Jártál már itt? Magyarországon áll Európa legmonumentálisabb szentélye, ami a Dalai Lámát is lenyűgözte

A Zalaszántói sztúpa egy igazán különleges úti cél egy belföldi kiránduláshoz. A Kovácsi-hegy természetközeli ösvényei már önmagában megérnek egy látogatást a családdal, ahol a szentély impozáns épülete csak hab a tortán. De vajon mitől ennyire lenyűgöző ez a 30 méter magas és 24 méter széles építmény?

A Zalaszántói sztúpa az európai buddhista szentélyek egyik legkülönlegesebb darabja, amit egyszer mindenkinek érdemes meglátogatnia.

Fotó: Varga György / MTI

A szentély 1992-ben épült fel.

A Dalai Láma is Magyarországra utazott a buddhista szentély látogatása céljából.

Az épület az Emberi Jogok Parkjában, az Országos Kéktúra mentén található.

A zalaszántói Béke sztúpa története: a hegytetőre épült béke

1990-ben Bop Jon, dél-koreai buddhista szerzetes egy olyan hely után kutatott, ahol az ősi kelet-ázsiai vallási hagyományok elfogadásra találnak, és ahova a szentéllyel felállíthatja a békét és a megvilágosodás örök jelképét. Így esett a rendszerváltás után frissen átalakuló Magyarországra a választása. Pontosabban a Zalaszántó mellett fekvő, Kovácsi-hegy Világosvár nevű részére. A tökéletes hely kiválasztásához még a „Föld lelkét” is megkeresték.

A magyarországi szentély Európa legnagyobb sztúpái között

A Zalaszántói sztúpa 1992. márciusa és szeptembere között, több ország felajánlásaiból, mintegy 40 millió forintból épült fel. A hófehér, 30 méter magas és 24 méter széles építmény zárt belső részét 2 szerzetes őrzi. A sztúpa talapzatába tibeti könyvek, magvak és vallási dokumentumok kerültek. Az épület középpontjában pedig egy 24 méteres életfa fut végig, aminek belseje Buddha néhány csontszilánkját őrzi. Ilyen eredeti ereklyét egész Európa szerte ritkán látni, mivel a legtöbb sztúpába általában a tanítványok földi maradványait helyezik.

A Dalai Láma 1993-ban látogatott Magyarországra, hogy felszentelje a Zala megyében épült buddhista szentélyt.

Fotó: Szandzsaj Baid / MTI

A Zalaszántói sztúpa látogatása

A sztúpa az Emberi Jogok Parkjában, az Országos Kéktúra mentén található, így a túrarajongóknak is szuper spirituális kirándulás lehet. A szentély a béke, a boldogság és a megtisztulás szimbolikájában épült. A 3 szintes épületet az óramutató járásával megegyező irányban kell körbejárni. A legfelső szinten imamalmok várják a látogatókat. A szentély mellett ajándékbolt és – a 2007-es felújítás óta – meditációs központ is működik.