Árulkodó segélyhívás: Hayden Panettiere haláláról megrázó részletek derültek ki

Megdöbbentő részletek kerültek napvilágra Hayden Panettiere halálával kapcsolatban. A 36 éves színésznőt eszméletlen állapotban találta meg a rendőrség egy bérelt lakásban, és bár az idegenkezűséget kizárták, a helyszínen talált bizonyítékok miatt egyelőre még mindig tart a nyomozás.

Hayden Panettiere halálának oka valószínűleg túladagolás miatti szívleállás (Fotó: UPI Photo / eyevine / Northfoto)

A Hősök és Nashville sztárja 2026. augusztus 16-án, 36 éves korában halt meg

és sztárja 2026. augusztus 16-án, 36 éves korában halt meg Hayden Panettiere halála előtt egy nappal volt párjával, Brian Hickerson nal - aki korábban bántalmazta - utazott el Los Angelesből dél felé

halála előtt egy nappal volt párjával, nal - aki korábban bántalmazta - utazott el Los Angelesből dél felé A boncolás ugyan már megtörtént, de a helyszínen talált bizonyítékok miatt még tart a nyomozás

Hayden Panettiere haláláról megrázó részletek derültek ki

Hayden Panettiere augusztus 16-án, vasárnap halt meg 36 éves korában a dél-karolinai Greenville-ben. A Hősök és a Nashville sztárját egy ideiglenesen bérelt szálláson, a Judson Mill Lofts épületében találták eszméletlenül. A Greenville megyei halottkém hivatala szerint a segélyhívás körülbelül délután 13 óra 51 perckor érkezett, miután egy nőt eszméletlen állapotban találtak. A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de végül nem sikerült megmenteniük az életét. A halál beálltát 14 óra 32 perckor állapították meg.

Narcan-t találtak a helyszínen

A People által megszerzett 911-es segélyhívásból arra lehet következtetni, hogy esetleg túladagolás miatti szívleállás okozhatta Hayden Panettiere halálát. A helyszínen ráadásul narcanra is rábukkantak, ami egy olyan gyógyszer, amelyet elsősorban opioid-túladagolás esetén alkalmaznak, és képes gyorsan visszafordítani az opioidok légzésre gyakorolt hatását. Ezeket pedig mind alátámasztja az a tény is, hogy a színésznő hosszú éveken keresztül drog- és alkoholfüggőséggel küzdött. A 2026-ban megjelent This Is Me: A Reckoning című memoárjában pedig részletesen is írt függőségi küzdelmeiről és arról, milyen nehéz időszakokon ment keresztül.

Hayden Panettiere éveken keresztül drogfüggőséggel küzdött (Fotó: RW / Northfoto)

Egy nappal halála előtt volt párjával utazott el

A TMZ értesülései szerint Hayden Panettiere Brian Hickersonnal, a volt párjával utazott el Los Angelesből egy nappal a halála előtt. Azzal a férfivel, akivel az évek során többször szakítottak, majd újra összejöttek, még annak ellenére is, hogy a színésznőt korábban fizikálisan bántalmazta. Brian Hickersont korábban el is ítélték családon belüli erőszak miatt és 45 nap börtönbüntetést, 4 év felfüggesztettet és 500 dollár pénzbírságot kapott.