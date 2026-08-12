Zendaya és Tom Holland másodszorra is kimondták egymásnak a boldogító igent. A Pókember sztárjai hónapokig titkolták, hogy összeházasodtak, most azonban kiderült, hogy a titkos esküvőjük után újra megesküdtek. Az augusztus 4-én tartott esküvő utáni bulit pedig egy nem akármilyen helyen, egy brit luxusbirtokon tartották családjuk és barátaik körében.

Zendaya és Tom Holland titkos esküvőjük után újra kimondták egymásnak a boldogító igent (Fotó: Hugo Ortuno / Northfoto)

Tom Holland és Zendaya esküvőjük után másodjára is kimondták egymásnak a boldogító igent.

esküvőjük után másodjára is kimondták egymásnak a boldogító igent. A Pókember sztárjainak esküvő utáni buliját augusztus 4-én tartották a brit Surrey-ben található Beaverbrook Hotelben

sztárjainak esküvő utáni buliját augusztus 4-én tartották a brit Surrey-ben található Beaverbrook Hotelben Az ifjú pár továbbra is igyekszik távol tartani magánéletét a nyilvánosságtól.

Zendaya és Tom Holland titkos esküvőjéről újabb részletek derültek ki

A Pókember sztárjainak kapcsolatát évek óta kiemelt figyelem övezi, a két híresség azonban a kezdetektől igyekezett minél többet megtartani a magánéletéből. Most viszont kiderült, hogy a pár a júniusi titkos esküvőjük után, másodjára is kimondták egymásnak a boldogító igent családjuk és barátaik körében. A People beszámolója szerint Zendaya és Tom Holland esküvő utáni bulijukat augusztus 4-én a Surrey-ben található Beaverbrook Hotelben tartották, ami nem messze található a Pókember sztárjának szülővárosától, Kingston upon Thames-től. A luxus vidéki hotel 56 szobával és lakosztállyal rendelkezik, a hozzá tartozó hatalmas birtok pedig mintegy 370 hektáron terül el, így tökéletes választás volt az ifjú párnak. Az esküvő utáni bulit rendkívül szigorú szabályok szerint tartották: korlátozták a vendégek telefonhasználatát, a szálloda dolgozóival pedig titoktartási megállapodást írattak alá. A sajtóértesülések szerint a rendezvény több mint 670 ezer dollárba, vagyis kicsivel több, mint 212 millió forintba kerülhetett.

Hónapokon keresztül ment a találgatás az esküvőről

Zendaya már 2025 januárjában eljegyzési pletykákat indított el, amikor a Golden Globe-gálán egy feltűnő gyémántgyűrűt viselt a bal kezén. A People magazin kevesebb mint egy nappal később meg is erősítette, hogy a pár valóban eljegyezte egymást. 2026 februárjában az Eufória sztárja karikagyűrűt villantott, aztán egy hónappal később Law Roach, Zendaya régi stylistja tett egy sokatmondó kijelentést a fiatal színészek kapcsolatáról. Egy vörös szőnyeges interjúban azt állította, hogy az esküvő már megtörtént, és a közönség csak egyszerűen lemaradt róla. A nyilvánosság azonban csak júniusban kapott egyértelműbb megerősítést Tom Hollandtől. A Pókember sztárja az Esquire-nek adott interjújában reagált az interneten terjedő, mesterséges intelligenciával készített esküvői képeikről, és ekkor elárulta, hogy a családja azért nem hitt a hamis fotóknak, mert jelen voltak a valódi esküvőn.