Könnyek és küzdelem a csillogás mögött: Csonka László Didi a betegsége ellenére sem hagyja cserben a rajongóit

Harminc év a rivaldafényben, több ezer átmulatott éjszaka és megszámlálhatatlan sláger áll a háta mögött, ám a csillogó kosztümök alatt komoly küzdelem zajlik. Csonka László, akit az ország csak Didiként, a L’amour együttes motorjaként ismer, élete egyik legnehezebb időszakát éli. Miközben a rajongók a vidám dallamokat hallják, a zenész a színfalak mögött kőkemény csatát vív a saját testével. A kerek évforduló és a nagyszabású gálaest előtt Csonka László Didi megtörte a csendet, és kendőzetlen őszinteséggel mesélt egészségi állapotáról, a mindennapjait megnehezítő gerincbetegségéről és arról az emberfeletti erőről, ami mégis a színpadon tartja.

Csonka László Didi és Gabriella a színpadon és az életben is remek párost alkotnak (Fotó: Bors)

Csonka László Didi gerincsérvvel is járja az országot

A népszerű előadó élete jelenleg egyfajta érzelmi és fizikai hullámvasúthoz hasonlít, ahol a sikert gyakran fájdalomcsillapítók árnyékolják be.

Ez a gerincbetegség nagyon hullámzó, most is tele vagyok fájdalomcsillapítóval. Próbálok úgy élni, mint egy normális ember, de a testem sajnos néha jelez, hogy nincs minden rendben. Van, amikor nem merek lehajolni, vagy már úgy kelek fel, hogy alig bírok felállni. Lehet azért, mert megemelem magam előtte, de nem tudok tehetetlen lenni, és semmiképp sem szeretném cserben hagyni a rajongóimat

– állapította meg a zenész. Didi számára a zene nem csupán hivatás, hanem a legjobb gyógyír is. Bár a hétköznapok szürkék és küzdelmesek, a mikrofon közelsége és a közönség szeretete valóságos csodát művel a szervezetével.

Az egészségügyi állapota ellenére nagy dobásra készül

„Mikor a színpadon vagyok, eltűnik a fájdalom. A szürke hétköznapok a nehezek. Sajnos híztam pár kilót, lehet, ez is közrejátszik. Van, amikor lefogyok 100 kilóra, aztán visszajön 5-7 kiló, ez a tipikus jojó-effektus” – magyarázta a mulatós legenda. A nehézségek ellenére a kreatív energiák nem apadnak el. Párjával és alkotótársával, Gabriellával nemrég rukkoltak elő legújabb, „Ez már tiszta Hollywood” című lemezükkel, amelynek dalai már most közönségkedvencek. A legnagyobb dobás azonban még hátravan: május 9-én tartják a L’amour együttes fennállásának 30. évfordulóját.