„Megzsarolt a Marics Péter” – Bochkor Gábort a lányával tartja sakkban a ValMar énekese

Ma reggel a Retro Rádió reggeli műsorában mutatták be először a Hogyan tudnék élni nélküled filmből ismert Kuplung zenekar saját dalát, a Nyomod a gázt című slágert. A banda tagjai közül Marics Peti meg is szólalt ezzel kapcsolatban, sőt azt is elérte, hogy a Bochkor házigazdája műsorra tűzze a dalt a rádióban, igaz, ehhez egy kis zsarolást is be kellett vetnie. Úgy tűnik, a ValMar énekese és Bochkor Gábor lánya, Bochkor Nóra igencsak közelről ismerik egymást, amit Peti azonnal be is vetett. Mutatjuk, mi történt!

A Kuplung zenekar Nyomod a gázt című dalát Bochkor Gábor is imádta, így Marics Peti meg is zsarolta, hogy tűzze műsorra (Fotó: Bors)

A Kuplung zenekar koncertjéért a film rajongói kezdtek el kampányolni, ami akkorára nőtte ki magát, hogy végül valóban meghirdetésre került egy aréna koncert, amire az összes jegyet el is adták, így másnapra egy újabb időpontot is bejelentettek, amire szintén szépen fogynak a jegyek. Emiatt pedig a Kuplung zenekar tagjai, Ember Márk, Kirády Marcell és Marics Peti egy saját dallal is előálltak, Nyomod a gázt címmel. Sőt, utóbbi még Bochkor Gábort is hajlandó volt megzsarolni, hogy a slágert a Retro Rádió is műsorra tűzze, nem is akárhogyan.

„Nagyon jó a dal! De tényleg! A hallgatók is írták, hogy ezt bedobhatnánk a zenei listába, és most csak rajtam múlik, hogy ezt megtesszük-e vagy sem. Még töröm a fejem…” – ismerte el a rádiós a premier után.

Én nagyon remélem, hogy beteszik. Annyit mondok, hogy mostanában egyre többet találkozok a lányoddal és akkor tudok vigyázni rá, hogyha gondolod, a backstageben. Meg hogyha be tudod csúsztatni, akkor ő is örülne szerintem

– kontrázott rá azonnal Marics.

„Jól van, most zsarolsz. De ő is örülne, oké, akkor betesszük. Ati tedd be a zenei listába, mert megzsarolt a Marics Péter” – adta be a derekát nevetve a rádiós.

Bochkor Gábor Bochkor Nóra miatt engedett Marics Peti zsarolásának (Fotó: Móricz István)

Marics Peti Bochkor Gábor családjába vágyik?

Ráadásul úgy tűnik, ez még nem minden, még az sem kizárt, hogy Marics Peti és Bochkor Nóra szemet vetettek egymásra, ugyanis az énekes szerint, akár még családtagokká is válhatnak Bochkor Gáborral.

„Legközelebb bemegyek, mert mindig nagyon szívesen megyek hozzátok. Legutóbb is mekkorát mentünk közösen” – mondta Marics, mikor a rádiós beszólt neki, hogy nem személyesen jelent meg a stúdióban.