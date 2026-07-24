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Bochkor Gábor felnőttfilmes csapatépítőt szervez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Risztov Éva
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 24. 21:02
retro rádióKoviBochkor Gábor
Felkaptad a fejed a fenti cím olvasása után? Nos, lehetne ez egy bulváros túlzás vagy csúsztatás is, de történetesen ez maga a nyers valóság. Bochkor Gábor élő adásban hívta meg kollégáit egy kollektív felnőttfilmes „bulira”. Mindezt csak amolyan tudományos kíváncsiságtól hajtva, bizonyítandó, hogy a nők nem mondanak igazat, amikor azt mondják, ők bizony nem néznek ilyen tartalmakat.
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A történet, vagyis a felnőttfilmes csapatépítő ötlete természetesen a magyar pornópápától indult, mivel a Bochkor pénteki adásában őt kapta telefonvégre a Retro Rádió reggeli idősávjának csapata. Esett szó természetesen a LUXX Videó névre keresztelt, azóta legendává avanzsált cégről, az iparág szupersztárjairól és még sok minden másról is, de kezdjük a beharangozott csapatépítővel, ami természetesen Bochkor Gábor fejéből pattant ki.

Bochkor Gábor Risztov Évával néz majd pornót.
Bochkor Gábor csőbe húzta Risztov Évát és Héjja Anettet is az ötletével (Fotó: MW)

Bochkor Gábor: „Miért nem nézünk meg együtt egy DVD-t?”

Gábor a Kovács Istvánnal, vagyis Kovival folytatott beszélgetés felvezetőjében arra volt kíváncsi, hogy Risztov Éva és Héjja Anett néznek-e felnőtt tartalmakat. „Ti lányok, hogy vagytok ezzel a műfajjal? Általában azt szoktátok mondani nagy szégyellősen, hogy ti nem… Ez a férfiak játszótere és ti ezt nagyon nem bírjátok”kezdett bele Bochkor Gábor. „Most is ezt mondjuk…” – érkezett a csendes válasz az olimpia bajnok úszótól. Ekkor pattant ki Gábor fejéből a korszakos ötlet: „Miért nem nézünk meg együtt egy DVD-t? Lacika, Gyuri, én, meg te. Hátha megváltozik a véleményed” – dobta be a honi rádiózás doyenje. Felvetésére pedig érkezett is a határozott válasz Risztov Évától.

„Jó, menjen! Ez csapatépítő? Én bevállalom!”

 – jelentette ki a sportfenoménből lett rádiós. Bochkor ezután Héjja Anettet is megkérdezte, részt venne-e egy fülledt hangulatú közös estében. „Elmehetek, de csak a csapat miatt…” – súgta alig hallhatóan Anett, aki ezzel zöld utat adott a projektnek.

Bochkor Gábor meghírdette a bulit.
Valahogy így képzeljük az estét, amikor Bochkor Gábornál összegyűlik a banda (Fotó: AI)

Kovi: „Úgy kellett lepkehálóval levadászni a technikai stáb tagjait”

Nos, Bochkor Gábor és csapata most szabadságra mennek, így csak később tudjuk meg, ha megtudjuk egyáltalán, hogy összehozták-e a közös filmnézést. Térjünk is rá magára a beszélgetésre, melyből kiderült, nem csak a lányok pironkodnak, ha szóba kerülnek a felnőttfilmek. Kovi elárulta, hogy annak idején bizony nem volt könnyű dolga, amikor stábot verbuvált a filmjeihez. „Senki nem akart ezzel foglalkozni. Úgy kellett lepkehálóval levadászni a technikai stáb tagjait. Köztük az operatőröket, akik többnyire a filmgyárban dolgoztak akkoriban. Akik eljöttek hozzám dolgozni, titokban tartották a nevüket.”

Például a Hótehénke operatőre a Magyar Királyi Televíziónál volt főállásban. Persze, hogy nem akarta, hogy a neve felkerüljön a stáblistára. Megmondta, ha kiderül a neve, kirúgják.

„Szóval, nálam mindenki álnéven dolgozott” – mesélte a pornópápa.

 

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