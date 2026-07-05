Megjelent Bódi Margó és Nótár Mary közös dala: „Gyerekkorom óta ismerjük egymást”

Nótár Mary kora ellenére szinte csak 20 évesnek tűnik, pedig tegnap töltötte be a 41. életévét, és ezzel együtt már 27 éve van a pályán. Az énekesnő még csak 14 éves volt, amikor bekerült a zeneiparba, Bódi Gusztinak köszönhetően, aki felfedezte kivételes tehetségét. Azóta pedig a mulatós koronázatlan királynője lett, sőt most Bódi Margóval is megjelent egy közös dala.

Nótár Mary új dalát Bódi Margó készítette, már évtizedek óta váratott magára a közös munka (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Bódi Guszti és Bódi Margó számos tehetséget fedeztek fel, egyengették az útjukat, és a legtöbben valóban sikeres karriert futottak be, de közülük is kiemelkedik Nótár Mary, akiről ma már elmondható, hogy nincs olyan az országban, aki ne ismerné. És most arra is fény derült, hogy hogyan kerültek ilyen közeli viszonyba az énekes házaspárral.

Gyerekkorom óta ismerjük egymást Margóval, és mindig is nagyon felnéztem rá, mind énekesnőként, mind pedig olyan nőként, aki édesanyaként összetartja a családját, figyel a hagyományokra, tiszteli, és követi is őket. Az évek alatt pedig azt hiszem mondhatom, hogy barátok lettünk, amiért nagyon hálás vagyok

– vágott bele Mary.

„Amikor tavaly szerepeltem a Sztárban Sztár All Starsban, Margó, amikor csak tudott, eljött és a helyszínről szurkolt nekem, sőt az egész követőtáborát arra bíztatta hétről hétre, hogy szavazzanak rám, ami nagyon jól esett” – folytatta.

Nótár Mary Bódi Margóval kettesben énekel

A barátság ellenére az mindeddig elmaradt, hogy Bódi Guszti feleségével, Margóval készítsenek egy közös dalt. Most azonban erre is sor került, ráadásul nem is akárhogyan, ugyanis Gusztit teljesen kihagyták a szerzeményből, amire eddig nem volt példa.

Nagyon sokat beszélünk telefonon, sőt vannak közös projektjeink is, hiszen a Sugarbird kampányában is együtt vagyunk benne, szóval ez nem új keletű dolog. Régóta szerettünk volna már egy olyan dalt, amiben csak mi ketten vagyunk nők és ezt az energiát adjuk át a rajongóknak. Azt hiszem, ez sikerült is, ráadásul külön öröm, hogy a születésnapomon jelent meg a dal és a klip is. Bár én Törökországban ünneplek, de boldog vagyok, hogy a közönségemnek is adhattam valamit ezen a napon

– árulta el büszkén Mary.