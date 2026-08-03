Megdöbbentő vallomást tett Sihell Ferry – "Tönkre akarják tenni a házasságunkat"

Nemrégiben ünnepelte a születésnapját azz énekes. Sihell Ferry saját bevallása szerint mindig is fegyelmezett ember volt, aki hisz a házasságban. Konfliktuskerülő személy, de ez nem azt jelenti, hogy olykor ne vitatkoznának a feleségével, Cseke Vikivel.

Sihell Ferry felesége tudja, ki akarja tönkretenni a házasságukat Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Sihell Ferryt megviselik a konfliktusok

Tisztában van vele a mulatós sztár, hogy nem szabadna mindent annyira magára vennie. Sihell Ferry ezen mégsem tud változtatni, lapunknak elárulta, képes napokig egy lelki bajon gondolkozni.

„Harmincöt éve vagyunk egy pár, és ez idő alatt soha nem hibáztunk akkorát, hogy az okot adott volna a válásra” – kezdte a hot! magazinnak a mulatós énekes, aki tavaly hatalmas kalandba vágott párjával.

Természetemből fakadóan egy nyugodt ember vagyok, sőt nagyon megvisel minden konfliktus. Időnként órákig, de akár napokig is tudok agonizálni egy pici lelki problémán. Egyetlen emberrel tudok igazán vitatkozni, az pedig Viki. De odáig soha nem jutottunk el, hogy törtünk-zúztunk volna magunk körül, vagy az egyik azt mondta volna a másiknak, hogy akkor ő most költözik.

Viki a kezdetek óta mellette van, és Ferry azt mondja: neki is köszönheti, hogy a zenei pályáról álmodozó, roma gyökerekkel rendelkező berhidai kissrác elérte mindazt, amire vágyott.

„Az, hogy Sihell Ferry létezik, kettőnknek köszönhető, azonban én mégis úgy gondolom, hogy Viki teremtménye vagyok. Neki ebben sokkal több munkája van, hiszen ő kezeli a közösségi oldalakat, ő felel a kreatív munkáért, a koncertszervezésért. A párom mindig mindenben támogatott, és jött velem ezen a göröngyös úton.”

Vannak, akik irigylik őket azért, amit már elértek. Sőt, egyesek odáig merészkednek, hogy kreált történettel veszik célba a házasságukat.

„Bogácson voltunk a nyaralónkban, amikor egy este megállt egy autó a házunk előtt” – mesélte Viki, aki természetesen a Sihell Ferry fellépéseken is ott van (akkor is ott volt, amikor rosszul lett a színpadon).

A vezető átadott egy csomagot, amiben egy rózsacsokor volt, egy kis táblával és levéllel, nekem címezve. Ebben megköszönték az elmúlt egy évet egy állítólagos évforduló kapcsán. Mindketten tudtuk Fer­ry­vel, hogy aznap Csocsesz esküvőjén voltunk, így az egyéves évforduló már megbukott. Aki a csokrot küldte, az pontosan tudta, hogy Bogácson vagyunk, mi pedig sejtjük, hogy kik azok, akik tönkre akarják tenni a házasságunkat. Egy alkalommal azt mondták, hogy minden pénzt megadnának azért, hogy minket külön lássanak

– fogalmazott Viki, amihez férje hozzátette: Ennek semmi köze a szerelemhez.

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