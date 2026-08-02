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A leglátványosabb Zsolnay-díszíésű épületek nyomába eredtünk.

Smaragd tetők és tündérpaloták – A legszebb Zsolnay-épületek nyomában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Zsolnay-gyár
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 02. 12:00
pirogránitdíszítőművészetépítészet
A pécsi gyár különleges kerámiái évszázadok óta meghatározzák hazánk városképeit és legszebb műemlékeit. Tarts velünk egy látványos túrára, ahol bemutatjuk, melyek a legszebb Zsolnay-épületek Magyarországon!
Etédi Alexa
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Magyarország építészeti arculatának egyik legkülönlegesebb vonása a neves pécsi gyár öröksége, így a legszebb Zsolnay-épületek felfedezése közben egyúttal a hazai kézműves zsenialitás nyomába is eredünk. Az egykori Monarchia területén több mint kétszázötven olyan építmény díszelgett, amelyen megjelentek a gyár egyedi kerámiái, és ezek a műemlékek ma is hirdetik a pécsi üzem világraszóló sikereit.

A legszebb Zsolnay-épületek közé tartozik a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed valamennyi épülete és részlete is, mint például ez a kémény.
Íme a legszebb Zsolnay-épületek nem teljes listája, amelyről persze a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed épületei és azok részletei sem hiányozhatnak.
Fotó: wikipédia_KovacsDaniel 
  • Világhírű innováció: pirogránit és eozinmáz tette ékkővé épületeinket.
  • Építészeti remekművek: Lechner Ödön és a legnagyobbak választották a pécsi márkát.
  • Kulturális örökség: Budapesttől Pécsig (és még azon is túl) tündökölnek a színes kerámiacsodák.

Hol találhatók a legszebb Zsolnay-épületek Magyarországon?

A márka felemelkedése mögött Zsolnay Vilmos kísérletező szelleme állt, aki 1863-ban vette át a családi manufaktúra irányítását. Az ő innovációi, mint az 1878-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyert porcelánfajansz, alapjaiban határozták meg a gyár jövőjét. Később a tartós pirogránit és a különleges fényű eozinmáz tette lehetővé, hogy a korszak legnagyobb építészei, például Lechner Ödön vagy Steindl Imre, ékkövekké varázsolják a főváros és a vidéki városok palotáit. Ebben a munkában az egész család részt vett, hiszen Vilmos gyermekei is hozzájárultak a jellegzetes formakincs és a védjegy kialakításához.

A következőkben bemutatjuk a legszebb Zsolnay-épületeket, ahol a leglátványosabb formában maradt ránk ez a páratlan kerámiadíszítés.

Iparművészeti Múzeum, Budapest

Az Üllői úti Iparművészeti Múzeum Lechner Ödön legfontosabb alkotása, amelynek hullámzó vonalait és keleti hatásokat idéző tetőzetét szinte teljes egészében színes Zsolnay porcelán borítja. Az épület leglátványosabb eleme a smaragdzöld és aranysárga mázas cserepekkel fedett kupola, amely messziről hirdeti a magyar szecesszió és a pécsi gyár technológiai kiválóságát. A homlokzaton és a belső terekben is megjelenő díszítőelemek a tartós pirogránit és a különleges fényű eozinmáz alkalmazásával váltak a hazai építészeti örökség legszebb példáivá.

A budapesti Iparművészeti Múzeum gazdagon díszített homlokzata.
A budapesti Iparművészeti Múzeum gazdagon díszített szecessziós épületét teljes egészében Zsolnay-cserepek fedik.
Fotó: wikipédia_Misibacsi 

Gellért gyógyfürdő, Budapest

A Gellért gyógyfürdő belső terei a magyar szecesszió igazi ékszerdobozai, ahol a falakat és a medencék peremét lépten-nyomon türkizkék és smaragdzöld árnyalatokban pompázó Zsolnay-burkolatok díszítik. A férfiosztály egykori medencéjénél és a főcsarnokban megcsodálható eozinmázas díszítőelemek a víz tükröződésével együtt különleges, már-már földöntúli atmoszférát teremtenek a látogatók számára. Az épületbelsőben elhelyezett aprólékos kerámiafigurák és az íves falfelületek burkolata a pécsi gyár technológiai tudásának és művészi igényességének egyik legmaradandóbb emléke.

A budapesti Gellért gyógyfürdő férfi részlegét kék Zsolnay-cserepek fedik.
A budapesti Gellért gyógyfürdő férfi részlegének türkizkék színű Zsolnay-borítása szemet gyönyörködtető műalkotás. 
Fotó: wikipédia_Zairon 

Központi Vásárcsarnok, Budapest

A budapesti Központi Vásárcsarnok tetőzetét borító színes Zsolnay-cserepek a funkcionális kereskedelmi épületet igazi építészeti nevezetességgé emelik, amely a főváros kulináris központjaként is hívogató látványt nyújt. Az élénk kerámiák árnyalatai a magyar táj színeit idézik, és úgy lettek kialakítva, hogy ellenálljanak a helyi éghajlat viszontagságainak, miközben meleg esztétikát kölcsönöznek a hatalmas csarnoknak. Ez a különleges tetődíszítés tökéletesen példázza, hogyan válik a pécsi gyár művészete révén egy vásártérből világszerte elismert kulturális és vizuális jelkép.

A budapesti Központi Vásárcsarnok főhomlokzata.
A budapesti Központi Vásárcsarnok különlegesen szép épületét a külföldi turisták is szívesen keresik fel. 
Fotó: wikipédia_Fred Romero from Paris

Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legkülönlegesebb művészeti központja, ahol tizenöt védett műemlék és közel száz köztéri szobor őrzi a gyár egykori dicsőségét. A látogatók festői parkok és sétányok mentén fedezhetik fel a család történetét bemutató állandó kiállításokat, miközben lépten-nyomon a világhírű kerámiatárgyak színes birodalmában érezhetik magukat. A negyedben a történelmi örökség mellett kortárs galériák, kézműves boltok és hangulatos kávézók várják a kikapcsolódni vágyókat, így az egykori gyárterület ma is élő, lüktető kulturális helyszín.

A Világalma című Zsolnay szobor Pécsett.
A Világalma című Zsolnay szobor a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben.
Fotó: wikipédia_Molnár Bence

Városháza, Kecskemét

A kecskeméti városháza szintén Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján született meg a „modern és magyaros” stílus első igazi remekműveként, amelynek tetőzetét és díszítőelemeit teljes egészében a pécsi gyár szállította. Az épület homlokzatát gazdagon díszítik a Zsolnay-féle majolikák és pirogránit elemek, amelyek a nemrégiben történt felújítás után ismét eredeti pompájukban ragyognak a főtéren. A „tündérpalotaként” is emlegetett építmény különlegessége a 350 ezer darab színes kerámiacserép, amelyek a Zsolnay Porcelánmanufaktúra szakmai felügyelete mellett kapták vissza ragyogó megjelenésüket.

A városháza fő homlokzata, középen a harangjátékkal
A kecskeméti városháza Zsolnay-majolikával díszített fő homlokzata, középen a harangjátékkal.
Fotó: wikipédia_Szilas 

Városháza, Kiskunfélgyháza

Kiskunfélegyháza városházája Vas József tervei alapján öltött formát, akinek halála után Morbitzer Nándor fejezte be az impozáns építkezést. A homlokzat gazdag díszítését és a tetőhéjazat színes majolikáit a Zsolnay-gyár szállította, különleges karaktert adva ezzel a főtérnek. Az elkészült épületet a kortársak találóan úgy jellemezték, hogy tornyosan és cifrán áll a város közepén, akár a puszta virága. 

A kiskunfélegyházi Városháza homlokzata.
Az 1909 és 1911 között épült szecessziós stílusú kiskunfélegyházi Városháza is gyönyörű Zsolnay-díszítéssel büszkélkedik. 
Fotó: wikipédia_Pasztilla aka Attila Terbócs

Nézd meg videón is a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedet:

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