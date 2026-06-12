Megszólalt a gyermekvédelem: Ez vár Boráros Gáborra

Az MMA harcos otthonában újra megjelent a gyermekvédelem, ugyanis első látogatásuknál, Boráros Gábor kislánya nem volt jelen. A Borsnak most egy gyermekvédelmi szakember nyilatkozott, aki elárulta, mi várhat Boráros Gábor családjára.
Jákli Mónika halála után, egykori párja, Boráros Gábor egyedülálló édesapaként próbálta betölteni az apa és az anya szerepet is kislánya életében. A 4 éves Zora nehéz időszakon ment keresztül, és habár édesapja, valamint a nagyszülők igyekeztek megkönnyíteni a gyermek életét, mégis sok nehézség merült fel az elmúlt hetekben.
Boráros Gábornál másodjára jelent meg a gyermekvédelem, erről a tegnapi napon Instagram-oldalán számolt be egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben.
Rohadtul, kimondottan örülnék neki, ha a továbbiakban nem zaklatnának minket hasonlókkal és ilyen próbálkozásokkal, nem tennének keresztbe nekünk, és nem zavarnák meg az ilyen látogatások Zora otthoni nyugalmát! Nem hiszem, hogy ez bármilyen formában használ a kicsinek. Hogy ha erre magától nem jött rá az, akinek ez köszönhető, remélhetőleg ebben a formában, már érthetően megfogalmazva közöltem. Valószínűleg megnézi ezt a videót, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, ezt is letudtuk, de kérlek, kíméljetek meg az ilyen hülyeségektől!
– az MMA bajnok úgy véli egyik haragosa tett ellene bejelentést.
Most megkérdeztünk egy szakembert, aki gyermekvédelemmel foglalkozik. A szakértő névtelenséget kérve nyilatkozott a folyamatról, amely Boráros Gáborra vár.
A gyermekjólétért felelős szakember általánosságban nyilatkozott arról, mi az eljárási folyamat egy ilyen kényes ügy során.
Egy ilyen kényes eset során, a következőképpen kell eljárnia a gyermekvédelmi szerveknek: Először is, akkor kezdődik vizsgálat, ha bejelentést kapnak a hatóságok arról, hogy egy gyermek esetlegesen veszélynek van kitéve. A hatóság nem automatikusan a bejelentés tartalmát fogadja el igaznak, hanem kivizsgálja azt. Ezután a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa felveszi a kapcsolatot a családdal, beszélgethet az apával, a gyermekkel és szükség esetén más családtagokkal is. Gyakran családlátogatást is tartanak, hogy lássák a lakáskörülményeket és a gyermek helyzetét
– kezdte a szakember.
„Ha szükség van rá, többször is ellátogathatnak a családhoz, felvehetik a kapcsolatot az iskolával, bölcsődével, a folyamat ezen részének az információgyűjtés a feladata. Ha a gyermek már elért egy adott kort, akkor a gyermekvédelem őt is meghallgatja, azt azonban fontos kiemelni, hogy nem kihallgatásról van szó, hanem arról, hogy megértsék, hogyan érzi magát, fél-e valamitől, megfelelően gondoskodnak-e róla. Azt vizsgálják, fennáll-e veszélyeztetés: fizikai bántalmazás, lelki bántalmazás, elhanyagolás, szenvedélybetegség miatti veszélyeztetés, vagy súlyosan instabil életkörülmények. A gyermekvédelem, ha nem talál problémát az ügyet lezárják, kisebb problémák esetén, alapellátást vagy együttműködést javasolhatnak a családnak, súlyosabb esetben pedig a gyámhatóság is bevonható, és védelembe vételre kerülhet sor.” A gyermekvédelmi szakember azonban azt is elárulta, hogy csak akkor emelik ki a gyermeket a családból, ha a hatóság szerint a gyermek súlyos és közvetlen veszélyben van.
Boráros Gábor ittas vezetés miatt került nem rég összetűzésbe a hatóságokkal. A rendőrség letartóztatta, majd elvette jogosítványát. A gyermekvédelmi szerv dolgozóját arról is megkérdeztük ez befolyásoló tényezőnek minősül-e.
Ami az apa korábbi ügyeit illeti: a gyermekvédelem számára nem az a fő kérdés, hogy volt-e valamilyen rendőrségi vagy közlekedési ügye, hanem hogy ezek jelenleg hatással vannak-e a gyermek biztonságára és ellátására. Egy korábbi ittas vezetés vagy más közlekedési jogsértés önmagában nem jelenti azt, hogy a gyermeket elvennék a szülőtől
– mondta a szakember.
„A gyermekjóléti szolgálat a látogatás során meggyőződött, hogy a gyermek biztonságban van-e. Ha az első látogatáskor a gyermek nem volt jelen, akkor előre jelzik, hogy újra szeretnének kimenni, hogy a kislányt is láthassák.”
A gyermekvédelem szerint kicsi az esély arra, hogy egy ilyen helyzetben elvegyék a gyermeket a szülőtől:
Magyarországon, ha az egyik szülő meghal, akkor főszabály szerint a másik szülő gyakorolja tovább a szülői felügyeleti jogokat, feltéve hogy erre alkalmas. Nem kell külön bizonyítani, hogy az apa "jobb" szülő, mert a jog abból indul ki, hogy a vér szerinti szülő nevelje a gyermeket
Boráros Gábor tegnapi bejelentése alapján a gyermekvédelem mindent rendben talált a második látogatás során, és megállapították, hogy Zora a lehető legjobb helyen van.
„Mindenki megnyugtatására hadd mondjam el, hogy a gyermekfelügyelet második látogatása a ma délután folyamán megtörtént, és mindent több mint rendben találtak, sőt... De hát, nem is tudom, hogy mégis mire számítottak egyesek. Hogyha esetleg bármilyen kétely merül fel bennetek, akkor nyugodtak keressétek a gyermekfelügyeletet, és elmondják, hogy hogy is kell egy boldog otthont teremteni. Most voltak nálunk személyesen, látták itthon Zorának a viselkedését is, és bőven túl is teljesítettük az elvárásokat. A továbbiakban nem tudom, hogy van-e még olyan lehetőség, amit kihasználhatok arra, hogy bizonyítsam, hogy ahogy mondtam, Zora a legjobb helyen van itthon” – hangzott el Boráros Gábor videójában.
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