A tudósok figyelmeztetnek, hogy a civilizációra leselkedő legnagyobb kockázat sokkal hamarabb bekövetkezik, mint gondolták

Tudósok figyelmeztetést adtak ki arról, hogy az emberiség mikor nézhet szembe a civilizáció összeomlásával – és az időnk egyre fogy.

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Korábban Elon Musk is kijelentette, hogy a csökkenő születésszám jelenti „a civilizáció jövőjét fenyegető legnagyobb kockázatot”. Jelenleg a termékenységi ráta az Egyesült Államokban 1,62, ami láthatóan aggasztja Elont. 2022-es adatok szerint az Egyesült Királyságban ez a szám még alacsonyabb, mindössze 1,57. Egy friss tanulmány szerint a nemzeteknek 2,7-es termékenységi rátára lenne szükségük a népességnövekedés fenntartásához.

A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy két évtizeden belül tanúi lehetünk a társadalmi összeomlás kezdetének. Korábban az akadémikusok úgy vélték, hogy a hosszú távú kihalás elkerüléséhez körülbelül a 2,1-es érték is elegendő. A kutatócsoport azonban azzal érvel, hogy a korábbi számítások nem vették figyelembe a további tényezőket, például a halálozási arányokat, a nemek arányát, annak a valószínűségét, hogy bizonyos felnőttek gyermektelenek maradnak, valamint a családméretek kiszámíthatatlan ingadozásait.

Musk, aki gyakran hangoztatja, hogy „veri a gyerekdobot”, már évek óta beszél erről az állítólagos válságról. Állítása szerint ez lesz „a legnagyobb probléma, amellyel a világnak szembe kell néznie az elkövetkező években”. Hozzátette, hogy a csökkenő születésszám kevesebb munkavállalót, növekvő adósságot, valamint túlterhelt egészségügyi és nyugdíjrendszereket von maga után. Sőt, azt is felvetette, hogy mindez teljes társadalmi káoszt idézhet elő.

Diane Cuaresma, a tanulmány egyik szerzője a jelentésben kifejtette: „Figyelembe véve a termékenységi és halálozási ráták, valamint a nemek arányának sztochaszticitását [kiszámíthatatlanságát], a standard reprodukciós szintnél magasabb termékenységi rátára van szükség népességünk fenntarthatóságának biztosításához.”

A kutatók azt is kijelentették, hogy a társadalmi fenntarthatóság és a túlélés érdekében évente teljesíteni kell a termékenységi referenciaértékeket. Ezen túlmenően úgy érvelnek, hogy a nyelvek, a családi vérvonalak, a sokszínűség és még a kulturális hagyományok is ettől a tényezőtől függenek.