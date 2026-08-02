A tudósok figyelmeztetnek, hogy a civilizációra leselkedő legnagyobb kockázat sokkal hamarabb bekövetkezik, mint gondolták

Tudósok figyelmeztetést adtak ki arról, hogy az emberiség mikor nézhet szembe a civilizáció összeomlásával – és az időnk egyre fogy.
Korábban Elon Musk is kijelentette, hogy a csökkenő születésszám jelenti „a civilizáció jövőjét fenyegető legnagyobb kockázatot”. Jelenleg a termékenységi ráta az Egyesült Államokban 1,62, ami láthatóan aggasztja Elont. 2022-es adatok szerint az Egyesült Királyságban ez a szám még alacsonyabb, mindössze 1,57. Egy friss tanulmány szerint a nemzeteknek 2,7-es termékenységi rátára lenne szükségük a népességnövekedés fenntartásához.
A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy két évtizeden belül tanúi lehetünk a társadalmi összeomlás kezdetének. Korábban az akadémikusok úgy vélték, hogy a hosszú távú kihalás elkerüléséhez körülbelül a 2,1-es érték is elegendő. A kutatócsoport azonban azzal érvel, hogy a korábbi számítások nem vették figyelembe a további tényezőket, például a halálozási arányokat, a nemek arányát, annak a valószínűségét, hogy bizonyos felnőttek gyermektelenek maradnak, valamint a családméretek kiszámíthatatlan ingadozásait.
Musk, aki gyakran hangoztatja, hogy „veri a gyerekdobot”, már évek óta beszél erről az állítólagos válságról. Állítása szerint ez lesz „a legnagyobb probléma, amellyel a világnak szembe kell néznie az elkövetkező években”. Hozzátette, hogy a csökkenő születésszám kevesebb munkavállalót, növekvő adósságot, valamint túlterhelt egészségügyi és nyugdíjrendszereket von maga után. Sőt, azt is felvetette, hogy mindez teljes társadalmi káoszt idézhet elő.
Diane Cuaresma, a tanulmány egyik szerzője a jelentésben kifejtette: „Figyelembe véve a termékenységi és halálozási ráták, valamint a nemek arányának sztochaszticitását [kiszámíthatatlanságát], a standard reprodukciós szintnél magasabb termékenységi rátára van szükség népességünk fenntarthatóságának biztosításához.”
A kutatók azt is kijelentették, hogy a társadalmi fenntarthatóság és a túlélés érdekében évente teljesíteni kell a termékenységi referenciaértékeket. Ezen túlmenően úgy érvelnek, hogy a nyelvek, a családi vérvonalak, a sokszínűség és még a kulturális hagyományok is ettől a tényezőtől függenek.
Eredményeiket a Plos One című folyóiratban közzétéve a csapat elmondta: „Az alulnépesedési válság komoly fenyegetést jelent a fejlett országok fenntarthatóságára nézve. A globális teljes termékenységi ráta – vagyis az egy nőre jutó gyermekek száma – az 1960-as évekbeli 5,3-ról 2023-ra 2,3-ra csökkent.”
Jelenleg a Koreai Köztársaságban a legalacsonyabb a termékenységi ráta, mindössze 0,87. A BBC News szerint a szakértők ezt a magas megélhetési költségekkel, a munkahelyi teljesítménykényszerrel, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly iránti növekvő igénnyel magyarázzák.
Ami az Egyesült Királyságot illeti, a születésszámok drasztikusan visszaestek az elmúlt évtizedben. A „baby bust” (születési válság) kapcsán közzétett legfrissebb adatok azt mutatják, hogy egyes kerületekben 2013 óta 60%-kal csökkent a gyermeket vállaló nők száma.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.