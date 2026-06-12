„Rohadtul örülnék neki, ha a továbbiakban nem zaklatnának minket hasonlókkal” – másodjára is megjelent a gyermekvédelem Boráros Gáboréknál

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, az elhunyt Jákli Mónika exéhez, Boráros Gáborhoz nemrég kiment a gyermekvédelem. Az MMA-harcos szerint egy rosszakarója tehetett bejelentést a hatóságoknál, ezért jelentek meg otthonukban a hatóságok.
Az édesapa az elmúlt időszakban azon dolgozott, hogy segítsen feldolgozni kislányának, Zorának az édesanyja elvesztését, így nem is csoda, hogy meglepődött a gyerekvédelem megjelenésén a múlt héten.
„Meglátogatott bennünket a gyermekvédelem. Nem emlékszem pontosan, mit mondtak, milyen bejelentés alapján jöttek. Ki az az utolsó kígyó, mocsok, szemét, aki rám akarja küldeni a gyermekfelügyeletet? Tényleg rám küldik a felügyeletet, aki a legjobban vigyáz a kislányra? Akinek a legfontosabb a kislány? Normálisak ezek? Rám mondják, hogy nem vagyok normális? Biztos vagyok benne, hogy akinek köszönhető a gyermekfelügyelet látogatása, az feltehetőleg látja ezt a videót. Neki üzenem, hogy bármikor szívesen látom a gyermekfelügyeletet, le is ültettem őket, kávéval is megkínáltam őket. A bejelentő feltehetően máshogy vázolta fel az itteni körülményeket, az itteni helyzetet. Mert amikor besétáltak, nem arra számítottak, hogy csak pozitívumokat fognak tapasztalni, hallani és látni. Szóval bármikor ránk küldhetitek őket, mert így legalább még valakinek meg tudom mutatni, hogy Zora a legeslegjobb kezekben van itthon!”
– fogalmazott akkor közösségi oldalán Boráros Gábor.
Legújabb, korlátozott ideig elérhető Instagram-története szerint most pedig másodjára is megjelent náluk a gyermekvédelem.
Mindenki megnyugtatására hadd mondjam el, hogy a gyermekfelügyelet második látogatása a ma délután folyamán megtörtént, és mindent több mint rendben találtak, sőt... De hát, nem is tudom, hogy mégis mire számítottak egyesek. Hogyha esetleg bármilyen kétely merül fel bennetek, akkor nyugodtak keressétek a gyermekfelügyeletet, és elmondják, hogy hogy is kell egy boldog otthont teremteni. Most voltak nálunk személyesen, látták itthon Zorának a viselkedését is, és bőven túl is teljesítettük az elvárásokat. A továbbiakban nem tudom, hogy van-e még olyan lehetőség, amit kihasználhatok arra, hogy bizonyítsam, hogy ahogy mondtam, Zora a legjobb helyen van itthon
– fogalmazott Boráros Gábor a csütörtökön megosztott történetében. Ezt követően pedig felszólította azt, aki szerinte elindította ezt az egész őrülete, hogy hagyja őket békén.
„A továbbiakban nem tudom, hogy van-e még ennek értelme, mert az első látogatás alkalmával már aznap tudtam, hogy kinek köszönhető a gyermekfelügyelet jelenléte, hogy ki tette a bejelentést. Nem értem, hogy egyáltalán mire jó ez... Ezek felesleges körök, engem csak hátráltat, elveszi azt az időt és energiát, amit amúgy Zorára is fordíthatnék. Hogy lehet valaki ilyen rosszindulatú, hogy egy gyermeknek, aki sajnálatos módon elveszítette az édesanyját, még megpróbálják esetleg az édesapjától is valamilyen formában elszakítani?”
– mondta felháborodottan az édesapa, majd a középső ujját is bemutatta a kamerában.
Végezetül pedig kijelentette:
Rohadtul, kimondottan örülnék neki, ha a továbbiakban nem zaklatnának minket hasonlókkal és ilyen próbálkozásokkal, nem tennének keresztbe nekünk, és nem zavarnák meg az ilyen látogatások Zora otthoni nyugalmát! Nem hiszem, hogy ez bármilyen formában használ a kicsinek. Hogy ha erre magától nem jött rá az, akinek ez köszönhető, remélhetőleg ebben a formában, már érthetően megfogalmazva közöltem. Valószínűleg megnézi ezt a videót, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, ezt is letudtuk, de kérlek, kíméljetek meg az ilyen hülyeségektől!
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