„Nem tudod, mi vár rád a roncsban” – Sihell Ferry sokkoló részleteket árult el a hétvégi autóbalesetről

A közkedvelt mulatós sztár, Sihell Ferry és felesége, Viki imádnak két keréken túrázni, a rajongók jól tudják róluk, hogy szinte minden szabadidejüket a természetben töltik. Ezen a hétvégén is egy izgalmas bogácsi biciklis túrára igyekeztek, ám a sors teljesen más, drámai forgatókönyvet írt nekik. Mivel a tervezettnél kicsit korábban érkeztek a helyszínre, a hivatalos regisztrációt meg sem várva azonnal elindultak bringázni egy alsóbbrendű, kanyargós útszakaszon. Ekkor még nem sejthették, hogy ez a hirtelen döntés hamarosan egy emberéletet menthet meg.

Sihell Ferry felesége, Cseke Viki is hirtelen megrémült, amikor megtörtént a baj (Fotó: Sihell Ferry)

Sihell Ferry borzalmas autós baleset szemtanúja volt

Alig tettek meg pár kilométert a csendes vidéki úton, amikor búgó motorral elhúzott mellettük egy luxusautó. Ferryék tőle alig száz méterre tekertek, amikor a gépjármű egy veszélyes, beláthatatlan kanyarhoz ért. „Mi nagyon sokat biciklizünk, ezt sokan tudják is, hiszen gyakran megosztjuk, hogy gyalogolunk vagy kerékpározunk. Éppen egy biciklitúrára indultunk, amikor két település között, egy alsóbbrendű úton megelőzött bennünket egy luxusautó. Nem sokkal később, tőlünk körülbelül száz méterre volt egy éles kanyar, amit az autó vezetője már nem tudott bevenni. A szemünk láttára megpördült, majd nagy csattanással az árokban landolt.” Ferryék ekkor még nem tudták, hogy mire számíthatnak.

Mi értünk oda elsőként, illetve utánunk nem sokkal még egy autó állt meg a történtek láttán. Én és egy másik úr egyből mentünk a sofőrnek segíteni. Szerencsére a vezető csak kisebb karcolásokat szenvedett, bár a látvány ijesztő volt, mert az autó nagyon összetört. Azonnal hívtuk a 112-t, a hatóságok rövid időn belül megérkeztek. Az egész történet tanulsága számunkra az volt, hogy igaz a mondás: »Lassan járj, tovább érsz.«

Sihell Ferryt a baleset látványa sok mindenre ráébresztette (Fotó: Sihell Ferry)

Teljesen lesokkolódtak a látványtól

A látvány és a darabokra tört autó képe elsőre teljesen letaglózta a zenészt. Az első sokkos pillanatokban ezer dolog futott át az agyán. Ferry a Borsnak adott exkluzív interjújában elárulta, hogy az ember ilyenkor egyáltalán nincs felkészülve arra a borzalmas látványra, ami a füstölő autóban fogadhatja.

Az egész olyan hirtelen történt, hogy néhány másodpercig teljesen tanácstalan voltam. Nem tudtam eldönteni, mit kellene, vagy egyáltalán mit lehet tenni ilyen helyzetben. Az ember ilyenkor nem tudja, mi vár rá az autó mellett. Amikor lépsz az autó közelébe, és azt látod, hogy tényleg nagyon összetört az eleje, benned van, hogy miben találod magad... Nem tudod, mit csinálj, nem voltam erre felkészülve, mert ilyen esetem még soha nem volt. Nem tudod, hogy vannak-e sérültek, eszméleténél van-e a sofőr, vagy szükség van-e azonnali segítségre. Szerencsére a legrosszabb nem következett be, de azok a másodpercek nagyon hosszúnak tűntek, amíg felmértük a helyzetet, és megbizonyosodtunk róla, hogy a sofőr életben van, és tudunk neki segíteni

– vallotta be őszintén Ferry lapunknak. A sofőr a hatalmas ütközés után pánikba esett, és kétségbeesetten próbált szabadulni a fémcsapdából. Reszkető kézzel kapaszkodott az ablaküvegbe, miközben Ferry és a másik segítőkész férfi odarohantak, és közös erővel sikerült kivonszolniuk a sofőrt a teljesen összeroncsolódott utastérből.