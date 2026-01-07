Bunyós Pityu legnagyobb álmáról vallott: „Várom, hogy a fiam megnősüljön. Unokázni szeretnénk már..."

Bunyós Pityu számára a 2026-os év nemcsak a színpadi fellépésekről szól, hanem egy mély személyes vágyról, amely már az év elején meghatározza a gondolkodását. Szilveszterkor Keszthelyen mulattatta a közönséget, és telt ház előtt búcsúztatta az óévet, de a háttérben már ott motoszkált benne és feleségében a közös álom: szeretnék végre nagyszülőként megélni az élet egy új, bensőséges szakaszát.
Bunyós Pityu az év első napjaiban többek között Cegléden is fellépett, ahol nemcsak szórakoztatta a közönséget, hanem találkozott több ismert sportolóval, köztük Ungvári Miklóssal. De a szokott munkán túl a mulatós legenda a Borsnak ezúttal izgalmasabb témáról is mesélt; elárulta, mik a tervei az idei évre: „Jó egészséget kívánok mindenkinek az új évre. Az egyik legnagyobb tervem idén az edzősködés folytatása, van most két kiváló tanítványom, akik már versenyezni fognak, reméljük, minél nagyobb sikereket érnek el” – mondta Pityu, aki számára az utánpótlás nevelése nemcsak szakmai feladat, hanem szívügy is.
Életében egyértelműen a családja került előtérbe; most kifejezetten a nagyfiára koncentrál:
Leginkább azt várom már a feleségemmel együtt, hogy a fiam megnősüljön. Unokázni szeretnénk már...
– árulta el az egykori ökölvívó, ezzel világossá téve, hogy számára a gyermekének a boldogsága most mindennél fontosabb. A fia, Mr. Steve néven DJ-ként a világ számtalan pontján megfordult, ám hiába a siker, az állandó utazás bizony nem kedvez a párkapcsolati törekvéseknek: „Csaj mindig van a környéken, csak nem hosszútávúak egyelőre. De bízom benne, hogy horogra akad egy olyasvalaki, akivel a fiam is boldog, teljes életet élhet majd” – fogalmazott az apuka a fia szerelmi életéről.
A jövővel kapcsolatban egy mindennél nagyobb kívánságot is megfogalmazott: „2026-tól azt várom, hogy véget érjenek végre a háborúk, és béke legyen. Szeressék az emberek egymást, ebben a témában várható is egy dalom a közeljövőben”. Bunyós Pityu számára tehát az új év egyszerre a szakmai törekvésekről, a családi boldogságról és a generációk összekapcsolásáról szól, miközben a személyes vágyak mellett a világ jobbá tételére is gondol.
