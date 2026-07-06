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Arnold Schwarzenegger Mátészalkán? Bunyós Pityu miatt látogathat a városba a Terminátor

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Arnold Schwarzenegger
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 06. 10:00
Mike TysonBunyós PityuMátészalka
A nagypapaságra készülő Bunyós Pityu már az unokát várja. Közben Arnold Schwarzenegger mellett Mike Tysont is Mátészalkára csábítaná az örömhírre.
Bors
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A hazai mulatós élet és bokszvilág ikonikus alakja, Bunyós Pityu ismét bebizonyította, hogy nem ismer lehetetlent, ha a tengerentúli sztárokkal való barátkozásról van szó. Miközben egykori nagy ellenfele és örök barátja, Mike Tyson éppen a hatvanadik születésnapját ünnepelte – amelyre természetesen egy szabolcsi üdvözlőlap is érkezett –, Pityu már a következő nagy dobásán töri a fejét. Egy egészen elképesztő tervet szőve szeretné Mátészalkára invitálni Arnold Schwarzenegger személyében a világ leghíresebb testépítő-színészét, miközben fia amerikai szerelmi élete miatt akár belátható időn belül nagyapává válhat végre.

Bunyós Pityu nagy terveket szövöget Arnold Schwarzenegger felé.
Bunyós Pityu Mike Tyson köszöntése után, Arnold Schwarzeneggernek is írt egy baráti üzenetet (Fotó: Bors)

Bunyós Pityu Tony Curtis emlékházába próbálja elcsalogatni Arnold Schwarzeneggert

Bunyós Pityu semmit sem bíz a véletlenre, a legendás nehézsúlyú bajnok kerek évfordulójáról illő módon emlékezett meg, de a szeme előtt már egy még nagyobb durranás lebeg. Az énekes szentül elhatározta, hogy meghívja a „Terminátort” a híres mátészalkai Tony Curtis emlékházba.

Gyerekek, hát Mike komámnak most volt a hatvanadik, nem hagyhattam ki, hogy ne küldjek neki egy rendes, magyaros üdvözletet, elvégre mégiscsak ringbe szálltunk anno! De most figyeljetek, mert a fejembe vettem valami még merészebbet. Meg akarom hívni Mátészalkára, a Tony Curtis emlékházba a Schwarzit, ha már itt forgat. Biztosan nagyon élvezné a szabolcsi vendégszeretetet!

 – újságolta lelkesen Pityu.

jamie Lee Curtis 5 évvel ezelőtt járt Mátészalkán.
Jamie Lee Curtis már járt a mátészalkai emlékházban, Arnoldon a sor (Fotó: Facebook)

A Két tűz között szál

A történetben ráadásul van egy elképesztő filmes kapocs is, ami még inkább indokolttá tenné a világsztár látogatását. Tony Curtis lánya, az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis ugyanis korábban már tiszteletét tette a szabolcsi településen, és mint köztudott, ő és Schwarzenegger egykor egy igazi kultfilmet forgattak együtt: „Gondoljatok bele, Jamie Lee már járt itt Mátészalkán, és mi az érdekes kapocs? Hát az, hogy ő meg együtt forgatta Arnold Schwarzeneggerrel anno a Két tűz közöttet! Hát ha a filmvásznon ilyen jól kijöttek, akkor a Schwarzinak is látnia kell, honnan származnak a kolléganője gyökerei. Kicsit nosztalgiázunk majd, megmutatom neki a kiállítást, aztán elénekelem neki a legújabb slágeremet” – tette hozzá nevetve a zenész.

Forró latin szerelem a tengerentúlon

De nemcsak a hollywoodi nosztalgia tartja lázban a Szikora családot, hanem a legfrissebb tengerentúli romantikus fejlemények is. Pityu fia ugyanis hamarosan visszatér Amerikába, hogy folytassa zenei karrierjét, ám a legutóbbi kiruccanása nemcsak a kottáról és a koncertekről szólt. A hírek szerint a fiatalember szívét megdobogtatta egy igazi forró vérű, spanyolajkú lány. Ez a tengerentúli románc természetesen komoly dilemmát jelent a szerelmeseknek, de a büszke édesapa már most dörzsöli a tenyerét, hiszen a várva várt nagypapa-projekt végre karnyújtásnyira került: „Azóta is folyamatosan beszélgetnek a neten, napi kapcsolatban vannak. A fiam hamarosan megy is vissza zenélni, szóval lesz alkalma folytatni az ismerkedést, a végén tényleg összejön a dolog és végre nagyapa leszek!– zárta nevetve a büszke apa.

 

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