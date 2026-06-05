Nagy a baj, Boráros Gáboréknál megjelent a gyermekvédelem

Az elhunyt Jákli Mónika exe, Boráros Gábor szerint egy rosszakarója tehetett bejelentést a hatóságoknál, ezért jelent meg otthonukban a gyermekvédelem. Elárulta, mi lett a vizsgálat eredménye.

Boráros Gábornál újabb látogatást tesz majd a gyámhatóság, hogy Zorával is találkozhassanak

Fotó: László Szabolcs / Bors

Boráros Gábor kislányáért bármit megtenne

Az MMA harcos az utóbbi időben azon dolgozott, hogy segítsen feldolgozni kislányának, Zorának az édesanyja elvesztését. Ebben segíti új párja, Hosszú Dóra is, ezért is lepődtek meg annyira, amikor csütörtökön beállított hozzájuk a gyámhatóság - írja a Ripost.

„Meglátogatott bennünket a gyermekvédelem” – kezdte Instagram-sztorijában a sztárapuka.

Nem emlékszem pontosan, mit mondtak, milyen bejelentés alapján jöttek. Ki az az utolsó kígyó, mocsok, szemét, aki rám akarja küldeni a gyermekfelügyeletet? Tényleg rám küldik a felügyeletet, aki a legjobban vigyáz a kislányra? Akinek a legfontosabb a kislány? Normálisak ezek? Rám mondják, hogy nem vagyok normális? Biztos vagyok benne, hogy akinek köszönhető a gyermekfelügyelet látogatása, az feltehetőleg látja ezt a videót. Neki üzenem, hogy bármikor szívesen látom a gyermekfelügyeletet, le is ültettem őket, kávéval is megkínáltam őket. A bejelentő feltehetően máshogy vázolta fel az itteni körülményeket, az itteni helyzetet. Mert amikor besétáltak, nem arra számítottak, hogy csak pozitívumokat fognak tapasztalni, hallani és látni. Szóval bármikor ránk küldhetitek őket, mert így legalább még valakinek meg tudom mutatni, hogy Zora a legeslegjobb kezekben van itthon!

A sztárapuka később egy újabb videóban így folytatta:

„Nem tudom a gyerekfelügyelet mit várt, mire számítottak, valószínűleg semmit. Inkább a bejelentő élt valamilyen olyan tévhitben, hogy itt egy sakáltanya van, de őt is várom szeretettel, ő is kap egy kávét. A lényeg, hogy meglepően sokan írtatok miatta, bátorító szavakat, vigasztalást, pozitívumokat és dicséretet, amiket nagyon szépen köszönök. Van még persze még hová fejlődni, az biztos, de magabiztosan kijelenthetem, hogy sokkal jobb apa vagyok, mint egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt, és még jobb apa is lehetek! Az biztos, a gyámhatóság jövő héten megint jön, ezt beszéltük meg, mert szeretnének Zorával is találkozni. Megnyugtatok mindenkit, hogy Zora jól van, biztonságban van, a legnagyobb biztonságban itt van. Azt is hozzáteszem, ha már a látogatóknak is be kellett számoljak róla, hogy óvónők szerint és a többi gyerkőc anyukája szerint is, akik önmaguktól dicsértek meg, hogy amióta ez a felállás van Zora életében, amióta egy helyen van az otthona, azóta ő sokkal összeszedettebb, jó irányba halad a fejlődése és ez a továbbiakban sem fog változni!”



