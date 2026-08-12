Zendaya és Tom Holland titkos esküvőjéről újabb részletek derültek ki

Zendaya és Tom Holland másodszorra is kimondták egymásnak a boldogító igent. A Pókember sztárjai hónapokig titkolták, hogy összeházasodtak, most azonban kiderült, hogy a titkos esküvőjük után újra megesküdtek. Az augusztus 4-én tartott esküvő utáni bulit pedig egy nem akármilyen helyen, egy brit luxusbirtokon tartották családjuk és barátaik körében.
A Pókember sztárjainak kapcsolatát évek óta kiemelt figyelem övezi, a két híresség azonban a kezdetektől igyekezett minél többet megtartani a magánéletéből. Most viszont kiderült, hogy a pár a júniusi titkos esküvőjük után, másodjára is kimondták egymásnak a boldogító igent családjuk és barátaik körében. A People beszámolója szerint Zendaya és Tom Holland esküvő utáni bulijukat augusztus 4-én a Surrey-ben található Beaverbrook Hotelben tartották, ami nem messze található a Pókember sztárjának szülővárosától, Kingston upon Thames-től. A luxus vidéki hotel 56 szobával és lakosztállyal rendelkezik, a hozzá tartozó hatalmas birtok pedig mintegy 370 hektáron terül el, így tökéletes választás volt az ifjú párnak. Az esküvő utáni bulit rendkívül szigorú szabályok szerint tartották: korlátozták a vendégek telefonhasználatát, a szálloda dolgozóival pedig titoktartási megállapodást írattak alá. A sajtóértesülések szerint a rendezvény több mint 670 ezer dollárba, vagyis kicsivel több, mint 212 millió forintba kerülhetett.
Zendaya már 2025 januárjában eljegyzési pletykákat indított el, amikor a Golden Globe-gálán egy feltűnő gyémántgyűrűt viselt a bal kezén. A People magazin kevesebb mint egy nappal később meg is erősítette, hogy a pár valóban eljegyezte egymást. 2026 februárjában az Eufória sztárja karikagyűrűt villantott, aztán egy hónappal később Law Roach, Zendaya régi stylistja tett egy sokatmondó kijelentést a fiatal színészek kapcsolatáról. Egy vörös szőnyeges interjúban azt állította, hogy az esküvő már megtörtént, és a közönség csak egyszerűen lemaradt róla. A nyilvánosság azonban csak júniusban kapott egyértelműbb megerősítést Tom Hollandtől. A Pókember sztárja az Esquire-nek adott interjújában reagált az interneten terjedő, mesterséges intelligenciával készített esküvői képeikről, és ekkor elárulta, hogy a családja azért nem hitt a hamis fotóknak, mert jelen voltak a valódi esküvőn.
Tom Holland és Zendaya kapcsolata a Pókember-filmek forgatásán kezdődött, de csak 2021-ben vált nyilvánossá, hogy romantikus viszony van kettejük között, miután fotók jelentek meg róluk, amelyeken egy autóban csókolóztak. Később mindketten egyre nyíltabban beszéltek egymásról, miközben kapcsolatuk részleteit továbbra is igyekeztek megóvni a nyilvánosságtól. És bár már kétszer is összeházasodtak, és ezt Tom Holland is megerősítette, a részleteket továbbra sem osztják meg teljes egészében.
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