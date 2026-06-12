„Rohadtul örülnék neki, ha a továbbiakban nem zaklatnának minket hasonlókkal” – másodjára is megjelent a gyermekvédelem Boráros Gáboréknál

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, az elhunyt Jákli Mónika exéhez, Boráros Gáborhoz nemrég kiment a gyermekvédelem. Az MMA-harcos szerint egy rosszakarója tehetett bejelentést a hatóságoknál, ezért jelentek meg otthonukban a hatóságok.

Boráros Gábor Fotó: Mediaworks Archív

Egyre több a probléma Boráros Gábor magánéletében

Az édesapa az elmúlt időszakban azon dolgozott, hogy segítsen feldolgozni kislányának, Zorának az édesanyja elvesztését, így nem is csoda, hogy meglepődött a gyerekvédelem megjelenésén a múlt héten.

„Meglátogatott bennünket a gyermekvédelem. Nem emlékszem pontosan, mit mondtak, milyen bejelentés alapján jöttek. Ki az az utolsó kígyó, mocsok, szemét, aki rám akarja küldeni a gyermekfelügyeletet? Tényleg rám küldik a felügyeletet, aki a legjobban vigyáz a kislányra? Akinek a legfontosabb a kislány? Normálisak ezek? Rám mondják, hogy nem vagyok normális? Biztos vagyok benne, hogy akinek köszönhető a gyermekfelügyelet látogatása, az feltehetőleg látja ezt a videót. Neki üzenem, hogy bármikor szívesen látom a gyermekfelügyeletet, le is ültettem őket, kávéval is megkínáltam őket. A bejelentő feltehetően máshogy vázolta fel az itteni körülményeket, az itteni helyzetet. Mert amikor besétáltak, nem arra számítottak, hogy csak pozitívumokat fognak tapasztalni, hallani és látni. Szóval bármikor ránk küldhetitek őket, mert így legalább még valakinek meg tudom mutatni, hogy Zora a legeslegjobb kezekben van itthon!”

– fogalmazott akkor közösségi oldalán Boráros Gábor.