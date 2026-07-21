Boráros Gábor számára nincs visszaút: a szakítás végleges

Boráros Gábor és Hosszú Dóra kapcsolata bárki számára idillinek tűnhetett, aki a közösségi oldalaikat böngészve követte kettejük közös útját. Pedig a románc bizonyosan nem az égben köttetett, mert a sors egyre másra mérte rájuk a csapásokat. Jákli Mónika halála alaposan át is írta életük lapjait, hiszen az elhunyt fitneszmodellel közös gyermekük az édesapához, vagyis Gáborhoz került. Ezután a gyámhatóság vette górcső alá az MMA harcost - talán ez és a rosszindulatú kommentcunami vezethetett oda, hogy Boráros Gábor és Hosszú Dóra kapcsolata végletesen megromlott.

Boráros Gábor és párja, Hosszú Dóra kapcsolata tiszavirág életűnek bizonyult (Fotó: RTL)

Boráros Gábor: „Igen, nagyon jól látjátok… Hiányzik, de még mennyire…”

Boráros Gábor minden jel szerint szeretné visszahódítani Dórát, de a lány hajthatatlan. Kettejük üzengetése az MMA harcos posztjával kezdődött, melyben néhány közös kép kíséretében az alábbi szöveget írta:

„Igen, nagyon jól látjátok… Hiányzik, de még mennyire…”

– olvasható a sportoló posztjában. Gábor szavai mindenhová elértek, csak éppen oda nem, ahová címezte azokat. Követői közül rengetegen lájkolták a szerelmének küldött gondolatot és szintén sokan fejezték ki írásban abbéli reményüket, hogy Dórát is szíven találja az üzenete. Hogy mennyire nem így lett, azt jól mutatja Hosszú Dóra posztja, melyben egyértelműen kijelentette, lezártnak tekinti a kapcsolatot.

Boráros Gábor kiöntötte a lelkét, de Dórát nem hatották meg a sorok (Fotó: Instagram)

Hosszú Dóra válasza egyértelmű

„Szeretnék egyszer és utoljára reagálni a kialakult helyzetre. Sokan kérdezitek, ezért szeretném egyértelművé tenni, hogy már nem alkotunk egy párt. Ezt a döntést hosszú mérlegelés után hoztam meg, és nyomós okai voltak annak, hogy kiléptem a kapcsolatból. Ennek részleteit nem szeretném nyilvánosan megosztani, mert úgy gondolom, ez kizárólag kettőnkre tartozik. Azt viszont szeretném kérni, hogy tartsák tiszteletben a döntésemet. Attól, hogy a közösségi médiában közös videók vagy bejegyzések jelennek meg rólam, a kapcsolatunk nem folytatódik.”

Sajnálom, hogy ezt a döntést Gábor nehezen fogadja el, de ettől még a döntésem végleges.

„A szakításnak semmi köze a kislányhoz, és nem ijedtem meg a felelősségtől sem. Őt nagyon megszerettem, és szívből kívánom Nekik a legjobbakat. Ez az egyetlen nyilatkozatom a témában. Köszönöm mindenkinek a megértést és a tiszteletet” – fogalmazta meg gondolatait Hosszú Dóra.