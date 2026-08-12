Havas Henrik taxis kalandja: „Szétnyitotta a bundát és nem volt alatta semmi"

Havas Henrik legfrissebb vlogjában a taxisok kontra reptéri anomáliák témakörét is átrágta. Egy fuvarozó ugyanis a minap bogarat ültetett a fülébe, amikor elpanaszolta neki, hogy milyen összeget is kell fizetnie, ha öt percnél tovább vár egy utasra az érkezésnél. Nos, a probléma ismert, a megoldás kulcsa pedig sem a mi, sem pedig Havas Henrik kezében nincsen. Így térjünk is rá arra a történetre, ami beugrott neki a taxis téma kapcsán.
„Én is voltam taxis, ez egyértelmű… Én nem mondom azt, hogy a sok h.lye taxis mellett nekem mennyi eszem volt, de…” - kezdte arról a jól ismert és egyébként kedvelt, Havas féle magas lóról, majd elmesélte, hogyan és miért vágott bele a taxizásba annak idején. „A dolog úgy történt, hogy 1979-ben még a Volán diagnosztikai üzemében dolgoztam, mint művezető.”
Nem voltam mérnök, csak a főmérnök nem ezzel foglalkozott és kinevezett.
„Volt ezzel némi probléma, mert abban az időben a kinevezéshez a pártközpont hozzájárulása is kellett volna, de sem én, sem ő nem voltunk párttagok” - kalandozott el egy pillanatra a tanár úr figyelme a kijelölt témától. De végül visszatért a nyomvonalra… „Tizenötezer forint volt a fizetésem és amikor mondtam a Havasnénak, hogy másnaptól a rádióban dolgozom hírszerkesztőként és a bérem háromezer-ötszáz forint lesz, ő csak annyit mondott, hogy: Majd megoldod… Így aztán este tízkor végeztem és mentem taxizni” – meséli a videóban Havas Henrik.
Ha most bárki azt hiszi, hogy az ifjú Henrik drosztokon vadászott fuvarra, akkor nagyon téved. Ő ugyanis egy trükkhöz folyamodott a biztos utasforgalom érdekében. Így aztán, nemcsak a kor szupersztárjait fuvarozta, de időnként belecsöppent a magánéletük leginkább titkolni vágyott szegleteibe is. „Persze nem úgy dolgoztam, mint egy egyszerű taxis! Zöld Zsigulival beálltam a Vígszínház mögé. A színészek, akik estére már illuminált állapotban voltak, biztosan tudhatták, hogy ott az a fiú, aki elviszi őket. Máig emlékszem, amikor a Kossuth-díjas színész beült és vele volt egy fehér bundás nő.”
A hölgy megállított a Margit híd közepén és azt mondta a színésznek: Rudi, énekelj nekem! Rudi erre felém fordult: Fiam, mondd meg, mit kar ez a h.lye k.urva?! Hát a világon mindenki tudja, hogy én prózai színész vagyok!
„Erre a nő közölte, hogy akkor nincs du.ás, mire Rudi, hogy neki már kedve sincs. A Sövény utcánál kifizette a hölgyet és engem is, majd közölte: Öcsi, vidd a nőt! Szétnyitotta a bundát és nem volt alatta semmi… Nekem pedig nem volt hozzá kedvem, így kiraktam az orosz étteremnél” – idézte fel a múltba vesző történetet Havas Henrik.
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