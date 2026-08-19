Kirabolták a mulatós sztárt! Az elkövetőt azonnal elkapták

Új fejezetet nyitott Csonka László Didi, a mulatós sztár egy látványos, trópusi hangulatú show-műsorral tért vissza a Sláger TV képernyőjére. A munkás hétköznapokat megelőző külföldi pihenés azonban nem várt izgalmakat hozott a számára, a nyaraláson ugyanis egy akciófilmbe illő, megdöbbentő rablás áldozata lett a családja.
Csonka László Didi feleségével, Gabriellával nemrég a spanyol tengerparton pihente ki az év fáradalmait. A kiruccanás egyik legfőbb célpontja Malaga mellett Gibraltár volt, ahol a híres sziklán élő vadmajmokat szerették volna közelebbről is szemügyre venni. A mesés panoráma és az egzotikus állatok látványa azonban pillanatok alatt drámai fordulatot vett. A hegycsúcson az egyik elszabadult majom hirtelen Gabriellára rontott, és egyetlen pimasz mozdulattal lekapta a fejéről a méregdrága napszemüvegét, majd felrohant vele a meredek sziklafalra. A helyzet pattanásig feszült volt:
Oda sem jött a gondozó, csak mondta, hogy maradjunk nyugodtan, majd visszacsalogatja... A kis majom megijedt a sziklán, eldobta a szemüveget, ami pont egy kis sziklaperemre esett. Úgy örültünk, mikor meglett, semmi baja nem lett!
– idézte fel a drámai perceket Didi.
A kalandos utazás után Didi visszatért munkához. A korábbi lakodalmas formátumot maga mögött hagyva egy egészen új, nagyszabású koncepcióval nyűgözi le a nézőket. A Sláger TV-n látható Didi és Gabriella Mulatója igazi trópusi hangulatot varázsol a nappalikba: pálmafák, neonfények, szambatáncosok és élő fúvószenekar gondoskodik a felhőtlen jókedvről: „Kitaláltam a nagyvilági mulatót, kicsit afrikai, kicsit mediterrán, trópusi pálmafákkal, papagájokkal, pávákkal, kongákkal, szambatáncosokkal. A nézők imádják az új arculatot, a visszajelzések kiválóak, a nézettségünk pedig kiemelkedő!” – mesélte lelkesen az énekes. A minőségi változást a rajongók is észrevették, Didit lépten-nyomon megállítják az utcán és a boltokban.
Épp voltam reggel a boltban, és megállított egy hölgy a kasszánál. Mondta, hogy szokta nézni az új műsort, megdicsérte, hogy milyen profi, szép és színvonalas minőségi produkciót tudtunk csinálni. Büszkén álltam ott, hogy megérte az a sok befektetett energia
– mondta Didi.
Didi nem áll meg itt, a műsorban feltűnnek a műfaj legnagyobb sztárjai – érkezik a Dupla Kávé, Sissi és Bunyós Pityu is. A legnagyobb durranás azonban még csak most jön, az ikonnal, Poór Péterrel állt stúdióba, hogy egy nem mindennapi duettet rögzítsenek.
Készülök egy nagy dobásra, Poór Péterrel fogok duettezni! Ő egy hatalmas név nyilván. Az utánam a vízözön című nagy slágerét fogom énekelni, azzal kezdünk, a refrén közös, ő pedig az én dalomat, a Vizsgáljon meg Doktor urat énekli
– árulta el. Bár a színpadi rutin és a több évtizedes pályafutás miatt Didiben már nincs lámpaláz, a közönség iránti alázat a régi maradt: „Kimegyek a színpadra, egyáltalán nem izgulok. Két lábon állok a földön, nem szálltam el magamtól, ugyanaz a csávó vagyok, aki ezelőtt 20 éve voltam! Mindig normálisan beszélgetek az emberekkel, leállok az utca emberével is.”
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