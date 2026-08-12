JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A napfogyatkozás csak a kezdet, 4 csillagjegy élete drámai fordulatot vesz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 12. 17:00
horoszkópnapfogyatkozásrészleges napfogyatkozás
Sajnos a következő időszak nem mindenkinek lesz könnyű. A napfogyatkozással negatív energiák kelnek szárnyra!
Bors
A szerző cikkei

Ma este 19 óra 22 perctől érdemes kémlelni az eget a részleges napfogyatkozás miatt. Az asztrológia szerint azonban a látványos jelenségnek negatív hatásai is lesznek. Mutatjuk, ez mely csillagjegyeket érinti!

Horoszkóp: a napfogyatkozás után nem mindenkinek lesz könnyű az élete
Horoszkóp: a napfogyatkozás után nem mindenkinek lesz könnyű az élete
Fotó: sarayut_sy /   shutterstock

A napfogyatkozás után négy csillagjegy élete megváltozik

Kos

A jegy képviselőinek érdemes körültekintőnek lenniük pénzügyi döntéseikben és kerülni a szükségtelen kockázatokat. Váratlan kiadások vagy munkahelyi nehézségek merülhetnek fel az életükben a következő időszakban.

Rák

Mivel a napfogyatkozás a jegyükben történik, a Rákok érzelmi hullámzásokat élhetnek át. Az egészség, a családi ügyek és a fontos döntések fokozott figyelmet igényelnek most részükről.

Mérleg

Az asztrológusok szerint érdemes óvatosan kezelniük a szakmai és személyes kapcsolataikat. Félreértések és stressz nehezítheti az életüket, különösen akkor, ha valaki elhamarkodottan reagál.

Bak

A Bakoknak elsősorban az ingatlanokkal kapcsolatos ügyekre, a pénzügyekre és a karrierrel kapcsolatos döntésekre kell ügyelniük. Az is fontos lenne, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az általános egészségükre - írja a news18.com.

Az asztrológia szerint a negatív hatások hónapokon keresztül, augusztus 12-től nagyjából január 12-ig lehetnek jelen az érintettek életében.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu