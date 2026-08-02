Smaragd tetők és tündérpaloták – A legszebb Zsolnay-épületek nyomában

Magyarország építészeti arculatának egyik legkülönlegesebb vonása a neves pécsi gyár öröksége, így a legszebb Zsolnay-épületek felfedezése közben egyúttal a hazai kézműves zsenialitás nyomába is eredünk. Az egykori Monarchia területén több mint kétszázötven olyan építmény díszelgett, amelyen megjelentek a gyár egyedi kerámiái, és ezek a műemlékek ma is hirdetik a pécsi üzem világraszóló sikereit.

Íme a legszebb Zsolnay-épületek nem teljes listája, amelyről persze a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed épületei és azok részletei sem hiányozhatnak.

Fotó: wikipédia_KovacsDaniel

Világhírű innováció: pirogránit és eozinmáz tette ékkővé épületeinket.

pirogránit és eozinmáz tette ékkővé épületeinket. Építészeti remekművek: Lechner Ödön és a legnagyobbak választották a pécsi márkát.

Lechner Ödön és a legnagyobbak választották a pécsi márkát. Kulturális örökség: Budapesttől Pécsig (és még azon is túl) tündökölnek a színes kerámiacsodák.

Hol találhatók a legszebb Zsolnay-épületek Magyarországon?

A márka felemelkedése mögött Zsolnay Vilmos kísérletező szelleme állt, aki 1863-ban vette át a családi manufaktúra irányítását. Az ő innovációi, mint az 1878-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyert porcelánfajansz, alapjaiban határozták meg a gyár jövőjét. Később a tartós pirogránit és a különleges fényű eozinmáz tette lehetővé, hogy a korszak legnagyobb építészei, például Lechner Ödön vagy Steindl Imre, ékkövekké varázsolják a főváros és a vidéki városok palotáit. Ebben a munkában az egész család részt vett, hiszen Vilmos gyermekei is hozzájárultak a jellegzetes formakincs és a védjegy kialakításához.

A következőkben bemutatjuk a legszebb Zsolnay-épületeket, ahol a leglátványosabb formában maradt ránk ez a páratlan kerámiadíszítés.

Iparművészeti Múzeum, Budapest

Az Üllői úti Iparművészeti Múzeum Lechner Ödön legfontosabb alkotása, amelynek hullámzó vonalait és keleti hatásokat idéző tetőzetét szinte teljes egészében színes Zsolnay porcelán borítja. Az épület leglátványosabb eleme a smaragdzöld és aranysárga mázas cserepekkel fedett kupola, amely messziről hirdeti a magyar szecesszió és a pécsi gyár technológiai kiválóságát. A homlokzaton és a belső terekben is megjelenő díszítőelemek a tartós pirogránit és a különleges fényű eozinmáz alkalmazásával váltak a hazai építészeti örökség legszebb példáivá.