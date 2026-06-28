Áll a bál a családban: saját anyósa küldte a gyermekvédelmet Boráros Gáborra?

Mint arról korábban beszámoltunk, Boráros Gábor otthonában június első felében már kétszer is megjelent a gyermekvédelem, hogy ellenőrizzék, a kis Zora megfelelő körülmények közt él-e. A látogatásokról az MMA-harcos a közösségi oldalán számolt be. „Rohadtul örülnék neki, ha a továbbiakban nem zaklatnának minket hasonlókkal” – fakadt ki akkor.

Boráros Gábor szerint az anyósa küldte rá a gyermekvédelmet

Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

Friss Insta-sztorijai alapján Gábor tudni véli, kinek "köszönhetők" ezek a látogatások: elmondása szerint a tragikus körülmények közt elhunyt Jákli Mónika édesanyja, azaz Boráros volt anyósa az, aki bejelentést tett.

Anyósa és Boráros Gábor között igen feszült a viszony

"A kedves gyermekfelügyelet látogatása ki másnak volt köszönhető szerintetek? Dobpergés! Hát a kedves mamának! Persze, hogy a mamának, akármennyire is hihetetlen egyesek számára! Én attól lettem volna meglepve, ha nem ő lett volna a bejelentő" – magyarázta az édesapa, aki később egy másik videóban részletesebben kifejtette: nem épp ideális a viszony közte és volt anyósa között.

"Látom, sokan vannak, akiket meglep a mama hozzáállása a dolgokhoz. Szerencsére már jó ideje ismerem a nőszemélyt, úgyhogy ennél az oknál fogva nem vagyok egyáltalán meglepve. De persze pont ugyanúgy gondolom én is ezt az egészet, ahogy olyan sokan megírtátok, hogy egyáltalán nincs semmi értelme, meg hogy minek, mit akar ezzel azok után, amik történtek."

Még csodálkozom is saját magamon, hogy milyen türelemmel tűröm, de én legalább Zora érdekei miatt eltűröm még ezt a szipirtyót is, mert Zora így boldogabb

– idézi Boráros videóban elhangzott szavait a Blikk.