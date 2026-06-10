Most kiderült: ezzel tölti az idejét Boráros Gábor a szakításról szóló pletykák közepette

Aggasztó hírek érkeztek az elmúlt időszakban Boráros Gáborról. Az MMA-harcos egykori partnere, egyben kislányának édesanyja, Jákli Mónika januárban vesztette életét autóbalesetben. Boráros Gábor ezután magához vette Zorát, a nevelésében pedig a párja, Hosszú Dóra is a segítségére volt. A közelmúltban azonban megjelent náluk a gyermekvédelem, és bár a mai napig aktív sportoló állította, csak egy rosszakaró állhatott az egész mögött, a feltételezések szerint az incidens már túl sok volt a partnerének.

Boráros Gábor és Hosszú Dóra / Fotó: RTL Klub

Friss videóval jelentkezett Boráros Gábor

A rajongóknak nemrég feltűnt, hogy eltűntek a közös fotók a sportoló és barátnője oldaláról is, ami manapság már felér egy szakítás bejelentésével. Ennek ellenére biztosat nem lehet tudni, mivel hivatalosan semmit sem közöltek. Boráros Gábor pedig, a jelek szerint, éli tovább a megszokott életét, mintha mi sem történt volna, mi több, nemrég egy humoros videóval jelentkezett a TikTok-oldalán: ezen a sportoló épp a medencéből száll ki, majd, a zuhogó esővel mit sem törődve, leül egy napozószékbe.

Akkor kell úszni, amikor jól esik

- jegyezte meg viccelődve az egyik követő a kommentszekcióba.

Így tehát, bármi is zajlik éppen a magánéletében, annyi bizonyos, hogy Boráros Gábor a humorérzékét nem vesztette el.