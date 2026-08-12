Jártál már itt? Magyarországon áll Európa legmonumentálisabb szentélye, ami a Dalai Lámát is lenyűgözte

A Zalaszántói sztúpa egy igazán különleges úti cél egy belföldi kiránduláshoz. A Kovácsi-hegy természetközeli ösvényei már önmagában megérnek egy látogatást a családdal, ahol a szentély impozáns épülete csak hab a tortán. De vajon mitől ennyire lenyűgöző ez a 30 méter magas és 24 méter széles építmény?
1990-ben Bop Jon, dél-koreai buddhista szerzetes egy olyan hely után kutatott, ahol az ősi kelet-ázsiai vallási hagyományok elfogadásra találnak, és ahova a szentéllyel felállíthatja a békét és a megvilágosodás örök jelképét. Így esett a rendszerváltás után frissen átalakuló Magyarországra a választása. Pontosabban a Zalaszántó mellett fekvő, Kovácsi-hegy Világosvár nevű részére. A tökéletes hely kiválasztásához még a „Föld lelkét” is megkeresték.
A Zalaszántói sztúpa 1992. márciusa és szeptembere között, több ország felajánlásaiból, mintegy 40 millió forintból épült fel. A hófehér, 30 méter magas és 24 méter széles építmény zárt belső részét 2 szerzetes őrzi. A sztúpa talapzatába tibeti könyvek, magvak és vallási dokumentumok kerültek. Az épület középpontjában pedig egy 24 méteres életfa fut végig, aminek belseje Buddha néhány csontszilánkját őrzi. Ilyen eredeti ereklyét egész Európa szerte ritkán látni, mivel a legtöbb sztúpába általában a tanítványok földi maradványait helyezik.
Történelmi pillanatnak számított, amikor a 14. Dalai Láma, Tendzin Gyaco felszentelte a Zalaszántói sztúpát.
A sztúpa az Emberi Jogok Parkjában, az Országos Kéktúra mentén található, így a túrarajongóknak is szuper spirituális kirándulás lehet. A szentély a béke, a boldogság és a megtisztulás szimbolikájában épült. A 3 szintes épületet az óramutató járásával megegyező irányban kell körbejárni. A legfelső szinten imamalmok várják a látogatókat. A szentély mellett ajándékbolt és – a 2007-es felújítás óta – meditációs központ is működik.
A falu Sümeg felé eső végéből indul egy bekötőút, ahonnan már táblák mutatják a helyes irányt a buddhista szentély felé, ami bár autóval is megközelíthető, a földút minősége és az igazán jó élmény érdekében, inkább a gyalogos túrát ajánljuk. A körülbelül 3 kilométer hosszú út gyümölcsösökön és egy patak mentén halad végig, majd egy murvás emelkedő vezet a hegytetőre. A friss levegő és a természet közelsége tökéletesen elcsendesíti az ember gondolatait, mire a béke szentélyéhez ér.
További érdekességekért nézd meg ezt a videót a Zalaszántói sztúpa épületéről:
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