Arnold Schwarzenegger Mátészalkán? Bunyós Pityu miatt látogathat a városba a Terminátor

A hazai mulatós élet és bokszvilág ikonikus alakja, Bunyós Pityu ismét bebizonyította, hogy nem ismer lehetetlent, ha a tengerentúli sztárokkal való barátkozásról van szó. Miközben egykori nagy ellenfele és örök barátja, Mike Tyson éppen a hatvanadik születésnapját ünnepelte – amelyre természetesen egy szabolcsi üdvözlőlap is érkezett –, Pityu már a következő nagy dobásán töri a fejét. Egy egészen elképesztő tervet szőve szeretné Mátészalkára invitálni Arnold Schwarzenegger személyében a világ leghíresebb testépítő-színészét, miközben fia amerikai szerelmi élete miatt akár belátható időn belül nagyapává válhat végre.
Bunyós Pityu semmit sem bíz a véletlenre, a legendás nehézsúlyú bajnok kerek évfordulójáról illő módon emlékezett meg, de a szeme előtt már egy még nagyobb durranás lebeg. Az énekes szentül elhatározta, hogy meghívja a „Terminátort” a híres mátészalkai Tony Curtis emlékházba.
Gyerekek, hát Mike komámnak most volt a hatvanadik, nem hagyhattam ki, hogy ne küldjek neki egy rendes, magyaros üdvözletet, elvégre mégiscsak ringbe szálltunk anno! De most figyeljetek, mert a fejembe vettem valami még merészebbet. Meg akarom hívni Mátészalkára, a Tony Curtis emlékházba a Schwarzit, ha már itt forgat. Biztosan nagyon élvezné a szabolcsi vendégszeretetet!
– újságolta lelkesen Pityu.
A történetben ráadásul van egy elképesztő filmes kapocs is, ami még inkább indokolttá tenné a világsztár látogatását. Tony Curtis lánya, az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis ugyanis korábban már tiszteletét tette a szabolcsi településen, és mint köztudott, ő és Schwarzenegger egykor egy igazi kultfilmet forgattak együtt: „Gondoljatok bele, Jamie Lee már járt itt Mátészalkán, és mi az érdekes kapocs? Hát az, hogy ő meg együtt forgatta Arnold Schwarzeneggerrel anno a Két tűz közöttet! Hát ha a filmvásznon ilyen jól kijöttek, akkor a Schwarzinak is látnia kell, honnan származnak a kolléganője gyökerei. Kicsit nosztalgiázunk majd, megmutatom neki a kiállítást, aztán elénekelem neki a legújabb slágeremet” – tette hozzá nevetve a zenész.
De nemcsak a hollywoodi nosztalgia tartja lázban a Szikora családot, hanem a legfrissebb tengerentúli romantikus fejlemények is. Pityu fia ugyanis hamarosan visszatér Amerikába, hogy folytassa zenei karrierjét, ám a legutóbbi kiruccanása nemcsak a kottáról és a koncertekről szólt. A hírek szerint a fiatalember szívét megdobogtatta egy igazi forró vérű, spanyolajkú lány. Ez a tengerentúli románc természetesen komoly dilemmát jelent a szerelmeseknek, de a büszke édesapa már most dörzsöli a tenyerét, hiszen a várva várt nagypapa-projekt végre karnyújtásnyira került: „Azóta is folyamatosan beszélgetnek a neten, napi kapcsolatban vannak. A fiam hamarosan megy is vissza zenélni, szóval lesz alkalma folytatni az ismerkedést, a végén tényleg összejön a dolog és végre nagyapa leszek!– zárta nevetve a büszke apa.
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