzák végig. Most azonban úgy tűnik, Valkusz Milán Marics Peti nélkül lép színpadra, de nem egyedül, hanem egy új együttesben. Vajon a VALMAR tagjai szétválnak?

Valkusz Milán már nem csak Marics Petivel zenél együtt.
Valkusz Milán Lücid néven indított új duót, a rajongók azonnal a szétválás miatt kezdtek aggódni (Fotó: Adam Bertalan)

Valkusz Milán új projektje

Amellett, hogy a nyári szezon szinte minden nagyobb eseményén láthatjuk Marics Peti és Valkusz Milán párosát, a fiúk a két legnagyobb kereskedelmi csatorna műsoraiban is szerepelnek, hiszen míg Marics a Megasztár zsűrijében keresi az új csillagokat, addig Milán az RTL hamarosan induló műsorában tűnik fel. Ez az ellentét azonban nem új keletű, ugyanis korábban Valkusz Milán X-Faktor mentorként kutatta, kiben van meg az a bizonyos plusz. Ennek kapcsán pedig már többször felröppent a pletyka, hogy a fiúk viszonya esetleg megromlott, de ők erre minduntalan rácáfoltak. És persze mi sem bizonyítja jobban, hogy az ország egyik legnépszerűbb zenészduója körül minden a legnagyobb rendben, mint hogy egymást követik az új VALMAR dalok és fellépések. Éppen ezért lepte meg a rajongókat, amikor kiderült, hogy Valkusz Milán új projektbe kezdett, majd épp most, a nyári szezon közepette kezdenek el koncertezni.

A rajongók el sem tudják képzelni Valkusz Milánt Marics Peti nélkül.
A VALMAR koncertjei tovább pörögnek, mellette azonban Valkusz Milán új együttese is elkezd a fellépésekre koncentrálni (Fotó: Nagy Zoltán)

Valkusz Milán Adam Awake-kel áll színpadra

Az eddig nem túl széles körben ismert DJ, Adam Awake, valódi nevén Jakab Ádám eddig leginkább szólóban csinált bulikat, ahol a pult mögött állva keverte a slágereket, de áprilisban bejelentette, hamarosan valami újba kezd. Nem is csigázta sokat a rajongóit, május közepén elárulta, hogy Valkusz Milánnal kezdtek új projektbe, Lücid néven. A srácok azóta több dalt is kiadtak, miközben természetesen a VALMARral is dolgoztak, ami alapján úgy tűnik, minden rendben a két előadó között. Az új típusú dalokon ráadásul Milán nem rappel, hanem énekel és vokálozik, míg a lemezlovas a produceri feladatokat látje el és zongorázik. Így fognak most fellépni is.

A Romkertben most szombaton először lép fel a Lücid! A duó egyik fele Milo, azaz a VALMARból (is) ismert Valkusz Milán, a másik pedig Adam Awake, klasszikus zenei képzettségű producer. A különleges DJ-showban Milo élőben énekel, Adam pedig billentyűjátékkal egészíti ki a klub- és fesztiválsoundokat 

– áll a helyszín Facebook-oldalán.

 

 

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