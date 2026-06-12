Megszólalt a gyermekvédelem: Ez vár Boráros Gáborra

Az MMA harcos otthonában újra megjelent a gyermekvédelem, ugyanis első látogatásuknál, Boráros Gábor kislánya nem volt jelen. A Borsnak most egy gyermekvédelmi szakember nyilatkozott, aki elárulta, mi várhat Boráros Gábor családjára.

Boráros Gábor Jákli Mónika halála óta egyedül neveli közös kislányukat, Zorát (Fotó: Bors)

Boráros Gábort vizsgálja a gyermekvédelem

Jákli Mónika halála után, egykori párja, Boráros Gábor egyedülálló édesapaként próbálta betölteni az apa és az anya szerepet is kislánya életében. A 4 éves Zora nehéz időszakon ment keresztül, és habár édesapja, valamint a nagyszülők igyekeztek megkönnyíteni a gyermek életét, mégis sok nehézség merült fel az elmúlt hetekben.

Boráros Gábornál másodjára jelent meg a gyermekvédelem, erről a tegnapi napon Instagram-oldalán számolt be egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben.

Rohadtul, kimondottan örülnék neki, ha a továbbiakban nem zaklatnának minket hasonlókkal és ilyen próbálkozásokkal, nem tennének keresztbe nekünk, és nem zavarnák meg az ilyen látogatások Zora otthoni nyugalmát! Nem hiszem, hogy ez bármilyen formában használ a kicsinek. Hogy ha erre magától nem jött rá az, akinek ez köszönhető, remélhetőleg ebben a formában, már érthetően megfogalmazva közöltem. Valószínűleg megnézi ezt a videót, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, ezt is letudtuk, de kérlek, kíméljetek meg az ilyen hülyeségektől!

– az MMA bajnok úgy véli egyik haragosa tett ellene bejelentést.

Most megkérdeztünk egy szakembert, aki gyermekvédelemmel foglalkozik. A szakértő névtelenséget kérve nyilatkozott a folyamatról, amely Boráros Gáborra vár.

Jákli Mónika és Boráros Gábor gyermekének biztonságát ellenőrzi a gyermekvédelem (Fotó: RTL Klub)

Elvehetik Boráros Gábortól a kislányát?

A gyermekjólétért felelős szakember általánosságban nyilatkozott arról, mi az eljárási folyamat egy ilyen kényes ügy során.

Egy ilyen kényes eset során, a következőképpen kell eljárnia a gyermekvédelmi szerveknek: Először is, akkor kezdődik vizsgálat, ha bejelentést kapnak a hatóságok arról, hogy egy gyermek esetlegesen veszélynek van kitéve. A hatóság nem automatikusan a bejelentés tartalmát fogadja el igaznak, hanem kivizsgálja azt. Ezután a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa felveszi a kapcsolatot a családdal, beszélgethet az apával, a gyermekkel és szükség esetén más családtagokkal is. Gyakran családlátogatást is tartanak, hogy lássák a lakáskörülményeket és a gyermek helyzetét

– kezdte a szakember.