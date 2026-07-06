Arnold Schwarzenegger Mátészalkán? Bunyós Pityu miatt látogathat a városba a Terminátor

A hazai mulatós élet és bokszvilág ikonikus alakja, Bunyós Pityu ismét bebizonyította, hogy nem ismer lehetetlent, ha a tengerentúli sztárokkal való barátkozásról van szó. Miközben egykori nagy ellenfele és örök barátja, Mike Tyson éppen a hatvanadik születésnapját ünnepelte – amelyre természetesen egy szabolcsi üdvözlőlap is érkezett –, Pityu már a következő nagy dobásán töri a fejét. Egy egészen elképesztő tervet szőve szeretné Mátészalkára invitálni Arnold Schwarzenegger személyében a világ leghíresebb testépítő-színészét, miközben fia amerikai szerelmi élete miatt akár belátható időn belül nagyapává válhat végre.

Bunyós Pityu Mike Tyson köszöntése után, Arnold Schwarzeneggernek is írt egy baráti üzenetet (Fotó: Bors)

Bunyós Pityu Tony Curtis emlékházába próbálja elcsalogatni Arnold Schwarzeneggert

Bunyós Pityu semmit sem bíz a véletlenre, a legendás nehézsúlyú bajnok kerek évfordulójáról illő módon emlékezett meg, de a szeme előtt már egy még nagyobb durranás lebeg. Az énekes szentül elhatározta, hogy meghívja a „Terminátort” a híres mátészalkai Tony Curtis emlékházba.

Gyerekek, hát Mike komámnak most volt a hatvanadik, nem hagyhattam ki, hogy ne küldjek neki egy rendes, magyaros üdvözletet, elvégre mégiscsak ringbe szálltunk anno! De most figyeljetek, mert a fejembe vettem valami még merészebbet. Meg akarom hívni Mátészalkára, a Tony Curtis emlékházba a Schwarzit, ha már itt forgat. Biztosan nagyon élvezné a szabolcsi vendégszeretetet!

– újságolta lelkesen Pityu.

Jamie Lee Curtis már járt a mátészalkai emlékházban, Arnoldon a sor (Fotó: Facebook)

A Két tűz között szál

A történetben ráadásul van egy elképesztő filmes kapocs is, ami még inkább indokolttá tenné a világsztár látogatását. Tony Curtis lánya, az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis ugyanis korábban már tiszteletét tette a szabolcsi településen, és mint köztudott, ő és Schwarzenegger egykor egy igazi kultfilmet forgattak együtt: „Gondoljatok bele, Jamie Lee már járt itt Mátészalkán, és mi az érdekes kapocs? Hát az, hogy ő meg együtt forgatta Arnold Schwarzeneggerrel anno a Két tűz közöttet! Hát ha a filmvásznon ilyen jól kijöttek, akkor a Schwarzinak is látnia kell, honnan származnak a kolléganője gyökerei. Kicsit nosztalgiázunk majd, megmutatom neki a kiállítást, aztán elénekelem neki a legújabb slágeremet” – tette hozzá nevetve a zenész.