Árulkodó segélyhívás: Hayden Panettiere haláláról megrázó részletek derültek ki

Megdöbbentő részletek kerültek napvilágra Hayden Panettiere halálával kapcsolatban. A 36 éves színésznőt eszméletlen állapotban találta meg a rendőrség egy bérelt lakásban, és bár az idegenkezűséget kizárták, a helyszínen talált bizonyítékok miatt egyelőre még mindig tart a nyomozás.
Hayden Panettiere augusztus 16-án, vasárnap halt meg 36 éves korában a dél-karolinai Greenville-ben. A Hősök és a Nashville sztárját egy ideiglenesen bérelt szálláson, a Judson Mill Lofts épületében találták eszméletlenül. A Greenville megyei halottkém hivatala szerint a segélyhívás körülbelül délután 13 óra 51 perckor érkezett, miután egy nőt eszméletlen állapotban találtak. A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de végül nem sikerült megmenteniük az életét. A halál beálltát 14 óra 32 perckor állapították meg.
A People által megszerzett 911-es segélyhívásból arra lehet következtetni, hogy esetleg túladagolás miatti szívleállás okozhatta Hayden Panettiere halálát. A helyszínen ráadásul narcanra is rábukkantak, ami egy olyan gyógyszer, amelyet elsősorban opioid-túladagolás esetén alkalmaznak, és képes gyorsan visszafordítani az opioidok légzésre gyakorolt hatását. Ezeket pedig mind alátámasztja az a tény is, hogy a színésznő hosszú éveken keresztül drog- és alkoholfüggőséggel küzdött. A 2026-ban megjelent This Is Me: A Reckoning című memoárjában pedig részletesen is írt függőségi küzdelmeiről és arról, milyen nehéz időszakokon ment keresztül.
A TMZ értesülései szerint Hayden Panettiere Brian Hickersonnal, a volt párjával utazott el Los Angelesből egy nappal a halála előtt. Azzal a férfivel, akivel az évek során többször szakítottak, majd újra összejöttek, még annak ellenére is, hogy a színésznőt korábban fizikálisan bántalmazta. Brian Hickersont korábban el is ítélték családon belüli erőszak miatt és 45 nap börtönbüntetést, 4 év felfüggesztettet és 500 dollár pénzbírságot kapott.
A tragédia helyszínén élők közül többen is megszólaltak arról, milyen volt az épületben Hayden Panettiere halála napján. A szemtanúk szerint nagy volt a felfordulás és rendőri és mentőegységeket is láttak az épületnél, a hatósági jelenlét pedig több órán keresztül tartott. A rendőri intézkedés során két zaklatott férfit is láttak, de annyira nagy volt a mozgolódás, hogy pontosan nem tudták, mi történik. És bár még tart a nyomozás, a hatóságok azt már világossá tették, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja.
A boncolást augusztus 17-én, egy nappal Hayden Panettiere halála után végezték el. A legfontosabb megállapítás pedig az volt, hogy nem találtak olyan traumás sérülést, amely magyarázatot adna a színésznő halálára. A halottkém szerint további vizsgálatokra és laboratóriumi eredményekre van szükség. És csak azok tudatában fognak tudni válaszolni arra a kérdésre, hogy valójában mi okozhatta Hayden Panettiere halálát.
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